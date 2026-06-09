Vinamilk : quand la technologie révolutionne l’industrie laitière vietnamienne

09/06/2026

Dans le paysage en pleine mutation de l’agroalimentaire asiatique, la méga-usine de Vinamilk située dans le quartier de Long Nguyên, à Hô Chi Minh-Ville, incarne une réussite emblématique où modernité industrielle et développement durable s’entremêlent. Avec un investissement colossal de plus de 4 100 milliards de dôngs (environ 150 millions d’euros), ce site de production ultramoderne illustre l’ambition et la vision stratégique du leader vietnamien du lait.

Des ingénieurs supervisent une ligne de production laitière de haute technologie équipée d’un système d’exploitation automatisé. Photo : Lê Minh/VI

Surnommée « méga-usine », cette installation affiche une capacité nominale de 800 millions de litres de lait par an, soit près de 2,2 millions de litres par jour. Une fois pleinement opérationnelle, elle portera la capacité totale de production de lait liquide de Vinamilk à environ 1,4 milliard de litres par an, permettant ainsi de répondre à une demande intérieure en forte croissance tout en développant les exportations.

Vue panoramique de l’usine laitière de Vinamilk située dans le quartier de Long Nguyên, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Lê Minh/VI

L’un des principaux atouts du site réside dans son système technologique intégré, qui automatise la quasi-totalité de la chaîne de production. De la réception des matières premières jusqu’au transport, en passant par la transformation, la mise en bouteille, le conditionnement et l’entreposage, chaque étape est pilotée par un système de gestion intelligent garantissant précision, sécurité et constance.

Fonctionnement de la ligne de production du « lait Ong Tho », célèbre marque de lait concentré de Vinamilk. Photo : Dang Kim Phuong/VI

Des ingénieurs supervisent le système automatisé de pasteurisation et de stérilisation du lait au sein de la méga-usine de Vinamilk. Photo : Lê Minh/VI

Le lait cru est pasteurisé à 75 °C pendant 15 secondes puis stérilisé à 140 °C durant 4 secondes afin d’éliminer les micro-organismes pathogènes et de garantir la sécurité alimentaire. Photo : Lê Minh/VI

Parmi les innovations les plus remarquables figure un entrepôt intelligent entièrement automatisé, doté d’une capacité de plus de 27 000 unités sur une superficie d’environ 6 000 m². Cette installation permet d’optimiser la logistique et de réduire sensiblement les coûts d’exploitation. Parallèlement à son déploiement industriel, l’usine respecte une série de normes internationales rigoureuses : FSSC 22000, GMP, ISO 9001:2015, ISO 50001, ISO 17025 et HALAL. Autant de certifications indispensables pour permettre aux produits Vinamilk d’accéder aux marchés les plus exigeants du monde.

Le processus de transformation du lait est strictement contrôlé selon les standards les plus élevés de sécurité alimentaire. Le lait cru est pasteurisé à 75 °C pendant 15 secondes, puis stérilisé à 140 °C durant 4 secondes, un traitement thermique qui élimine les micro-organismes pathogènes tout en préservant les qualités nutritionnelles du produit.

La méga-usine de Vinamilk figure parmi les laiteries les plus modernes du Vietnam et même de la région sud-est asiatqiue. Dotée d’une technologie intégrée et automatisée de pointe, elle dispose d’une capacité de production de 800 millions de litres par an, contribuant à porter la capacité totale de production de lait liquide de Vinamilk à 1,4 milliard de litres par an. Photo : Lê Minh/VI

Système robotisé automatisé sur une ligne de production de lait. Photo : Lê Minh/VI

Fidèle à une stratégie de croissance verte, l’usine fonctionne grâce à un système d’énergie solaire d’une puissance de 3,39 MWc, composé de 7 542 panneaux photovoltaïques à haut rendement et de 27 onduleurs de 110 kW. Conçu pour une durée de vie de plus de 30 ans, ce dispositif contribue à réduire les coûts énergétiques et les émissions de CO₂, en phase avec l’engagement du Vietnam d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

« Le déploiement de panneaux photovoltaïques sur les toits de nos usines et de nos fermes laitières s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise en matière d’énergies renouvelables. C’est aussi un engagement concret en faveur des critères ESG et du soutien au Vietnam dans la lutte contre le changement climatique », explique Mai Kiêu Liên, membre du conseil d’administration et directrice générale de Vinamilk.

L’entrepôt intelligent fonctionne de manière entièrement automatisée, avec une capacité d’environ 27 000 unités d’une tonne chacune sur une superficie de 6 000 m². Photo : Lê Minh/VI

Parti de presque rien, le Vietnam a su bâtir en quelques décennies une industrie laitière capable de rivaliser à l’échelle internationale. Vinamilk exporte aujourd’hui ses produits vers près de 60 pays et territoires et figure depuis de nombreuses années parmi les marques laitières les plus prestigieuses au monde.

Grâce à une plateforme technologique de pointe et à une stratégie résolument tournée vers l’écologie, la méga-usine de Vinamilk ne se contente pas d’accroître sa capacité de production : elle incarne également les progrès spectaculaires de l’industrie laitière vietnamienne dans son intégration au marché mondial./.

Texte: Lê Minh - Photos: Lê Minh, Kim Phuong/VI - Traduction: Hà Vu