Un docteur qui redonne le sourire aux enfants

01/11/2023

Le Docteur Nguyên Van Dâu a passé ces 35 dernières années à essayer de redonner le sourire à des milliers d'enfants atteints de malformations congénitales du bec-de-lièvre et de la fente palatine.

Portrait du Docteur Nguyên Van Dâu.

Après avoir obtenu son diplôme de l'Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, le Docteur Nguyên Van Dâu a commencé à travailler à l'Hôpital pédiatrique No1 en 1988. Après un an, lui et ses collègues ont commencé à effectuer les premières interventions chirurgicales auprès d’enfant qui présentaient un bec de lièvre ou une fente palatine.

Depuis plus de 30 ans, Nguyen Van Dâu a toujours gardé l'habitude d'être présent à l'hôpital tôt le matin. Il a dit qu'il est lui-même habitué à se lever tôt même si son travail est très chargé et stressant. « Chaque jour, je dois opérer de 8h à 15h. », a confié le Docteur Dâu.

Au cours de sa carrière, il ne se souvient pas de tous ses patients, mais pour lui, chaque enfant est un ange et il mérite d'être aimé et soigné.

Le Docteur Dâu se connecte également régulièrement avec des organisations bénévoles nationales et étrangères pour créer la Fondation Smile Train. Son objectif est de soutenir des interventions chirurgicales gratuites pour les enfants atteints de malformations maxillo-faciales. Selon lui, retrouver le sourire pour ces enfants guérit non seulement leur maladie, mais guérit également l'âme et change la vie de l'enfant.

En août 2022, la Fondation Smile Train a coopéré avec l'Hôpital pédiatrique No1 pour lancer le premier Centre de recherche et de formation sur les soins complets des fentes labiales et palatines à Hô Chi Minh-Ville. Ce centre est un lieu de recherche et de formation pour les médecins de la région Sud et de nombreuses autres localités du pays, devenant ainsi un modèle dans la région Asie-Pacifique pour la prise en charge globale de ces pathologies.

Grâce à la collaboration de la Fondation et de l'équipe de l'Hôpital pédiatrique No1, Nguyên Van Dâu a réalisé avec succès plus de 10 000 interventions chirurgicales gratuites auprès d'enfants ces 10 dernières années.

Le 23 février 2023, l'Hôpital pédiatrique No1 et le Docteur Nguyên Van Dâu ont eu l'honneur de recevoir le prix « Réalisation médicale vietnamienne » pour avoir redonné la voix et le sourire à 10 000 enfants.

Le sourire et la douce voix du Docteur Nguyên Van Dâu ont laissé une belle impression à tous ceux qui ont eu des contacts avec lui. Aujourd'hui, même s'il est à la retraite, Nguyên Van Dâu continue de travailler comme consultant professionnel au Département de médecine dentaire de l'Hôpital pédiatrique No1./.