Une artisane a le souci de perpétuer la fabrication des fleurs de soie

11/12/2022

Le métier de fabriquer des fleurs en soie est devenu populaire à Hanoï et les boutiques de fleurs de soie sont omniprésentes dans la ville. Les fleurs de soie sont utilisées comme objet de décoration ou comme présents. Fortement inspiré de la culture vietnamienne, c'est un produit ttrès apprécié des étrangers.

L’artisane Mai Hanh apprend à des jeunes à fabriquer de fleurs de soie

Connue comme "la reine des fleurs en soie de Hanoï", l'artisane Mai Hanh fabrique depuis près de 50 ans les fleurs en soie qui sont appréciées dans le pays comme à l'étranger. Elle s’est même vu attribuer le titre d’« Artisane des fleurs de soie » à l’âge de 35 ans.

Selon elle, la fabrication de fleurs en soie est née en France au 14ème siècle, puis s'est propagée au Royaume-Uni et en Amérique. Ce métier atteignit son apogée à la fin du 19ème siècle lorsque la demande des étrangers de décorer leur maison avait fortement augmenté.

Mai Hanh a été formée par sa mère dès l'âge de 13 ans. Ces 50 dernières années, ses fleurs en soie sont devenues une marque populaire au Vietnam avec des centaines de modèles. Elle s'emploie depuis à préserver et développer cet art si délicat en pensant à former de jeunes. Elle s'est rendue depuis plusieurs années dans des écoles et villages de métier pour transférer cet artisanat aux élèves, notamment aux enfants orphelins ou handicapés qui peuvent ainsi avoir un gagne-pain.

Elle est aussi prête à apprendre ce métier aux étrangers. Parmi ses apprentis, plusieurs ont pu fonder leur propre atelier à Hanoï. Minh Hang, sa fille, suit ce métier familial et a réussi à perpétuer et développer la célèbre marque commerciale de sa famille.

L'atelier de Mai Hanh reçoit en moyenne 300 commandes par mois pour alimenter le marché domestique. Les ventes ont lieu soit à la boutique soit en ligne. Les commandent atteignent leur pic à l’occasion du Têt traditionnel ou lors des fêtes. Un pot de fleurs de soie coûte entre 200.000 et un million de dongs (8 à 45 dollars américains).

Fabriquées à partir de tissus de haute qualité, les fleurs de soie sont devenues tendance ces dernières années car elles sont bien évidemment plus durables que les fleurs fraîches et une fois lavées à l'eau, elles peuvent être séchées et retrouver leur splendeur initiale.

Ces fleurs colorées illuminent n'importe quel espace de vie, de loisir ou de travail. En plus de cela, le savoir-faire des artisans hanoïens s’améliorent de jour en jour, permettant de créer des fleurs très réalistes.

Les fleurs de soie sont très appréciées

Ce métier est confronté à la concurrence des produits analogues importés de Chine et pour remporter cette compétition, les artisanes vietnamiennes doivent être douées en beaux-arts et en peinture, habiles en composition florale.

Cet artisanat apporte un emploi stable et un revenu de 8 à 15 millions de dongs par mois. Les fleurs de soie contribuent à embellir les maisons et servent aussi de présents artistiques à offrir à ses proches./ .

Texte: Bich Vân – Photos: Trân Thanh Giang/VI. Traduction: Diêu Vân