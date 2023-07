Une collection d'áo dài fait revivre les estampes de Hàng Trông

14/07/2023

Avec le désir de diffuser la culture traditionnelle du Vietnam, la créatrice Nguyên Tho Tho a récemment lancé une collection d’áo dài inspirée des estampes de Hàng Trông.

Diplômée en santé publique, Nguyên Tho Tho a su dessiner dès son plus jeune âge et a suivi quelques cours de mode pour se lancer dans la création de sa propre marque intitulée Tiêm Tho. La créatrice a déclaré que l'idée de mettre des estampes de Hàng Trông sur l’áo dài a germé dans son esprit lorsqu'elle a terminé sa collection de mode inspirée des estampes de Dông Hô, qui a été bien appréciée de tout le monde. Elle a partagé: “Au début, je suis allée chez Lê Dinh Nghiên, maître artisan, pour acheter des estampes de Hàng Trông et en apprendre davantage sur la signification de chacune. Ce n'est qu'alors que j'ai commencé à travailler sur une collection de mode avec le désir d'apporter ce patrimoine artistique au plus grand public à travers mes créations de mode.”

“Comme les motifs de décoration sur les peintures de Hàng Trông sont très rustiques, j'ai choisi le velours pour augmenter la valeur du produit. De plus, il s’agit de la matière principale que j’utilise dans mes créations depuis le début de ma carrière.”, a déclaré Nguyên Tho Tho. Cette collection a demandé environ un an de travail. Elle a fabriqué huit créations inspirées de quatres estampes: “Tố nữ” (Belle jeune fille), “Tứ quý” (Quatre saisons), “Cá chép vượt vũ môn” (La carpe traverse la chute d’eau), “Ta Thanh Long” (Dragon bleu).

Selon Tho, il a fallu d’abord dessiner des motifs de ces peintures sur velours. Ensuite, la broderie a été réalisée manuellement par des artisanes du village de broderie de Thuong Tin, en banlieue de Hanoi. Les motifs brodés à la main demandent de l'ingéniosité et de la minutie.

Quelques créations impressionnantes de Tho Tho. Photo : Archives

La designer a partagé : “Mon prochain projet sera inspiré des images de la ville de Hanoï. J’aimerais contribuer à préserver la culture traditionnelle à travers mes créations” ./.

Texte: Ngân Hà- Photos: Khanh Long & Archives - Traduction: Hà Vu