Train « Relier les patrimoines du Centre »

13/06/2024

Récemment, le Comité populaire de la province de Thua Thiên – Huê, la compagnie générale des chemins de fer du Vietnam et le Comité populaire municipal de la ville de Da Nang ont organisé conjointement un train touristique à deux sens sur le tronçon Huê- Da Nang, dénommé « Relier les patrimoines du Centre ».

Le train se compose de 6 voitures climatisées dont une communautaire où jouent des artistes professionnels. Il offre aux passagers de succulents plats de Huê et de Da Nang et leur permet d'échanger avec des artistes. Des souvenirs inoubliables! Aux gares de Huê et Da Nang, il y a des salles d’attente VIP au service des passagers.

Ce trajet de trois heures passe par le col Hai Vân, d’où l’on peut admirer un paysage splendide entre mer et montagnes. Chaque jour, deux trains partent le matin et l’après-midi à la gare de Hue et Da Nang chacune, ce qui permet aux voyageurs d’admirer le lever et le coucher du soleil au-dessus de la baie de Lang Cô, l’une des plus belles du monde.

Le train prépare des spécialités culinaires de Huê et Da Nang au service des passagers

Le train passe par le col de Hai Vân

A l’arrivée à la gare, des vélos à louer sont disponibles à la location. Les touristes ne doivent que scanner le code QR, avant de partir à la découverte des sites touristiques. Particulièrement, la province de Thua Thiên- Huê a réduit le tarif de la visite des sites touristiques à Huê (réduction appliquée pour chaque billet de train).



Touristes admirant les beaux paysages entre Huê et Da Nang

La mise en service du train « Relier les patrimoines du Centre » est le fruit de la collaboration entre les comités populaires des deux villes. Ce nouveau produit touristique prélude à d'autres produits de transport associés à l’exploitation de services touristiques que le secteur des chemins de fer déploiera dans les années à venir. Ce nouveau trajet, qui relie Huê et Da Nang, deux villes à la fois antiques et modernes, offre une belle expérience aux touristes vietnamiens et étrangers./.

Horaires du train « Relier les patrimoines du Centre » A Huê, le train HĐ1 part de Huê à 7h45 et arrive à Da Nang à 10h35. Le train HĐ3 part de Huê à 14h25 et arrive à Da Nang à 17h40. A Da Nang, le train HĐ2 part de Da Nang à 7h50 et arrive à Huê à 11h05, le train HĐ4 part de Da Nang à 15h et arrive à Huê à 17h45. Tarif du billet : 150.000 dongs Texte et photos : Trân Thanh Giang. Traduction : Diêu Vân