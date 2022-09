Trân Quôc Dung, un talentueux créateur d'accessoires de mode

./.





Quelques bijoux de mode conçus par Trân Quôc Dung.



Réalisé par : Thông Hai – Traduction : Hà Vu

Trân Quôc Dung a lancé de nombreuses collections d'accessoires et a coopéré avec des designers célèbres de l'industrie de la mode dans des collections spéciales. Il a déclaré: «La conception de bijoux et d'accessoires est un travail difficile. Le processus est assez compliqué, depuis l'esquisse, le dessin en détail, puis la création de fichiers 3D pour la production ».En deux ans, Dung a créé 500 accessoires uniques et différents qui contribuent à promouvoir la beauté du Vietnam dans la région et dans le monde