Village de poterie de Binh Duc

Le village de poterie de Binh Duc, également connu sous le nom de village de poterie Go des Cham, existe depuis longtemps dans le village éponyme, commune de Phan Hiep, district de Bac Binh, province de Binh Thuân. Cet endroit attire de nombreux touristes. Ils y viennent non seulement pour visiter le village mais aussi pour apprendre à modeler des poteries selon la méthode traditionnelle.

Selon les artisans, le village de poterie de Binh Duc existe depuis longtemps et ce métier s’est transmis de générations en générations.

Pour fabriquer leurs poteries, les Cham utilisent de l’argile exploitée dans une carrière au bord de la rivière Phan. La technique a été conservée intacte par le peuple Cham d'un passé lointain jusqu'à nos jours. L’outil de façonnage est une table tournante.

La façon de cuire la poterie est également spéciale. Les poteries sont en effet cuites en plein air, sans four avec de la paille et du bois.

Pour décorer le produit, lorsqu’il vient d’être sorti du four chaud, l’artisan utilise de l’eau à base de la plaquemine pour badigeonner le produit. Lorsqu’il refroidit, il formera des taches en formes d’étoiles rondes brun noir, belles et fantastiques.

Le village de poterie de Binh Duc se spécialise dans la production d'ustensiles de cuisine tels que casserole, marmite, four,… Ces produits sont bien appréciés à Hô Chi Minh-Ville, Phan Thiêt, Binh Duong,…

Nguyên Thi Minh, artisane, 53 ans, a déclaré que son atelier réalise un bénéfice de 10 à 15 millions de dongs chaque mois.

Actuellement, le village de poterie de Binh Duc compte environ 40 foyers et ce nombre augmente. Bien que les jeunes du village aient des emplois et des revenus élevés dans des entreprises et usines, dans chaque famille, ce métier est transmis à au moins un membre pour préserver et pérenniser ce patrimoine./.

Texte et Photos : Hoàng Hà

Traduction : Hà Vu

Graphique: Trong Hanh