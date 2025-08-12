Un logement décent pour tous : l'appel humanitaire du Parti

12/08/2025

En près de quarante ans de Renouveau, le Vietnam a accompli de véritables miracles. Pourtant, malgré un contexte socio‑économique en pleine progression, quelque 274 000 ménages pauvres ou quasi‑pauvres - parmi lesquels figurent des familles de personnes méritantes - vivent encore dans des logements précaires et délabrés. Face à cette injustice, le programme « Unis pour éradiquer les logements précaires dans tout le pays » incarne une initiative résolument humaine et solidaire, qui ne laisse personne au bord du chemin. Ce dispositif illustre également l’engagement du Vietnam à défendre et promouvoir les droits de la personne, fondement et moteur de son développement.

Afin d’offrir une perspective concrète et complète de ce programme noble, nous avons parcouru de nombreuses régions. Très rapidement, des maisons simples mais robustes, durables et chaleureuses - empreintes de bienveillance humaine - seront bâties pour les plus démunis, leur garantissant un avenir durable.

En juin, malgré une intense saison des pluies, nous avons gravi le col de Hông Thu Man, voilé de brume, pour atteindre les terres battues de Phong Thô. Le colonel Lê Công Thành - commissaire politique adjoint des gardes-frontières de Lai Châu - nous a assuré de sa détermination : « Nous poursuivons notre route malgré la pluie et les glissements de terrain. Nos camarades restent auprès des villageois, main dans la main, pour bâtir de nouvelles maisons. » Malgré la boue et les intempéries, notre équipe a pu rejoindre le village de Huôi Luông 2, à près de 2 000 mètres d’altitude, où des soldats courageux ont aidé la famille de Mào Van Xuân, de l’ethnie Hà Nhi, à élever une nouvelle maison.

Des officiers et soldats du poste de garde-frontière de Ma Lu Thang assistent la famille de Tân Kim Hiên, du village de Ta Phin, dans la construction de sa nouvelle maison. Photo fournie par le poste de garde-frontière de Ma Lù Thang

Des officiers et soldats du poste de garde-frontière de Huôi Luông coopèrent activement avec les autorités locales, des organisations et des donateurs pour supprimer les maisons temporaires et délabrées de la commune de Huôi Luông. Photo : Thông Thiên/VI

En juin 2025, la force des gardes-frontières de la province de Lai Châu a mobilisé 687 officiers et soldats pour participer à 1 193 jours de travail et soutenir la construction de 174 maisons. Photo : Viêt Cuong/VI

Mào Van Xuân a confié, ému : « Ma vieille maison ne résistera sans doute pas à cette saison des pluies ! Grâce au soutien du gouvernement, à un prêt supplémentaire et à des économies modestes, et avec l’aide des gardes‑frontières, ma famille aura bientôt une maison de 80 m². »

Grâce à l’engagement enthousiaste et responsable des officiers et soldats de la force des gardes-frontières de Lai Châu, de nombreuses nouvelles maisons ont été érigées, suscitant la joie et l’enthousiasme des habitants des communes frontalières. Photo fournie par le poste de garde-frontière de Lai Châu

La volonté de supprimer les structures temporaires et délabrées est plus qu’une politique : c’est l’élan sincère de chaque garde‑frontière de Lai Châu. Fin juin 2025, ils étaient 2 859 officiers et soldats mobilisés, totalisant 3 666 jours de travail, pour aider à bâtir 546 nouvelles maisons. En parallèle, le commandement local a lancé des campagnes de sensibilisation, coordonné des dons et mobilisé près de 3 milliards de dôngs de la part d’entreprises et de philanthropes, destinés à fournir matériaux et financement. Grâce à leur engagement, l’éradication des logements précaires progresse rapidement, notamment dans les zones frontalières isolées comme Si Lo Lâu, Pa U, Huôi, Luông, Pa Vê Su et Ta Ba - où des refuges solides émergent chaque jour. Les habitants, encouragés, stabilisent ainsi leur vie tout en affirmant leur lien au territoire national.

Le colonel Lê Cong Thanh, commissaire adjoint des gardes-frontières de la province de Lai Châu, et Nguyên Van Thanh, secrétaire adjoint permanent du district de Phong Thô, remettent des cadeaux aux habitants du village de Huôi Luông 2. Photo : Viêt Cuong/VI

Les Hauts Plateaux du Centre, régulièrement frappés par les catastrophes naturelles, sont particulièrement concernés. Plusieurs localités - Quang Tri, Hué, Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Khanh Hoa, Dak Lak - ont intensifié leurs efforts pour atteindre les objectifs du programme national. Dans certaines communes, les travaux ont même été bouclés avant la date‑butoir du 31 août.

