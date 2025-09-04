Un nouveau jour sur les terres héroïques

À l'occasion des événements historiques de l’automne d’août, marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et la Fête nationale du 2 septembre, nous sommes retournés à Tuyên Quang, Quang Tri et Tây Ninh, trois provinces dont les noms sont inscrits dans les pages d’or de l’histoire nationale. Chaque terre traversée raconte une histoire inspirante retraçant 80 ans de construction, de défense et de développement du pays.



Nous sommes revenus à Tân Trào (province de Tuyên Quang), autrefois surnommée la « Capitale de la zone libérée », la base de la Résistance. C’est ici, sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, qu’à l’automne 1945 le peuple vietnamien se souleva pour faire triompher la Révolution d’Août. Le 2 septembre, sur la place Ba Dinh à Hanoï, le Président Hô Chi Minh lut la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

Sous le banian de Tân Trào, l’après-midi du 16 août 1945, le général Vo Nguyen Giap lut l’ordre militaire n°1, déclenchant le soulèvement général pour la prise du pouvoir dans tout le pays. Depuis, l’arbre est devenu un symbole révolutionnaire de la « capitale de la zone libérée ». Photo : Hoang Ha/VI

Avec ses grandes valeurs historiques, la zone historique nationale spéciale de Tân Trào est considérée comme le « musée révolutionnaire » du pays. Photo : Hoang Ha/VI

M. Hoang Ngoc, « historien » du village de Tân Lap (commune de Tân Trào), se souvient encore avec émotion de sa rencontre avec l’Oncle Hô et de l’atmosphère héroïque du soulèvement général d’août 1945. Photo : Hoang Ha/VI

M. Hoang Ngoc, 88 ans, historien de la commune de Tân Trào, se souvient encore avec émotion de sa rencontre avec l’Oncle Hô et de l’atmosphère héroïque du soulèvement général d’août 1945. Le 16 août de cette année-là, à la maison communale de Tân Trào, le Président Hô et le Comité central décidèrent de convoquer un Congrès national rassemblant 60 délégués de divers partis, organisations, groupes ethniques et religions. Ce congrès prit des décisions historiques : organiser un soulèvement général pour prendre le pouvoir ; élire le Comité de libération nationale, c’est-à-dire le gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam ; désigner unanimement Hô Chi Minh comme Président ; choisir le drapeau rouge à étoile jaune et la chanson Tiên Quân Ca de Van Cao comme hymne national.

Fabrication du thé pour exportation par la société par actions du thé Son Duong. Photo : Hoang Ha/VI

Aujourd’hui, Tân Trào a profondément changé. Des routes en béton traversent les collines et conduisent à des villages paisibles. Les maisons sur pilotis, au-delà de leur fonction d’habitat, accueillent désormais les visiteurs sur les circuits touristiques de mémoire. La commune est fière d’avoir été la première de Tuyên Quang reconnue aux normes de Nouvelle Ruralité. Malgré les défis liés à la fusion administrative, les autorités et la population poursuivent leurs efforts pour développer une économie moderne tout en préservant la tradition révolutionnaire.

Spectacle de chant Then et de luth Tinh sur la rivière Na Nua. Photo : Hoang Ha/VI

Les jeunes du club de chant Then et de luth Tinh du village culturel et touristique de Tân Lap interprètent chants et danses, contribuant à préserver l’identité culturelle nationale tout en générant des revenus pour les membres. Photo : Hoang Ha/VI

Le réseau de communication se développe de manière homogène dans la commune de Tân Trào. Photo : Hoang Ha/VI

La station de villégiature Flamingo Tân Trào est un lieu de séjour idéal pour les touristes vietnamiens et étrangers. Photo : Hoang Ha/VI

Rien que dans les six premiers mois de 2025, le site des vestiges spéciaux de Tân Trào a attiré plus de 5 000 visiteurs vietnamiens et étrangers. Outre le tourisme, la commune mise sur l’application des avancées scientifiques et technologiques pour accroître la productivité agricole et assurer des moyens de subsistance durables.

Si Tan Trao était la « capitale de la Résistance » de l’époque de la Révolution d'août 1945, la province de Quang Tri était l'arrière-garde directe du grand front du Sud, la « terre de conflit » de la résistance anti-américaine pour le salut national. Les accords de Genève signés en 1954 divisèrent le pays en deux régions, le Nord et le Sud au 17e parallèle qui longeait le fleuve Ben Hai de la province de Quang Tri. Le pont Hien Luong enjambant le fleuve Ben Hai, fut pendant 20 ans le symbole de la séparation du pays et de l'aspiration à la réunification nationale.

Le site spécial national « les deux rives Hien Luong - Ben Hai » fut autrefois la ligne de démarcation militaire au 17e parallèle, témoin de la séparation du Nord et du Sud pendant 20 ans de guerre anti-américaine pour l’indépendance. Photo d’archives

La citadelle de Quang Tri, classée monument national spécial, couvre moins de 3 km² mais a subi plus de 320 000 tonnes de bombes américaines, soit l’équivalent de sept bombes atomiques du type d’Hiroshima. Photo d’archives

Quang Tri poursuit ses efforts de neutralisation des engins explosifs laissés par la guerre. Photo d’archives

Durant les années de guerre, le petit territoire de Quang Tri a subi d'innombrables souffrances et dévastations. De nombreux noms et lieux sont entrés dans l'histoire, non seulement du Vietnam, mais aussi de l'humanité moderne, tels que le 17e parallèle, le pont Hien Luong, les rivières Ben Hai et Thach Han, la barrière électronique McNamara, Khe Sanh, la route 9, Con Tien, Doc Mieu, Con Co, Vinh Linh, Vinh Moc… Et surtout, l'ancienne citadelle de Quang Tri d’une superficie de moins de 3 kilomètres carrés, où, en 81 jours 1972 l'armée américaine a largué jour et nuit une quantité colossale de bombes et de balles équivalente à sept bombes atomiques larguées sur Hiroshima, au Japon.

