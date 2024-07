Une jeune japonaise accompagne les jeunes d'ethnies minoritaires à développer l’économie

10/07/2024

Avec le souhait de renforcer la confiance en eux-mêmes des jeunes des ethnies minoritaires, la jeune japonaise Haruna Ishimaru vient régulièrement dans des régions montagneuses du Nord du pays pour mener directement les activités du projet de l’organisation Plan International "Renforcer l’accord du droit de développer l’économie à des jeunes issus des ethnies minoritaires dans les provinces de Ha Giang et Lai Châu ».

Haruna Ishimaru aide les jeunes d'ethnies minoritaires de Ha Giang et Lai Châu à changer leur prise en conscience sur la valorisation des avantages de leur localité et plus de la réalisation de l’économie familiale

Haruna Ishimaru est venue à Ha Giang en 2022, en tant que coordinatrice du projet "Renforcer l’accord du droit de développer l’économie à des jeunes issus des ethnies minoritaires dans les provinces de Ha Giang et Lai Châu » de l’organisation Plan International, réalisé de mars 2021 à avril 2023, elle et les cadres du projet se concentraient sur la formation aux techniques de culture et d’élevage de jeunes issus des ethnies minoritaires des provinces de Lai Châu et Ha Giang.

Après deux années de travail à Hanoï, Haruna Ishimaru a des amis vietnamiens qui lui permettent de bien connaître la culture du pays

En outre, ils leur ont appris l'informatique et la publicité pour faciliter l’écoulement de leurs produits.Ils ont organisé des cours de compétences personnelles à l’intention des femmes pour qu’elles puissent comprendre que la femme peut augmenter les revenus de la famille et gérer des dépenses pour un revenu stable de la famille tout au long de l’année

Les jeunes participant au projet sont déterminés à changer eux-mêmes pour construire une meilleure communauté. Parmi eux des jeunes qui se sont mariés à moins de 18 ans, lorsqu’ils n’étaient pas prêts psychologiquement et matériellement. Ils ont fait part, à cette occasion, de leur regret et la détermination de mettre fin aux mariages précoces.

Haruna Ishimaru participe aux activités communautaires dans les provinces de Ha Giang et Lai Châu

“ J’ai rencontré une jeune fille qui s’appelle Mai. La première rencontre avec elle fut difficile à cause non seulement de la différence de langue, mais encore de sa timidité. Elle ne souriait jamais le long de la conversation. Cependant, six mois après, je l’ai rencontrée une nouvelle fois, elle avait complètement changé, elle avait confiance en elle et a répondu à toutes mes questions en vietnamien. Elle a dit que cette confiance résultait de sa participation à des cours d’entraînement du projet », a raconté Haruna Ishimaru avec joie. Après deux ans de mise en oeuvre, le projet a pu aider dỉrectement 3120 jeunes des provinces de Ha Giang et Lai Châu, âgés de 15 à 30 ans, et en a assistés 2.995 d’autres à majorer leur revenu familial de 10%/ par an.



« Le fait que les jeunes ont des droits et n'hésitent pas à parler de leurs problèmes est la plus importante réalisation du projet. Ils ont l'occasion de parler à l’administration de l’amélioration des politiques en leur faveur. L’administration tient également de leurs idées, ce qui permet aux jeunes de croire qu’ils peuvent créer un changement dans leur vie grâce à la localité, ce qui constitue mon apport le plus important au projet », a dit Haruna Ishimaru./.

