Un artiste dévoué dans la restauration des marionnettes

02/06/2023

Né à Thach Thât (Hanoï), un village où se transmettent des contes et légendes sur les marionnettes, l’Artiste émérite Chu Luong vit dans l'ambiance des marionnettes depuis sa tendre enfance. Après des années à parcourir les villages du Nord, il est devenu au Vietnam l’une des personnes disposant le plus de marionnettes, légendes et de collections sur l'art des marionnettes sur l'eau.

Chu Luong et ses marionnettes. Photo d’archives

Les marionnettes amusantes, la scène d’eau, les sons de tambour font écho dans la mémoire de Chu Luong et l'attachent profondément à cet art. Il dispose de milliers de marionnettes, représentant tous les types de scènes de marionnettes du Nord et d'innombrables pièces de théâtre.

"Les marionnettes sont tellement simples que beaucoup les ignore, seule une poignée de personnes les remarque et constate qu'elles sont le reflet des diverses facettes de la vie », a partagé l’Artiste émérite Chu Luong.

Animé par sa passion, il a décidé de restaurer les marionnettes sur eau, collecter les histoires et légendes qui s'y rapportent. Il a sillonné près de 200 anciens villages du Nord, rencontré des paysans. Inspirés pas les visages rencontrés et riche de ses connaissances sur les marionnettes sur l'eau, Chu Luong a restauré des marionnettes typiques et originales.

Particulièrement, il a rétabli des marionnettes représentant les quatre Immortels du Vietnam ainsi que les cinq princesses du pays du Dai Viet, ancien nom du Vietnam, sans lesquelles se mêlent la beauté d’une princesse et le tragique. En outre, il a restauré des milliers de visages de marionnettes inspirés des paysans.

« Avec les marionnettes sur l'eau, je souhaite simplement créer un monde reflétant la vie des paysans. Je désire aussi répandre cet art original pour qu'il soit plus connu et qu'il se perpétue », a confié l’artisan Chu Luong./.