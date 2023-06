Village de Son Dông ou la quintessence de la sculpture sur bois

09/06/2023

Le village de sculpture de Son Dông (commune de Son Dông, district de Hoài Duc, Hanoï) est célèbre pour sa sculpture sur bois artisanale. La technique de revêtement de laque et de dorure exquise de ce village est reconnue et appréciée dans tout le pays et même à l'extérieur des frontières nationales.

Un atelier dans le village de Son Dông.

Le village de Son Dông a une histoire de plusieurs centaines d’années. Ce village a connu le creux de la vague pendant les années de résistance contre les États-Unis et la période de l'économie subventionnée, avant de renaître de manière impressionnante en 1983 grâce aux efforts des maîtres artisans Nguyên Chi Dâu et Nguyên Duc Cuong. De nos jours, la nouvelle génération s'acharne à valoriser ce trésor hérité des ancêtres.



Technique de dorure.

Choisir le bon bois est toujours l'étape la plus importante dans la sculpture d'une statue. Le matériau utilisé pour les statues de Bouddha doit être le bois de jacquier en raison de ses caractéristiques souples, douces et fibreuses. Ce qui peut aider les sculpteurs à éviter les erreurs. La principale source de bois de jacquier utilisée par les artisans de Son Dông provient des provinces de Phu Tho, Thai Nguyen, Thanh Hoa et Nghe An. Ils ne prennent que le noyau du bois. La technique de laquage et de dorure est également minutieuse avec de nombreuses étapes.

Sculpter des statues est la partie la plus difficile de la création. Le sculpteur doit être capable d'insuffler de l'âme dans la statue, lui donnant un aspect divin et ayant la bonne posture. De plus, l'autel traditionnel et les objets de culte incrustés d'or et d'argent sont également extrêmement beaux grâce aux mains habiles des artisans de Son Dông.

Actuellement, plus de 4 000 artisans perpétuent l'artisanat traditionnel, dont plus de la moitié d'artisans qualifiés. Beaucoup ont été honorés du titre d'artisan. Grâce à leurs talents, ils créent des objets délicats qui reflètent l'identité nationale. Leurs produits sont non seulement bien connus dans tout le pays, mais aussi dans bien des pays du monde.

Les artisans peuvent créer n'importe quel type de statue pour le culte sans échantillon disponible. Ils sculptent également des statues basées sur des portraits ou des photographies du corps entier des clients. Pour accomplir ces exploits, les artisans doivent avoir de l'expérience, comprendre la signification historique et culturelle, les traits de personnalité et les positions de chaque objet pour insuffler de l'âme dans chaque œuvre d'art. Les villageois de Son Dông ont préservé et contribué de manière significative au patrimoine culturel du Vietnam. Leurs produits, bien prisés partout dans le pays, sont donc omniprésents dans plusieurs vestiges sacrés, tels que les pagodes Tây Phuong et Ky Dà, le Temple de la Littérature,...

Outre de majestueuses statues de Bouddha, les villageois créent aussi des autels et des sentences parallèles. Ces dernières années, de nombreux jeunes ont ouvert des ateliers et des magasins dans d'autres provinces et villes pour présenter leur artisanat dans tout le pays./.

Un magasin de produits à Son Dông.

Son Dông n'est plus seulement un simple village artisanal, mais il est devenu une attraction touristique attrayante pour les touristes nationaux et étrangers. En 2007, le Livre des records du Vietnam a classé Son Dông comme “le plus grand village de la sculpture de statues de Bouddha et de produits de culte au Vietnam”. Actuellement, ses produits servent non seulement la vie culturelle, spirituelle et religieuse des habitants du pays, mais ils sont exportés vers bien des pays tels que le Japon, la Corée du Sud, la Russie,...

Texte : Thao Vy - Photos: Tran Thanh Giang – Traduction: Hà Vu