Un photographe passionné par les métiers traditionnels

08/11/2024

Pour achever le livre photo de 200 pages “ L'artisanat traditionnel du Vietnam », le photographe Trân Thê Phong a sillonné plus de 10 ans le pays du Nord au Sud pour étudier, écouter des histoires, prendre des photos de moments simples mais si beaux capables d’émouvoir tous les spectateurs.

En 34 années de carrière de photographe, Trân Thê Phong a eu plusieurs occasions de rencontrer, lors de ses voyages, des artisans, d'écouter leurs histoires, de les regarder préserver leur métier traditionnel. Il est venu dans de très nombreux villages de métiers traditionnels, afin de prendre des notes, des photos et ainsi d'accumuler un trésor : plus de 20.000 photos sur 66 villages de métiers traditionnels dans l’ensemble du pays qu’il en a choisi pour en faire 45 collections de photos.

Le vernissage du livre album « L'artisanat traditionnel du Vietnam » et l’exposition éponyme du photographe Trân Thê Phong. Photo fournie par le personnage

Ces collections, imprégnées fortement de la vie des Vietnamiens, représentent toutes les caractéristiques des artisanats des régions vietnamiennes. On peut citer par exemple le métier de confection de papier ban des Nung de la province de Cao Bang, le métier de fonderie de My Dong, ville de Hai Phong, le métier de broderie de Van Lâm, province de Ninh Binh, la fabrication des estampes de Dông Hô (province de Bac Ninh), la poterie de Bat Trang, Hanoï, le fabrication de chapeau conique (Thua Thiên-Huê), le tissage de la soie naturelle de Ma Châu (Quang Nam), la fabrication de rideaux en bambou de Cu Chi, de lanternes (Hô Chi Minh-Ville), la fabrication de fibres de coco (Ben Tre) , le tissage du brocart (An Giang)…

La fabrication de sauce de soja au village de Ban (province de Hung Yên). Photo : Trân Thê Phong