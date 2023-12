Village de Khuôc, lieu de préservation de l’art du chèo

16/12/2023

Le village de Khuôc, berceau de l’art du chèo dans le delta du Fleuve Rouge, garde encore des airs originaux du chèo. Photo : Khanh Long/VI

Le village de Khuôc garde encore des airs originaux de cet art vocal et constitue l’une des sept régions de chèo réputées du Nord depuis le 19e siècle.

Cao Thi Hông Bâc, membre du Club de chèo traditionnel du village de Khuôc, a déclaré que chanter du chèo est une spécialité de son village et que tout le monde l'apprécie. Les jours de festival, tout le village s'anime et les spectacles de chèo deviennent une source de joie pour tout le monde. Après les travaux des champs, les paysans apprécient de pousser la chansonnette, y compris les plus jeunes. Presque tous les villageois savent bien chanter du chèo. Ces airs les accompagnent dès leur plus jeune âge, et la passion pour cet art vocal naît très tôt. À l’âge adulte, elle ne fait que se renforcer.

Pendant les mois d'été et les week-ends, Cao Thi Hông Bâc, membre du Club de chèo traditionnel du village de Khuôc continue d'enseigner avec diligence les compétences de base du chèo aux enfants âgés de 6 à 15 ans. Photo : Khanh Long/VI

Le club de chèo du village compte actuellement 64 membres qui se concentrent sur la pratique et le maintien des compétences traditionnelles transmises par leurs ancêtres.

Lors de notre visite, nous avons eu l’occasion d’observer les artistes du club s’entraîner dans le temple dédié au génie tutélaire du village. Cet endroit correspond exactement à ce que l'on dit souvent du village de Khuôc: un lieu qui préserve et développe l’art du chèo. Les artistes se sont déguisés en personnages comme Thi Mâu et Thi Kinh, vêtus de « l’áo tu thân » (tunique à quatre pans). Leur spectacle s’est produit sur scène, accompagné d'instrumentistes. En regardant le spectacle, il était évident que le chèo est un art scénique et vocal fortement imprégné du cachet culturel national, réunissant d’autres arts tels que chant, danse, musique et théâtre.

Selon Bui Van Rô, président du Club de chèo traditionnel du village, le village de Khuôc possède 12 mélodies uniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Ces mélodies, telles que « Van co tien », « Duong truong thu khong », « Tinh thu ha vi » et « He dom do », définissent le caractère distinctif du chèo du village de Khuôc. Les chanter démontre une profonde compréhension du chèo et de ses différents styles. Même si certaines mélodies peuvent sembler similaires, les techniques de rythme, de tambour et de percussion des artistes du village les distinguent. Ce qui les rend encore plus difficiles à maîtriser.

Quach Thành Lâp, membre du club de chèo traditionnel du village de Khuôc, est également fabricant d'instruments musicaux. Photo : Khanh Long/VI

Un spectacle de chèo typique dure environ deux heures. Il reflète souvent la vie simple des agriculteurs, loue les nobles qualités humaines, critique les vices et les défauts,... En plus des spectacles de chèo traditionnel, il existe également des spectacles reflétant la vie et les relations sociales contemporaines du pays.

À ce jour, le village de Khuôc continue de jouer des pièces traditionnelles de chèo telles que « Tu Thuc gap tien », « Truong Vien », « Luu Binh-Duong Le », « Quan Am Thi Kinh » « Suy Van » et « Tong Chan-Cuc Hoa ». Pour jouer du chèo, les artistes doivent être compétents en chant, danse et théâtre, être accompagnés de musiciens jouant d'instruments traditionnels tels que tambours, mõ (cloche en bois), flûte en bambou et đàn nhị (viole à deux cordes).

Aujourd'hui, dans le village de Khuôc, les hameaux de Khuôc Bac, Khuôc Tay, Khuôc Dong et Khuôc Nam disposent de clubs auxquels participent de jeunes. Pendant les mois d'été et les week-ends, les célèbres artistes du village continuent d'enseigner avec diligence les compétences de base du chant traditionnel aux enfants âgés de 6 à 15 ans.



Pham Thi Hang, 14 ans, jeune artiste du club de chèo traditionnel du village de Khuôc. Photo : Khanh Long/VI Pham Thi Hang, 14 ans, a déclaré: « Dès l'âge de cinq ans, j'ai entendu mon grand-père et mon père chanter des paroles de chèo inspirantes, c'est pourquoi j'aime cet art. Maintenant, j'étudie les anciennes mélodies auprès des artistes du village. J'espère vraiment que notre génération pourra amener l’art du chèo de notre village à des publics éloignés »./.

Texte: Ngân Hà- Photos: Khanh Long/VI-Traduction: Hà Vu