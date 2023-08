Un artisan de Huê perpétue la fabrication des tuiles royales

12/08/2023

M. Dang Uyen a eu le grand mérite de préserver et perpétuer le métier de fabricant de tuiles royales de Huê

Amoureux de l'artisanat traditionnel, Dang Uyen habitant de l'ancienne cité impériale de Huê, province centrale de Thua Thien-Huê, a mené des recherches et produit des tuiles céramiques antiques émaillés en utilisant les techniques royales de la dynastie des Nguyen (1802 - 1945), contribuant à l'approvisionnement en matériaux de construction pour la réparation et la restauration des vestiges de l’ensemble des monuments de Hue, un patrimoine culturel mondial.



L’ensemble de monuments de Huê compte également près de 1 000 vestiges historiques et culturels datés de la dynastie des Nguyên.

Quiconque visite Hue est impressionné par la beauté ancienne et magnifique de ses palais, temples, tombeaux et mausolées de la dynastie des Nguyen. Ces splendides œuvres architecturales sont particulièrement mises en valeur par la couleur jaune et verte des tuiles scintillantes qui représentent également les significations culturelles, philosophiques et esthétiques et le pouvoir absolu du roi.

Selon les chercheurs, la dynastie des Nguyen a utilisé le nom de lapis-lazuli, un type de pierre précieuse pour nommer les deux principaux types de tuiles du palais, comprenant le lapis-lazuli jaune (tuile émaillée jaune) et le lapis-lazuli vert (tuile émaillée verte). La toiture de tuiles de lapis-lazuli est faite de la même manière que celle de tuiles traditionnelles yin-yang, c’est-à-dire avec des couches de tuiles dont une disposée vers le haut et l'autre vers le bas, présentant la relation entre le yin-yang, le ciel et la terre selon la cosmogonie vietnamienne.

L’atelier de tuiles de céramique émaillée de Huê de M Dang Uyen a le grand mérite de préserver et perpétuer le métier de fabricant de tuiles royales de Huê

À l'heure actuelle, très peu d’artisans fabriquent des tuiles de céramique émaillée de Hue car cet artisanat nécessite des techniques difficiles. en plus, les produits sont peu demandés et principalement utilisés pour la restauration des vestiges. Dang Uyen avec son amour pour la poterie et son souci de la restauration et de la préservation de l'architecture royale de Hue, a passé beaucoup de temps à faire des recherches sur la préparation de deux émaux et les techniques de cuisson des deux tuiles de lapis-lazuli jaune et de lapis-lazuli vert. Il a appris à fabriquer d’autres sortes de briques émaillées servant à décorer et restaurer des œuvres architecturales de la dynastie des Nguyen.

Ses efforts ont porté leurs fruits lorsque les deux tuiles de lapis-lazuli jaune et vert fabriquées par son atelier, puis ont été choisies par le Centre de conservation des monuments de Hue pour la restauration et la réparation de nombreux ouvrages importants tels que la Porte Ngo Mon, les tombeaux des rois Gia Long, Tu Duc, Thieu Tri, Duc Duc, Truong Lang (le système de couloirs dans la Cité interdite), le pavillon Nhât Thanh (Nhât Thanh Lâu), le pont à toit de tuiles de Thanh Toan ….

La passion de M. Dang Uyen et ses associés permettent à Huê de perpétuer son métier ancestral.

À l'heure actuelle, son atelier produit des tuiles pour restaurer Nam Giao Dan (Esplanade des Sacrifices) et le Palais Thai Hoa (le Palais de l'Harmonie Suprême), parmi les plus importants vestiges de la Citadelle Impériale de Hue.

Hue est connue comme la capitale du patrimoine avec l’ensemble de monuments de Huê reconnu par l'UNESCO en tant que patrimoine culturel mondial. En outre, la localité compte également près de 1 000 vestiges historiques et culturels, dont 89 de niveau national. Ces dernières années, de nombreuses œuvres architecturales ont été restaurées par les tuiles de céramiques émaillées de l’atelier de M. Dang Uyên, permettant à l’ancienne cité impériale de retrouver sa physionomie et sa splendeur d'antan.

Des étapes de production des tuiles.

Les étapes de production des tuiles se réalisent de façon minutieuse

En moyenne, l’atelier de Dang Uyen fournit chaque année au marché 5 à 7 millions de tuiles émaillés de toutes sortes qui sont utilisées pour la réparation et la restauration des ouvrages à Huê et dans d'autres provinces et villes du pays. Des stations balnéaires de luxe construites dans le style architectural royal de Huê au Centre choisissent les tuiles de l'atelier. Ce succès incite M. Dang Uyen à préserver et développer son métier et créé des matériaux de construction originaux contribuant à préserver les ouvrages centenaires de l’ancienne Cité impériale de Huê./.