Tove Krebs Lange, une auteure-illustratrice animée d'un grand amour pour les enfants vietnamiens

11/04/2023

Tove Krebs Lange est une célèbre auteure et illustratrice danoise de livres jeunesse animée d'un grand amour pour le Vietnam. Elle a fait la navette pendant dix ans entre le Vietnam et le Danemark, et a aidé le Vietnam à créer un contingent d’auteurs capables de réaliser eux-mêmes des dessins d’illustration pour des œuvres pour enfants.

Avec son aide ardente et celle de l’ambassade du Danemark au Vietnam, le rôle de la littérature pour enfant est de plus en plus apprécié et reconnu par la société.

Avec son amour pour la littérature vietnamienne, Tove Krebs Lange a gagné l’amour des enfants vietnamiens

Mme Lê Thi Dat, ancienne rédactrice en chef de la Maison d’édition Kim Dong, a été la première associée de l'auteure-illustratrice Tove Krebs Lange dans le projet « Aide à la littérature enfantine Vietnam-Danemark ».

Durant la mise en œuvre du projet, l'illustratrice et la Maison d’édition Kim Dong ont lancé 8 concours de création littéraire pour enfants, créé 15 clubs de création littéraire pour enfants dans les villes et provinces. La Maison d'Édition publie plus de 300.000 titres de livre par an. Après 10 ans de mise en œuvre du projet, le Vietnam compte un contingent de 34 écrivains-illustrateurs et plus d'un millier d'œuvres récompensées. Ce projet est un présent des écrivains danois pour les enfants vietnamiens.

Tove Krebs Lange partage avec des auteurs de littérature enfantine le rêve d’apporter de meilleures choses aux enfants via des contes illustrés.

Tove Krebs Lange est la première personne à avoir apporté au Vietnam la science-fiction dans les contes illustrés. Sa coopération avec la Maison d’édition Kim Dong a insufflé un nouveau vent à la création littéraire pour enfant où l’illustration revêt une aussi grande importance que le texte.

Les illustrations sont plus qu’une partie complémentaire, elles sont un élément incontournable d’un livre pour enfant.

En tant que membre du jury des concours de création littéraire pour enfants vietnamiens, Tove Krebs Lange a doté les auteurs en compétences de création littéraire, en méthodes de création d’illustrations. Des œuvres du projet sont parues et ont été récompensées.

Mme Tove Krebs Lange a créé un nouvel esprit créatif parmi le microcosme des jeunes écrivains vietnamiens, a estimé Minh Ly, une rédactrice de la Maison d’édition Kim Dong, qui a participé au projet d’amélioration des compétences de création pour les écrivains vietnamiens de la peintre Tove Krebs Lange. Après sa participation au projet, Minh Ly a publié les 20 titres de livre des membres du projet.

« J’ai aimé ce pays dès le premier jour. Durant mes cinq premières années au Vietnam, moi et mes associés à la Maison d’édition Kim Dong sommes allés dans des régions reculées où nous avons créé des clubs de livre et donné aux écrivains et peintres vietnamiens des séminaires portant sur la création littéraire. Nous avons constaté la joie des élèves de recevoir de nouveaux livres. Les 5 années qui viennent, nous nous concentrerons sur les séminaires destinés aux jeunes écrivains et peintres pour qu’ils puissent trouver leur voie », a confié Mme Tove Krebs Lange

En 2022, en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam- Danemark, la peintre Tove Krebs Lange a publié le conte illustré « Les aventures dans le monde de contes de fée » (Chuyến Phiêu lưu vào thế giới cổ tích).

Un coin d’objets provenant d'un monde féerique

“ J’espère que les merveilleux dessins et intéressantes histoires de la peintre Tove Krebs Lange attireront non seulement des enfants mais encore des adultes, les plongeront dans le monde de contes de fées de notre enfance. C’est le formidable présent que la peintre Tove Krebs Lange a offert aux lecteurs vietnamiens », a déclaré M. Nicolai Prytz, ambassadeur du Danemark au Vietnam./.

Texte : Bich Vân- Photos : Trân Công Dat. Traduction : Diêu Vân