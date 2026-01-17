Tourisme vert – une voie de développement durable à l’extrême Nord du Vietnam

17/01/2026

Fleurs de prunier au pied du mât au drapeau de Lung Cu. Photo : Nguyên Thang/VI

Après la fusion administrative, la commune de Lung Cu, dans la province de Tuyên Quang (Nord), est entrée dans une nouvelle phase de développement, caractérisée par un espace élargi, des ressources mieux concentrées et des exigences accrues en matière d’organisation du développement socio-économique.

Dans ce contexte, le choix du tourisme comme secteur économique de pointe ne découle pas seulement des potentialités existantes, mais constitue également une solution essentielle pour créer des moyens de subsistance, réduire durablement la pauvreté et améliorer les conditions de vie des habitants de l’extrême Nord du pays.

Commune frontalière d’une superficie de 95,2 km², Lung Cu compte 37 villages et plus de 15.000 habitants, occupant une position stratégique importante sur les plans de la défense et de la sécurité.

La localité possède en outre de riches ressources touristiques, notamment le mât du drapeau national de Lũng Cú, le point le plus septentrional du Vietnam, ainsi que l’espace culturel original des ethnies montagnardes.

Toutefois, le point de départ économique demeure modeste, avec des infrastructures encore limitées et une production agricole essentiellement de petite échelle.Face à cette réalité, les autorités locales ont identifié le développement du tourisme comme une orientation appropriée pour créer une percée dans la restructuration économique.

Selon Duong Ngoc Duc, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Lung Cu, dans un contexte marqué par un taux de pauvreté encore élevé, l’adoption d’une résolution thématique sur le développement du tourisme constitue une tâche clé, visant à mobiliser les ressources, à unifier les actions et à faire progressivement du tourisme un moteur du développement socio-économique local.

Sur la base d’une évaluation globale des potentiels, des atouts et des défis, Lung Cu s’oriente vers un développement touristique vert et durable, fondé sur la préservation des paysages naturels et des valeurs culturelles.

Concours de récolte et de battage du riz par le peuple Tay dans le village de Quynh Son lors du Festival de la Saison dorée de Bac Son 2025. Photo : Thông Thiên/VI

L’agriculture est identifiée comme secteur central, tandis que le tourisme est appelé à devenir un secteur économique de pointe, associé à l’attraction des investissements, à l’amélioration de la qualité des services et à la diversification des produits touristiques, en adéquation avec les conditions naturelles et l’identité culturelle de la région.Ces dernières années, la commune a mis en œuvre de nombreuses activités de tourisme vert, riches en expériences, afin d’attirer et de fidéliser les visiteurs.

De nouveaux produits touristiques, tels que des balades à cheval à travers le plateau karstique, la participation aux activités quotidiennes des habitants, ou encore la découverte de la broderie et du tissage traditionnels des ethnies locales, ont été développés.

Parallèlement, la qualité des services de restauration et d’hébergement est progressivement améliorée dans un esprit de sécurité et de convivialité, avec une attention particulière portée à la transparence des prix, à la sécurité et à la construction d’un environnement touristique civilisé.Le système d’hébergement et de services touristiques de la commune est également renforcé.

Des maisons “trình tường” aux toits de tuiles “yin-yang” (tuiles traditionnelles à double courbure - une concave et l’autre convexe), entourées de murets de pierre, sont typiques du village de tourisme culturel de Lo Lo Chai. Photo : Thông Thiên/VI

Des maisons “trình tường” sont devenues des hébergements chez l'habitant, offrant un cadre architectural et culturel unique aux touristes désireux de découvrir de l'intérieur le mode de vie des Lo Lo. Photo : Thông Thiên/VI

À ce jour, Lung Cu compte 15 restaurants et plus de 90 foyers exploitant des auberges, des homestays et des bungalows. