Un nouveau jour sur les terres héroïques
À l'occasion des événements historiques de l’automne d’août, marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et la Fête nationale du 2 septembre, nous sommes retournés à Tuyên Quang, Quang Tri et Tây Ninh, trois provinces dont les noms sont inscrits dans les pages d’or de l’histoire nationale. Chaque terre traversée raconte une histoire inspirante retraçant 80 ans de construction, de défense et de développement du pays.
Nous sommes revenus à Tân Trào (province de Tuyên Quang), autrefois surnommée la « Capitale de la zone libérée », la base de la Résistance. C’est ici, sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, qu’à l’automne 1945 le peuple vietnamien se souleva pour faire triompher la Révolution d’Août. Le 2 septembre, sur la place Ba Dinh à Hanoï, le Président Hô Chi Minh lut la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.
M. Hoang Ngoc, 88 ans, historien de la commune de Tân Trào, se souvient encore avec émotion de sa rencontre avec l’Oncle Hô et de l’atmosphère héroïque du soulèvement général d’août 1945. Le 16 août de cette année-là, à la maison communale de Tân Trào, le Président Hô et le Comité central décidèrent de convoquer un Congrès national rassemblant 60 délégués de divers partis, organisations, groupes ethniques et religions. Ce congrès prit des décisions historiques : organiser un soulèvement général pour prendre le pouvoir ; élire le Comité de libération nationale, c’est-à-dire le gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam ; désigner unanimement Hô Chi Minh comme Président ; choisir le drapeau rouge à étoile jaune et la chanson Tiên Quân Ca de Van Cao comme hymne national.
Aujourd’hui, Tân Trào a profondément changé. Des routes en béton traversent les collines et conduisent à des villages paisibles. Les maisons sur pilotis, au-delà de leur fonction d’habitat, accueillent désormais les visiteurs sur les circuits touristiques de mémoire. La commune est fière d’avoir été la première de Tuyên Quang reconnue aux normes de Nouvelle Ruralité. Malgré les défis liés à la fusion administrative, les autorités et la population poursuivent leurs efforts pour développer une économie moderne tout en préservant la tradition révolutionnaire.
Rien que dans les six premiers mois de 2025, le site des vestiges spéciaux de Tân Trào a attiré plus de 5 000 visiteurs vietnamiens et étrangers. Outre le tourisme, la commune mise sur l’application des avancées scientifiques et technologiques pour accroître la productivité agricole et assurer des moyens de subsistance durables.
Si Tan Trao était la « capitale de la Résistance » de l’époque de la Révolution d'août 1945, la province de Quang Tri était l'arrière-garde directe du grand front du Sud, la « terre de conflit » de la résistance anti-américaine pour le salut national. Les accords de Genève signés en 1954 divisèrent le pays en deux régions, le Nord et le Sud au 17e parallèle qui longeait le fleuve Ben Hai de la province de Quang Tri. Le pont Hien Luong enjambant le fleuve Ben Hai, fut pendant 20 ans le symbole de la séparation du pays et de l'aspiration à la réunification nationale.
Durant les années de guerre, le petit territoire de Quang Tri a subi d'innombrables souffrances et dévastations. De nombreux noms et lieux sont entrés dans l'histoire, non seulement du Vietnam, mais aussi de l'humanité moderne, tels que le 17e parallèle, le pont Hien Luong, les rivières Ben Hai et Thach Han, la barrière électronique McNamara, Khe Sanh, la route 9, Con Tien, Doc Mieu, Con Co, Vinh Linh, Vinh Moc… Et surtout, l'ancienne citadelle de Quang Tri d’une superficie de moins de 3 kilomètres carrés, où, en 81 jours 1972 l'armée américaine a largué jour et nuit une quantité colossale de bombes et de balles équivalente à sept bombes atomiques larguées sur Hiroshima, au Japon.
Après la guerre, 95 % des villages de Quang Tri ont été détruits et plus de 80 % de la superficie totale a été contaminée par les bombes et les mines. En défis de ces énormes défis, Quang Tri s'est soulevée vigoureusement pour développer son économie et sa société. En juin 2025, la nouvelle province de Quang Tri, une fusion de l'ancienne province de Quang Tri et de la province de Quang Binh a été créée. Ce projet marque un tournant dans le développement avec une vision à long terme de la province, visant à faire de Quang Tri un centre économique global de la région septentrionale du Centre.
Grâce au corridor économique Est-Ouest, les postes-frontières internationaux de Lao Bao, La Lay et Cha Lo sont reliés à l'autoroute Nord-Sud, à la route Hô Chi Minh, à l'aéroport de Dong Hoi et, prochainement, à l'aéroport de Quang Tri, à l’autoroute Nord-Sud et au réseau de ports en eau profonde de My Thuy et Hon La.
Quang Tri deviendra un lien stratégique entre le Vietnam et les pays de l'ASEAN, un pont important entre la mer et le continent, un centre économique et logistique régional, prêt à accueillir les flux commerciaux et d'investissements mondiaux. De plus, les énergies propres (éoliennes, solaires), le tourisme maritime, les tourismes culturel, patrimonial et le tourisme révolutionnaire et le tourisme en pleine nature constituent également un potentiel considérable pour Quang Tri.
Non loin de là, la montagne Bà Đen – le « toit du Sud » – se dresse fièrement, attirant chaque année des millions de visiteurs grâce à son téléphérique ultra-moderne et à la statue monumentale de Bouddha de 72 mètres. Tây Ninh est désormais un carrefour commercial majeur entre le Vietnam et le Cambodge. Le poste-frontière de Môc Bai, reliant Hô Chi Minh-Ville à Phnom Penh, est animé jour et nuit. Des zones franches et des services logistiques y voient le jour, renforçant sa position de hub régional.
La province est aussi un pôle industriel avec ses parcs de Phuoc Dong - Boi Loi et Trang Bang, qui regroupent des centaines d’entreprises dans la transformation, l’électronique, le textile et les énergies propres. Outre l'industrie, Tay Ninh est aussi la capitale agricole du Sud, avec ses cultures de canne à sucre, de manioc et d'hévéa. Ces dernières années, la province s'est fortement tournée vers une agriculture de haute technologie, avec des serres blanches qui s'étendent à perte de vue sur les champs, et à l'intérieur desquelles se trouvent des jardins de tomates cerises, de melons et de poivrons, arrosés par des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte israéliens modernes. Ces modèles se répandent partout, contribuant à introduire les produits agricoles de Tay Ninh sur le marché international.
Telle est aujourd’hui l’image éclatante de Tây Ninh : une terre glorieuse, entrée avec confiance dans une nouvelle ère de progrès national./.