Un groupe de jeunes ressuscite un art ancien de la dynastie des Nguyen

28/09/2023

Attiré par les décorations dites phap lam (art de cuire les objets en bronze émaillé) sur les tombeaux de Huê, une jeune femme née dans les années 1990, Nguyên Hoang Anh, et ses associés du groupe Hoa Gâm, a restauré cet art en le transformant en une nouvelle technique dénommée« Hoa kim sa ».

Heureusement, l'art de cuire les objets en bronze émaillé qui ornent de nombreux palais et monuments de Hué est en train d'être restauré. Selon les documents historiques de la dynastie des Nguyen, la technique de cuisson du bronze émaillé a été créée en 1827, se développant et atteignant son apogée sous les règnes des empereurs Minh Mang (1820-1841), Thieu Tri (1841-1847) et Tu Duc ( 1848-1883) avant de décliner après une période où ces trois empereurs gouvernèrent alternativement le pays pendant quatre mois, en 1883.

Bien que restauré sous le règne de l'empereur Dong Khanh (1885- 1889), il connut bientôt un nouveau déclin et, finalement, disparu. Bien que les ateliers n'ont existé que 60 ans sous la dynastie des Nguyen, l'héritage des objets en bronze émaillé à Huê est abondant à la fois en quantité, en type et en forme, et est toujours admiré.

Les objets en bronze émaillé sont des produits d'art de haute qualité. La technique de cuisson nécessite un grand savoir-faire de la part des artisans, avec plusieurs étapes : d'abord réaliser un corps de noyau en bronze, puis appliquer une sous-couche sur le corps de noyau, et peindre directement des motifs décoratifs sur la sous-couche à l'aide d'un émail multicolore ou d'un émail cinq couleurs. Les objets en bronze émaillé de Hué étaient classés selon trois catégories principales : les motifs en bronze émaillé pour la décoration intérieure, la décoration extérieure des palais royaux de Hué et les objets en bronze émaillé pour les cérémonies rituelles ou les articles ménagers. Les motifs en bronze émaillé pour la décoration extérieure reçoivent la plus grande attention. Ils comprennent des détails décoratifs en forme de dragons ou de nuages, attachés aux toits des palais royaux et aux triples portes des tombeaux des Nguyen.

Nguyên Hoang Anh, chef du groupe Hoa Gâm, a été attiré lors de ses visites à Huê par les décorations sophistiquées des tombeaux des empereurs Nguyen. A sa sortie de l’Ecole supérieure des Beaux-Art industriels de Hanoï, elle a fait des recherches sur les techniques de phap lam et a fondé, avec des jeunes aimant cet art traditionnel, le groupe Hoa Gâm.

Selon Hoang Anh, l'art de cuire à haute température des objets en bronze émaillé s’est installé au Vietnam sous la dynastie des Nguyen et n’a existé qu'une soixantaine d'années. Cependant, la technique existe encore via les décorations des monuments et vestiges de l’ancienne cité impériale de Huê. Pour faire renaître cet art tombé dans l’oubli, il a fallu simplifier et faciliter la façon de réaliser. Après une période d’essai et de recherche, Hoang Anh et son groupe ont inventé une nouvelle technique dénommée Hoa Kim Sa. Hoa signifie la peinture, Kim les métaux, le noyau du produit et Sa le sable, l’originalité du produit.

Selon Hoang Anh, Hoa Kim Sa est fidèle à la technique traditionnelle et facilite la réalisation des étapes. Hoang Anh et les membres du groupes Hoa Gam appliquent la technique Hoa Kim Sa dans la décoration d'articles de souvenir, dessous d'assiette, calendrier, tableau, éventail en bois ou en plastique. En général, un produit nécessite de 5 à 10 jours de travail. Hoa Gam a organisé des séminaires à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville où elle a initié des jeunes à la technique, afin qu'ils valorisent et répandent la beauté de cet art traditionnel vietnamien./.

Texte: Ngân Hà- Photos: Khanh Long & Archives - Traduction: Diêu Vân