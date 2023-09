Ville de Thu Duc, fer de lance du développement de Hô Chi Minh-Ville

18/09/2023

Le 1er janvier 2021, la ville de Thu Duc est officiellement devenue la première ville au cœur d'une ville centralisée. Dans son orientation de planification et de développement, Thu Duc a vocation à devenir une zone économique moteur avec comme fer de lance l'économie de la connaissance, une zone urbaine multicentrique d'ici 2040, contribuant à accélérer le développement de la mégapole du Sud ainsi que de toute la Région économique clé du Sud.

Changements dans les infrastructures

Comme beaucoup de jeunes provinciaux, Nguyen Xuân Son (originaire de la province de Quang Ngai) a déménagé à Hô Chi Minh-Ville en 2007 pour faire des études universitaires. Après avoir obtenu son diplôme, il a choisi de s'implanter à Thu Duc.

Résidant à Thu Duc depuis plus de 15 ans, Son a été impressionné par le grand changement de physionomie de cette ville. Thu Duc était un arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Après avoir fusionné avec les 2e et 9e arrondissements, Thu Duc est devenue la première ville au cœur d'une ville centralisée.

Son a confié : « La première fois que j'ai mis les pieds dans le Village universitaire de Thu Duc, je voyais de nombreuses pensions délabrées à loyer modique, adaptées aux étudiants et aux travailleurs non qualifiés. À cette époque, l'ensemble du village universitaire ne comptait que quelques bâtiments en construction, le reste étant principalement des maisons rudimentaires, quelques marchés spontanés et des rues étroites. Il est désormais l'un des principaux centres de formation scientifique et technologique de Hô Chi Minh-Ville avec des infrastructures et des services essentiels. Les étudiants sont fiers et heureux d'étudier dans un aussi bon environnement. »

Située à la porte d’entrée Est de Hô Chi Minh-Ville, Thu Duc présente de nombreux avantages en matière d’infrastructures de transports, lui permettant d’être connectée directement aux provinces du Sud-Est comme Dông Nai, Binh Duong, Bà Ria-Vung Tàu via les Nationales 1A et 1K, le périphérique 3 (My Phuoc - Tan Van - Nhon Trach), l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành- Dâu Giay, l’autoroute Hanoï, Pham Van Dông, ... et la ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên, prochainement en service. En même temps, il s’agit également d’une zone particulièrement propice au développement de l'industrie logistique de distribution de fret en connectant les flux de transport multimodaux, dont le port de Cat Lai (quartier de Cat Lai) d'une superficie de 160 hectares, avec 2 040 m de quais.

Quartier résidentiel Novaland à Thu Duc. Photo: Giang Son Dông



Interrogé sur ses souhaits pour le développement de la ville de Thu Duc dans un avenir proche, Son a franchement exprimé son espoir que la ligne de métro N° 1 Bên Thành - Suôi Tiên serait bientôt mise en service afin de dynamiser le réseau de transports en commun de la ville.

Son souhait est commun à de nombreuses personnes résidant à Thu Duc. Ils s'attendent à ce que la ville franchisse des étapes de développement fortes, proportionnées à ses potentiels et à ses ressources internes, pour devenir un modèle urbain moderne et multicentrique et, surtout, une ville où il fait bon vivre.

Le 2e festival de montgolfières de Hô Chi Minh-Ville a été organisé au Parc du pont Thu Thiêm 2, dans la ville de Thu Duc. Photo: Giang Son Dông

Vers un modèle urbain multicentrique

En juin 2023, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a soumis un rapport au Premier ministre sur l'évaluation et l'approbation du projet de planification générale de la ville de Thu Duc appartenant à Hô Chi Minh-Ville jusqu'en 2040.

Cette ville sera un centre urbain de première catégorie, un espace de vie vert, un espace culturel national, une ville d’innovation et d’interaction, un véritable laboratoire de l’intelligence artificielle. L’objectif principal est d'en faire le noyau de la 4e Révolution industrielle dans la mégalopole du Sud et de la Région économique clé du Sud. La planification répond aux nouvelles exigences de la stratégie de développement socio-économique de la ville, crée des conditions réalisables pour la mise en œuvre synchrone de mesures pour résoudre les problèmes actuels de développement urbain en termes de population, de logement, d'infrastructures, de trafic, d'environnement, d'adaptation au changement climatique, de développement et de transformation des infrastructures numériques.

Pour ce faire, Hô Chi Minh-Ville fera de la ville Thu Duc une zone urbaine multicentrique avec trois centres principaux, dont le principal sera la région de Thu Thiêm. Les deux autres centres seront la région de Truong Tho et celle de Long Phuoc. La région de Thu Thiêm sera développée en un centre financier international et Truong Tho en centre administratif, de commerce et de services, un modèle de zone urbaine pour vivre, travailler et se détendre doté d'infrastructures idéales et d'une gestion de haute technologie. Et enfin Long Phuoc sera un centre d'écologie, de recherche, de formation et de production de haute technologie...

Afin de stimuler l'économie, la créativité et l'innovation, la ville de Thu Duc a également identifié 10 zones clés devant être développés : centre financier international de Thu Thiêm ; zone urbaine commerciale, portuaire et industrielle de Cat Lai - Thanh My Loi ; zone urbaine commerciale, culturelle, créative et interactive de Truong Tho ; parc et zone urbaine de Tam Phu ; zone urbaine de production, de commerce et de services de Linh Trung ; zone de fabrication, de service et de formation de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville; zone urbaine et parc historique et culturel ethnique de Long Binh ; zone urbaine et parc scientifique et technologique de Hô Chi Minh-Ville à Long Phuoc ; zone urbaine écologique et hautes technologies de Long Phuoc - Tam Da ; zone urbaine intégrant l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville.

En plus de se concentrer sur la construction et le développement de Thu Duc en une zone urbaine dynamique, moderne et multicentrique, les dirigeants de la ville n’oublient pas non plus de préserver et promouvoir les éléments historiques, culturels et touristiques de Thu Duc. Par exemple, la zone touristique et culturelle de Suôi Tien (quartier de Tan Phu), le parc d'histoire et de culture ethniques (quartier de Long Binh), la pagode Hue Nghiêm (quartier d'An Khanh), le musée de l’ao dài (quartier de Long Phuoc), l'étang aux lotus de Tam Da (quartier de Truong Thanh), ... ou le centre commercial Giga Mall (quartier Hiêp Binh Chanh), le parc urbain de Sala (à l'intérieur de la zone urbaine de Sala du quartier d’An Loi Dông), Vincom Thu Duc (quartier Binh Tho)... Ce seront des sites touristiques attrayants de la ville de Thu Duc dans les temps à venir./.