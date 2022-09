Un jeune Hanoïen passionné de bonsaïs

30/09/2022

Animé par son amour pour les plantes et la nature, Huy a commencé à se joindre à des groupes sur Facebook pour se renseigner sur les techniques de culture des bonsaïs. Plus il assimile les connaissances, mieux il peut créer une œuvre d’art dans un mini pot.

C’est Nguyên Manh Huy qui a inventé la méthode de transformer des arbres sauvages en œuvres d’art.

« Il y a près d’une année, j’ai diffusé sur Tik Tok et YouTube mes travaux et j’ai reçu un grand soutien. Cela m'a incité à persévérer et m’encourage à transformer des arbres trouvés dans les rues en bonsaïs à haute valeur économique », a partagé Huy avec joie.

Le bonsaï est l'art de cultiver arbres et arbustes sous une forme naine. L'objectif est de reproduire la nature en tout petit. Différentes techniques doivent être utilisées pour façonner l'arbre ou l'arbuste et faire en sorte qu'il vive aussi vieux que son modèle original. À peu près tous les végétaux peuvent être façonnés en bonsaï, d'une hauteur parfois de quelques cm.

Un bonsaï est un arbre miniature planté dans un pot, avec un paysage vivant miniature appelé Hon Non Bô qui imite les paysages vietnamiens traditionnels : îles, montagnes et forêts. Ceci nécessite des mains habiles, de la minutie et un amour pour les arbres. Cet art est originaire du Japon.

La taille du bonsaï est en elle-même un art. Il faut utiliser des outils adaptés dont des ciseaux spéciaux. Il existe de très nombreuses façons de façonner la silhouette du bonsaï, très codifiées si l'on souhaite respecter les règles traditionnelles.

Le bonsaï exige une terre drainante et des pots appropriés à sa taille, de la lumière suffisante, une température favorable au développement de la plante. Pour maintenir les bonsaïs en bonne santé, il faudra choisir des espèces adaptées à la taille forcée, à la culture en pot etc…

L'art des bonsaïs consiste à essayer de reproduire à l'identique ce que l'on peut voir dans la nature, en les "sculptant" à l'aide de différentes techniques telles que la taille, la ligature... Un bonsaï est une image miniature de vieux arbres.

La culture des plantes sous la forme de bonsaïs dure au moins de 5 à 7 ans, voire des dizaines d’années, demande des techniques codifiées. C'est pour cela qu'un bonsaï de belle allure coûte cher, de 200.000 à 300.000 dongs voire des dizaines de millions de dongs. Cette culture est considérée comme un passe-temps pour de nombreux Vietnamiens.

Huy ne vend pas ses œuvres préférées, par exemple, un laurier-sauce (Laurus nobilis) en forme de flamants blancs qui s’envolent qui lui a demandé trois années de travail ou un bonsaï en forme de champignon dont la réalisation a pris quatre années, une plante Ficus microcarpa L qu’il a trouvé en avril 2020 dans la rue et taillé en bonsaï.

Actuellement, la culture des bonsaïs à partir d'arbres sauvages comme le fait Huy devient populaire grâce à ses vidéos publiées sur les réseaux sociaux qui attirent un grand nombre de spectateurs. Sa chaîne sur TikTok enregistre près de 400.000 visiteurs, sa chaîne YouTube, 40.000 visiteurs. Ses vidéos contribuent à, pour une part importante, à inspirer et à répandre l’art de la culture des bonsaïs, la beauté des plantes et fleurs en pleine nature./.