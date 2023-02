Van Duong Thanh, l'ambassadrice de la peinture vietnamienne

24/02/2023

L'artiste peintre Van Duong Thanh est l’une des artistes peintres les plus talentueuses d’Asie, avec des œuvres exposées dans 16 musées à travers le monde.

La peintre Van Duong Thanh est connue comme l’une des artistes peintres les plus talentueuses d’Asie

Inspirée par le maître Bui Xuan Phai…

Van Duong Thanh a étudié la peinture pendant 12 ans à l’école des Beaux-arts du Vietnam. Elle était une lectrice fidèle du journal Van Nghê (Arts) mais comme les exemplaires du journal étaient limités, le prix était élevé, particulièrement pour l'étudiante pauvre qu’elle était.

Une fois en lisant le journal, elle a vu pour la première fois des illustrations réalisées par des grands peintres du Vietnam. « En voyant les illustrations de Bui Xuân Phai, Van Cao, Nguyên Sang… je les ai tellement adorées que j’ai commencé à acheter chaque jour le journal Van Nghê avec la somme pour payer mon petit déjeuner. Une fois le journal lu, je coupais les illustrations pour les collectionner ».

Spectateurs lors d'un échange avec Van Duong Thanh

A l’âge de 17 ans, Van Duong Thanh a rencontré son idole, Bui Xuân Phai, par le biais d’un ami. « Lors de la rencontre, je vois un homme svelte, le visage émacié, mais les yeux brillants et beaux comme ceux de Van Gogh. Je l'ai reconnu tout de suite, je l'ai salué en l'appelant par son nom », a-t-elle rappelé.

Van Duong Thanh est la peintre la plus jeune à avoir vu une de ses œuvres exposée au musée national des Beaux-arts du Vietnam alors qu'elle n'avait que 20 ans. Il s'agit de la peinture à l’huile « Chrysanthèmes blancs ».

Bui Xuân Phai a été surpris et a demandé à la fillette « Pourquoi tu me connais ? ». Elle lui a répondu avec innocence « Je saute le petit déjeuner pour acheter le journal Van Nghe, je coupe vos illustrations pour en faire une collection et je les aime bien ».

En apprenant que Van Duong Thanh était étudiante de l’école de Beaux-arts, Bui Xuan Phai n'a rien dit, a eu les larmes aux yeux car il n’arrivait pas à croire qu’une étudiante de l’école des Beaux-arts pouvait sauter ses petits déjeuners pour acheter le journal ayant ses illustrations. Cette rencontre avec son idole a tellement influencé sa vie qu'elle s'est gravée dans sa mémoire à tout jamais.

« Ses techniques de peinture, sa coloration, ses points de vue artistiques. … mais au-dessus de cela, ses points de vue sur la vie, son comportement, son énergie dans la peinture… c’est tout ce que j’ai appris de Bui Xuân Phai », a partagé Van Duong Thanh.

… avant de créer son propre style

En 1980, elle travaille pour l’Institut d’études culturelles du ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme puis elle est envoyée faire des études post-universitaires de langues en Suède. Ses études finies, elle est devenue la première enseignante d’Asie enseignant les beaux-arts en suédois. Elle est devenue la première artiste peintre vietnamienne adorée par des collègues étrangers qui ont créé une association de Beaux-arts portant son nom, Thành-Gruppen.

Les tableaux de Thanh, d’un style associant l’Asie et l’Europe, sont exposés dans 16 musées dans le monde dont en Inde, en Chine, en Mongolie, à Singapour, en Pologne, en Roumanie, en Espagne, en Suède... Ils ont apporté à leur auteur plusieurs prix prestigieux dont le prix « International Excellence of Arts » de CFMI en 1995. Une structure harmonieuse et un peu abstraite, des couleurs vives, une expression vivante, c'est ce qui distingue le style de Van Duong Thanh.

Les coups de pinceau minces et vivants dans ses tableaux sont uniques. Ses peintures ont été sélectionnées et exposées dans des bâtiments publics dont l’hôtel D.I.C. Star Hotel, les buildings Pacific Place, Vinacapital, Galery Piony & Iris, ou font partie de collections privées de Vietnamiens et d'étrangers.

Van Duong Thanh a été le premier Vietnamien choisi pour participer en 1995 et en 1997 au programme artistique « International Excellence of Arts » de CFM – Snecma et au programme “Vinh Danh Đất Việt” (Gloire du Vietnam) 2007, titulaire d’un Prix attribué par le Forum de femmes-dirigeantes du monde en 2018 et en 2019.

La peintre Van Duong Thanh a contribué, via ses 1.800 peintures et 85 expositions individuelles, à renforcer l’amitié et la compréhension sur le Vietnam des amis internationaux. Mais Van Duong Thanh ne s'endort pas sur ses lauriers, elle continue de former de jeunes talents. Son atelier « Bông sen trắng » (Lotus blanc), au 210 avenue Nghi Tam (Hanoï) est le lieu où elle donne des cours aux enfants doués en peinture, dont plusieurs sont devenus des étudiants d'universités internationales.

Elle a mis en vente plusieurs de ses œuvres pour créer des Fondations en faveur des enfants en difficulté, a ouvert des salles d’exposition à but non lucratif en faveur du programme de réduction de la pauvreté de l’ONU à Hanoï ou a offert des œuvres à mettre aux enchères pour créer des bourses d’études pour des étudiants vietnamiens talentueux aux États-Unis.

« Van Duong Thanh souhaite inspirer les enfants vivant la même situation qu'elle qu’autrefois, c’est-à-dire être doué en peinture mais en difficulté. Comme la fillette Van Duong Thanh qui a pu surmonter sa situation pour réussir sa carrière professionnelle, les enfants peuvent faire de même et réaliser leurs rêves », a partagé Van Duong Thanh./.

Texte : Thao Vy – Photos : Thanh Giang et archives de la VI. Traduction : Diêu Vân