Récolte abondante d’anchois pour les pêcheurs de Quang Tri. Photo : Hô Câu

Industrie de l’exportation de vêtements à Quang Tri. Photo : Hô Câu

Après la guerre, 95 % des villages de Quang Tri ont été détruits et plus de 80 % de la superficie totale a été contaminée par les bombes et les mines. En défis de ces énormes défis, Quang Tri s'est soulevée vigoureusement pour développer son économie et sa société. En juin 2025, la nouvelle province de Quang Tri, une fusion de l'ancienne province de Quang Tri et de la province de Quang Binh a été créée. Ce projet marque un tournant dans le développement avec une vision à long terme de la province, visant à faire de Quang Tri un centre économique global de la région septentrionale du Centre.

La cascade Tà Puông, dans la commune montagneuse de Huong Lâp (province de Quang Tri). Photo : Hô Câu

La mise en service de l’autoroute Cam Lô – Son La renforce les échanges commerciaux sur le corridor économique Est-Ouest de la province de Quang Tri. Photo : Thanh Hoa/VI

Grâce au corridor économique Est-Ouest, les postes-frontières internationaux de Lao Bao, La Lay et Cha Lo sont reliés à l'autoroute Nord-Sud, à la route Hô Chi Minh, à l'aéroport de Dong Hoi et, prochainement, à l'aéroport de Quang Tri, à l’autoroute Nord-Sud et au réseau de ports en eau profonde de My Thuy et Hon La.

Le projet de port en eau profonde de My Thuy, en cours de construction dans la province de Quang Tri. Photo : Thanh Hoa/VI

Le poste-frontière international de Lao Bao, point névralgique du corridor économique Est-Ouest. Photo : Hô Câu

Quang Tri deviendra un lien stratégique entre le Vietnam et les pays de l'ASEAN, un pont important entre la mer et le continent, un centre économique et logistique régional, prêt à accueillir les flux commerciaux et d'investissements mondiaux. De plus, les énergies propres (éoliennes, solaires), le tourisme maritime, les tourismes culturel, patrimonial et le tourisme révolutionnaire et le tourisme en pleine nature constituent également un potentiel considérable pour Quang Tri.



Pendant les deux guerres de résistance, Tây Ninh fut le quartier général révolutionnaire du Sud, abritant le Bureau central du Sud dès 1951, sous la direction du camarade Lê Duẩn. Cette base devint le cœur de la lutte anti-américaine, marquée par d’immenses sacrifices. Aujourd’hui, le site historique du Bureau central, au cœur de la forêt de Chàng Riệc, est toujours préservé avec ses huttes et tunnels interconnectés.

Des touristes visitent la base du Bureau central du Sud, avec ses huttes au toit de chaume. Photo : Giang Phuong

Fête populaire sur la montagne Ba Den surnommée « le toit du Sud ». Photo : Nguyên Minh Tu

Champs de panneaux solaires près du lac Dâu Tiêng. Photo : Thông Hai/VI

Non loin de là, la montagne Bà Đen – le « toit du Sud » – se dresse fièrement, attirant chaque année des millions de visiteurs grâce à son téléphérique ultra-moderne et à la statue monumentale de Bouddha de 72 mètres. Tây Ninh est désormais un carrefour commercial majeur entre le Vietnam et le Cambodge. Le poste-frontière de Môc Bai, reliant Hô Chi Minh-Ville à Phnom Penh, est animé jour et nuit. Des zones franches et des services logistiques y voient le jour, renforçant sa position de hub régional.

Développement de la culture de melons en serre dans la province de Tây Ninh. Photo : Thông Hai/VI

L’usine de fils et tissus tricotés ILSHIN, située dans le parc industriel de Phuoc Dong, fonctionne à pleine capacité jour et nuit. Photo : Nguyên Luân/VI

Tây Ninh préserve et développe ses villages de métiers traditionnels. Photo : Nguyên Luân/VI

La province est aussi un pôle industriel avec ses parcs de Phuoc Dong - Boi Loi et Trang Bang, qui regroupent des centaines d’entreprises dans la transformation, l’électronique, le textile et les énergies propres. Outre l'industrie, Tay Ninh est aussi la capitale agricole du Sud, avec ses cultures de canne à sucre, de manioc et d'hévéa. Ces dernières années, la province s'est fortement tournée vers une agriculture de haute technologie, avec des serres blanches qui s'étendent à perte de vue sur les champs, et à l'intérieur desquelles se trouvent des jardins de tomates cerises, de melons et de poivrons, arrosés par des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte israéliens modernes. Ces modèles se répandent partout, contribuant à introduire les produits agricoles de Tay Ninh sur le marché international.

M. Nguyen Pham Duy Trang, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, remet des ordinateurs à l’école primaire Nguyen Ba Ngoc, près de la zone frontalière. Photo : Minh Phu

Le poste-frontière international de Moc Bai connaît une intense activité commerciale, avec des convois traversant jour et nuit. Photo : Nguyên Luân/VI

Telle est aujourd’hui l’image éclatante de Tây Ninh : une terre glorieuse, entrée avec confiance dans une nouvelle ère de progrès national./.

Réalisé par Tuân Long, Thanh Hoa, Hoang Ha, Thông Hai, Nguyên Luân/VI Graphisme : Huong Thao Traduction : Diêu Vân