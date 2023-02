Vinbus, une innovation pour la mobilité urbaine

12/02/2023

De premières lignes de bus électriques connectés au réseau de transports publics de la ville de Hanoi circulent dans le centre urbain Vinhomes Ocean Park, district de Gia Lâm, en banlieue de Hanoi

VinBus, premier bus intelligent au Vietnam, a été conçu et fabriqué par la société Vinfast. La naissance de VinBus prélude à une circulation moderne et sans pollution de l'air.

La SARL des services écologiques VinBus, branche des services de transport du conglomérat Vingroup, a lancé à Hanoï le 2 décembre 2021 la première flotte de bus électriques intelligents du Vietnam.

Les Green Bus de VinBus sont un modèle de bus électrique intelligent, qui utilise une énergie verte et respectueuse de l'environnement. Ce véhicule électrique a une capacité de batterie de 281 kWh, est capable de parcourir jusqu'à 220 - 260 km. Les bus peuvent être rapidement rechargés en seulement deux heures à une station de recharge rapide de 150 kW.

Tous sont gérés et exploités intelligemment grâce à une surveillance, une charge, une inspection de sécurité, une maintenance, une réparation et un nettoyage automatique centralisés dans des stations de dépôt scientifiquement organisées.

Le bus VinBus est fabriqué par la société VinFast et monté par le complexe de construction automobile à Hai Phong

Du 2 au 20 décembre 2021, trois lignes de bus ont été lancées, avec un total de 48 véhicules. La première (E03) relie la zone urbaine de Vinhomes Ocean Park à My Dinh, la ligne E05 (Long Biên - Câu Giây - Vinhomes Smart City). La troisième E01 relie l'agglomération Vinhomes Ocean Park à la station d’autobus de My Dinh.

Étant un modèle de bus électrique intelligent utilisant une énergie verte et respectueux de l'environnement, VinBus opère pour un environnement vert, propre, sans émissions de gaz polluants et sans bruit.

Les technologies modernes dont le système de gestion de bus et de trajet de bus IoT, la station de chargement intelligent en temps réel…. permettent une optimisation du fonctionnement.

Toutes les recettes seront utilisées pour améliorer les infrastructures et de la qualité des services de bus. Basé sur un modèle non lucratif, VinBus contribue à créer une circulation civilisée, moderne et à inciter d'autres villes et provinces du pays à faire de même, afin que les Vietnamiens puissent bénéficier de ce véhicule de transport public de qualité.

Dans l’immédiat, les VinBus se déplacent au sein de Vinhomes Ocean Park

Texte : Thao Vy – Photos : Công Dat et archives de la VI. Traduction : Diêu Vân