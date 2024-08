Un homme d’affaires vietnamo-américain aux côtés des créateurs d'entreprises vietnamiens

30/08/2024

Né dans la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre) ensoleillée et venteuse toute l’année, An Nguyên s’est installée aux Etats-Unis à l’âge de 16 ans et s’est intégré à la société américaine en surmontant bien des difficultés. Il a dû redoubler d’efforts pour apprendre l’anglais, faire ses études et se faire une place dans un pays étranger. Il a fait ses études universitaires à l’Université UC Davis et a obtenu un diplôme post-universitaire en management à California State University, East Bay à l’âge de 28 ans.

Des jeunes écoutent An Nguyên

An Nguyên est un homme dévoué et plein d’énergie

Vietnamien laborieux et passionné, An Nguyên a créé une chaîne de restaurants, avec le souhait de promouvoir la cuisine vietnamienne aux Etats-Unis. Il est PDG de quatre restaurants en Californie dont Gạo Fresh Noodles spécialisé dans le pho, Nam Phương Vietnamese Restaurant dans les traditionnels vietnamiens, Sate Viet Grills & Bánh mì, et Q-Time Restaurant dans la cuisine européenne. Il est aussi PDG de 12 écoles de coiffure et soins de beauté sous la marque commerciale Atlanta Beauty & Barber Academy..

Bien que ses succès dans les affaires lui aient rapporté la richesse et une position élevée aux Etats-Unis, Il a toujours souhaité assister les jeunes vietnamiens à monter leur entreprise. Il a créé Superx Academy en 2022 aux Etats-Unis, qui propose des cours aux méthodes de management.

Des élèves enthousiastes de rencontrer An Nguyên

En 2023, son académie Superx Academy s'est implantée au Vietnam pour aider les sociétés vietnamiennes à construire leur marque commerciale et s’intégrer au monde. Superx Academy a pour but de fournir des programmes d’enseignement et des séminaires pour développer les compétences des entrepreneurs, les aider à cerner leurs points faibles et points forts, afin que leurs entreprises aient une vision s’étalant sur 100 ans au lieu de 20 ou 30 ans. Il est aussi le seul orateur et "Master Facilitator" vietnamien à Points-of-You. “ Nous soutenons les activités sociales pour l’égalité et la prospérité éducatives, notamment au Vietnam. Chaque entrepreneur participant à SuperX Academy partagera son savoir en participant à des événements et programmes d’enseignement », a-t-il confié.

Il passe son temps libre dans une librairie

Actuellement, SuperX Academy s’emploie à fournir aux entrepreneurs vietnamiens une éducation aux normes internationales, aidant des "personnes normales" à devenir des hommes d’affaires d’excellence. Un souhait profond d'An Nguyên envers son pays natal et la communauté des startups vietnamiennes..

Texte: Bich Vân – Photos: Thanh Giang/Revue Vietnam IIlustré. Traduction: Diêu Vân