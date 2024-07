Transformation digitale, l’orientation vers l’édification d'une communauté de l’ASEAN durable

17/07/2024

Saisir les occasions à l’ère numérique permet à l’association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) de devenir un modèle mondial en termes de transition numérique. La transition numérique est une stratégie qui s’oriente vers une communauté de l’ASEAN durable, étroitement reliée sur le plan politique, connectée en terme économique, partageant la responsabilité sociale, maintenant la position centrale de l’Asie dynamique.

Actuellement, l’ASEAN est l’une des régions ayant la croissance économique la plus rapide du monde avec une valeur des transactions de 2023 de 218 milliards d’USD et qui devrait atteindre 600 milliards en 2030 et un taux annuel de croissance double de 16%.

Les efforts de transition numérique aident les nations de l’ASEAN à élargir leurs relations commerciales et à renforcer leur coopération économique. Particulièrement lorsque le système de paiement transfrontalier de la région actif dans cinq pays (Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Singapour) s’élargira aux dix pays membres, ce qui renforcera l’intégration financière entre eux, permettant à l’ASEAN de se rapprocher de son objectif de liaison économique.

Vendre en ligne de produits OCOP de la province de Ha Tinh. Photo : AVI

Le paiement facile et rapide devrait intensifier le commerce et le tourisme au sein de l’ASEAN. « Un système de paiement numérique transfrontalier et unifié renforcera la prise en conscience du régionalisme et du rôle central de l’ASEAN en ce qui concerne la gestion des problèmes internationaux », a dit Nico Han, analyste sur l’Asie du Sud-Est du magazine The Diplomat.

L’ASEAN compte plus de 400 millions de consommateurs digitaux et le secteur du commerce électronique a généré plus de 100 milliards d’USD en 2023, soit huit fois plus qu'en 2016. Le rapport de la société allemande de recherches sur les marchés, Statista, a prévu que l’ASEAN atteindrait dans les cinq ans un taux de croissance double de 11,43%, soit égal à celui des pays développés du monde à savoir les Etats-Unis, la Chine ou le Canada.

Exposition d’aviation de Singapour 2024, qui a appliqué des technologies informatiques pour que les exposants aient de belles séances de représentation. Photo : Xinhua/AVI

Le chiffre d’affaires de l'e-commerce de la région devait atteindre, en 2027, 175 milliards d’USD. Il y a plus de 7.000 start-up dans le numérique installées dans la région dont 80% en Indonésie, à Singapour ou au Vietnam. Lors du forum sur l’avenir de l’ASEAN 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé trois orientations visant à faire de l’ASEAN un modèle de transformation numérique. La première consiste à intensifier l’accès égale dans la transformation numérique, l’économie numérique basées sur le principe « Bénéfices harmonisés, risques partagés », la deuxième est d'impulser l’autonomie de l’ASEAN dans la transformation numérique et la troisième à impulser l’accès mondial, populaire et intégral dans le développement de l’économie numérique de l’ASEAN.

Selon la banque HSBC, le Vietnam est l’économie numérique ayant connu la croissance la plus rapide en 2022 et 2023 et devrait garder cette position jusqu’en 2025. Avec un nombre d’utilisateurs de smartphone prévu à 67,3 millions de personnes en 2026, le Vietnam s'affirme comme un marché attrayant pour les sociétés vietnamiennes et étrangères opérant dans le numérique.

L’ASEAN est en train de mener des négociations sur la numérisation de l’économie dans la région qui devraient s’achever en 2025, qui serviront de base solide pour impulser la coopération économique au sein de l’association. Les dirigeants de l’ASEAN affirment le rôle pionnier de la communauté de sociétés de l’ASEAN et des pays partenaires dans le numérique.

Cela contribuera pour une part importante au développement rapide, durable et inclusif de chaque pays membre, de la région et du monde, notamment dans les technologies de l’information et de la communication, à impulser la transition numérique des branches et secteurs, en liaison avec l’application des sciences et technologies, de l’innovation, et de l'amélioration des compétences de gestion numérique, le développement de données numériques./.