Les gardes-frontières de la province de Quang Ngai assistent à la cérémonie de lancement de la construction de nouvelles maisons pour les résidents des zones frontalières. Photo : Nguyên Khoa Chuong

La famille de Radêl Thi Tin, de l’ethnie Co Tu, habitant le village de Ta Vang (commune de Tây Giang, Da Nang), se mobilise pour bâtir une nouvelle maison. Photo : Thanh Hoà/VI

À Tây Giang, commune frontalière montagneuse près de Dà Nang, environ 95 % de la population appartient à l’ethnie Co Tu. Dans ce contexte particulièrement fragile, le succès est remarquable : grâce au soutien gouvernemental, à l’intervention des associations et à la mobilisation citoyenne, les habitations précaires ont été remplacées par des maisons sûres et durables, livrées avant la saison des tempêtes.

Les habitants du village de Tà Vang participent ensemble à la construction du nouveau logement de la famille de Radêl Thi Tin. Photo : Thanh Hoà/VI

Arât Blui, président du comité populaire, a déclaré avoir inspecté les zones à plusieurs reprises et constaté une mise en œuvre efficace du programme. Avec les fonds publics, les contributions locales, la philanthropie et l’engagement des habitants, Tây Giang a rapidement achevé la construction et la réhabilitation des logements, permettant aux populations de se préparer sereinement aux inondations à venir. Le chef du village de Por’ning, Bhling Phat, a souligné qu’il s’agit là d’une priorité de l’État : autrefois, le village comptait de nombreux ménages sans logement stable, mais aujourd’hui plus de 30 d’entre eux bénéficient d’habitats solides, source de stabilité et de sécurité alimentaire.

La totalité des maisons de la commune de Tây Giang (Dà Nang) ont été consolidées, assurant des conditions de vie sûres et stables aux familles. Photo : Thanh Phong/VI

Bling Tang (pull à motifs rouges), villageois Co Tu de Por’ning (commune de Tây Giang, Dà Nang), partage avec ses amis la joie d’emménager dans sa nouvelle maison. Photo : Thanh Hoà/VI

Entre 2021 et 2025, Tây Giang a réparé ou construit 1 067 logements, dont 407 livrés au premier semestre 2025. À ce jour, la commune a respecté la date limite du 31 août.

Les représentants des autorités locales de différents niveaux de la province de Quang Tri sont venus féliciter et remettre une nouvelle maison à une famille d’ethnie Pa Ko. Photo : Nguyên Linh/VI

Dans le Sud, plusieurs localités ont terminé le programme d’élimination des logements temporaires avec plusieurs mois d’avance. À Hô Chi Minh‑Ville (avant fusion administrative), 1 222 logements ont été construits et rénovés pour les ménages en difficulté, pour un budget de plus de 70 milliards de dôngs - un geste concret en guise de célébration du 50ᵉ anniversaire de la Libération (30 avril 1975 – 30 avril 2025).

Les maisons de Chamale Dung et Kte Van Xung (de droite à gauche), de l’ethnie Raglai, de la commune de Thuân Bac (province de Khanh Hoa), ont bénéficié d’une aide gouvernementale de 80 millions de dôngs pour leur construction. Photo : Lê Minh/VI

En seulement deux mois (d’avril à fin mai), l'ex-province de Ninh Thuân (aujourd’hui province de Khanh Hoa) a achevé la construction ou la rénovation de 2 183 maisons. Photo : Archives

D’autres localités avant la fusion ont également terminé le programme en avance, notamment Soc Trang, Cà Mau, Cân Tho, Ninh Thuân et les provinces d’An Giang et de Vinh Long.

Dans l'ex-province de Ninh Thuân (avant la fusion), où réside une importante communauté Cham (environ 13 %) et des populations Raglai (environ 11 %), la campagne intense de 90 jours menée pour l’unité dans l’effort d’élimination des logements précaires a été particulièrement marquante. En seulement deux mois (d’avril à fin mai 2025), Ninh Thuân a achevé la construction et la réfection de 2 183 logements, apportant une stabilité nécessaire à des personnes en difficulté.

Chamale Dung, de l’ethnie Raglai, et son épouse, dans la commune de Loi Hai (district de Thuân Bac, province de Khánh Hoa), ont exprimé leur joie devant leur maison de 100 m², livrée fin mai, financée grâce à une aide de 80 millions de dôngs et un prêt de 20 millions : une demeure qui apporte désormais protection et avenir à leurs enfants.

La famille de Dông Thị Hông, de l’ethnie Cham du district de Thuân Nam (ex-province de Ninh Thuân, aujourd’hui commune de Phuoc Ha, province de Khanh Hoa), a reçu une aide gouvernementale pour rénover sa maison et construire de nouveaux sanitaires. Photo : Lê Minh/VI

Au total, de 2021 à 2025, l'ex-province de Ninh Thuân (avant fusion) a mobilisé plus de 141,7 milliards de dongs pour construire 1 526 logements et en rénover 657 autres. Grâce au soutien du gouvernement, à l’appui ponctuel des entreprises et à la solidarité communautaire, le programme a été mené à bien, dépassant les objectifs fixés./.

Réalisé par: Thanh Hòa, Viêt Cuong, Lê Minh, Thông Thiên, Son Nghia/VI, Thanh Phong, Nguyên Khoa Chuong, Nguyên Linh et Archives - Traduction: Hà Vu - Graphisme: Thao Nguyên

