Vietnam-États-Unis : 30 ans de coopération, d'ennemis à partenaires stratégiques

09/07/2025

Après 50 ans depuis la fin de la guerre et 30 ans depuis l'établissement des relations diplomatiques (12 juillet 1995 - 12 juillet 2025), les liens entre le Vietnam et les États-Unis ont connu une évolution remarquable. Conformément aux aspirations et aux intérêts de leurs peuples, ces relations contribuent activement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région Asie-Pacifique et dans le monde.

Les trois dernières décennies témoignent d'efforts conjoints pour surmonter le passé, instaurer la confiance et bâtir un partenariat de plus en plus profond et efficace. D'anciens ennemis, le Vietnam et les États-Unis sont aujourd'hui engagés dans un « Partenariat stratégique global ». Les deux pays continuent de valoriser les principes fondamentaux d'indépendance, de souveraineté, d'intégrité territoriale, de régime politique, ainsi que la coopération équitable et mutuellement bénéfique, basée sur le droit international et la Charte des Nations Unies.





Le 2 avril 2025, une délégation du ministère des Affaires étrangères, conduite par le vice-ministre Dô Hung Viet, et une délégation de l'ambassade des États-Unis au Vietnam, conduite par l'ambassadeur Marc E. Knapper, ont visité le site de déminage de PeaceTrees Vietnam dans la province de Quang Tri. Photo : VNA

En juillet 1995, après de longs efforts diplomatiques, un événement historique est survenu : le président américain Bill Clinton a officiellement annoncé la normalisation des relations diplomatiques avec le Vietnam. Le lendemain matin, le 12 juillet, le Premier ministre vietnamien Vo Van Kiet a également officialisé cette normalisation. La page du passé fut tournée, inaugurant un nouveau chapitre dans l'histoire commune des deux pays.

De 1995 à 2013, les relations ont connu une dynamique remarquable. La signature du « Partenariat global Vietnam-États-Unis » en 2013 a constitué une étape clé, établissant un cadre solide pour le développement de leurs liens et ouvrant la voie à une coopération plus approfondie dans plusieurs domaines.

Le 17 janvier 2025, le général de corps d’armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense nationale et chef du bureau permanent du Comité national de pilotage pour la lutte contre les conséquences des bombes, mines et produits chimiques toxiques d’après-guerre au Vietnam, et Marc E. Knapper, ambassadeur des États-Unis au Vietnam, ont inspecté la première phase du projet de décontamination de dioxine de l’aéroport de Bien Hoa. Photo : VNA

Une étape cruciale fut la visite du Secrétaire général Nguyên Phu Trong aux États-Unis en 2015, lors du 20e anniversaire de la normalisation, qui a renforcé la confiance stratégique. En septembre 2023, le président américain Joe Biden s'est rendu au Vietnam à l'invitation du Secrétaire général du Parti communiste Nguyên Phu Trong. Lors de cette visite, les deux dirigeants ont annoncé la création d'un « Partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable ». Ce partenariat vise à renforcer la confiance mutuelle, à approfondir la coopération et à gérer pacifiquement leurs divergences dans le respect mutuel.

Coupe du ruban lors de l'inauguration du pavillon du Vietnam au salon PLMA's Private Label Trade Show 2024, le 17 novembre au Centre d'exposition Rosemont, à Chicago, États-Unis. Photo : VNA

Selon les données du Département général des douanes, les échanges bilatéraux entre le Vietnam et les États-Unis ont atteint plus de 134 milliards de dollars en 2024. Ici : Zone de conteneurs en attente d’exportation au port de Tân Vu, à Hai Phong. Photo : VNA

Les États-Unis sont le premier marché d'exportation du Vietnam, avec des échanges bilatéraux dépassant les 100 milliards de dollars. Le Vietnam est également un partenaire commercial significatif pour les États-Unis.

Les 30 ans de normalisation, notamment les 12 années du Partenariat global, ont permis d'obtenir de nombreux bénéfices concrets : Politique et diplomatie : Renforcement des échanges officiels, avec une approche américaine plus ouverte sur le modèle politique vietnamien. Économie, commerce et investissement : Une croissance rapide en quantité et en qualité, avec des échanges bilatéraux en pleine expansion. Défense et sécurité : La coopération s'est progressivement développée, avec un potentiel d'expansion accru. Droits de l'homme, démocratie, liberté religieuse : Dialogue annuel sincère et constructif, visant à renforcer la compréhension mutuelle et à réduire les divergences. Science, technologie, éducation, formation, santé, culture et tourisme : Collaboration croissante où chaque partie met à profit ses atouts pour répondre aux besoins de l'autre.

L'équipage de l'US Navy repeint du matériel sur le terrain de jeu du centre Mai Âm Nhân Ai (ville de Cam Ranh) lors d’une visite de courtoisie dans la province de Khanh Hoa (2024). Photo : VNA

Ces réalisations témoignent d'un engagement commun visant à « mettre de côté le passé, surmonter les divergences, promouvoir les similitudes et regarder vers l'avenir ». Avec des bases solides, le Vietnam et les États-Unis sont déterminés à poursuivre leur partenariat, face aux défis, en saisissant les opportunités, pour une prospérité partagée et meilleure en faveur de leurs populations.

Les 30 années de relations diplomatiques, marquées par la normalisation et le développement du partenariat stratégique, illustrent la volonté sincère des deux pays de construire un avenir de paix, de stabilité et de prospérité dans la région et dans le monde. La relation Vietnam-États-Unis, aujourd'hui tournée vers l'avenir, constitue un bel exemple de la manière dont de vieux conflits peuvent évoluer vers une coopération gagnant-gagnant./.

Texte: Revue Vietnam Illustré - Photos: VNA - Traduction: Hà Vu - Graphisme: Thao Nguyên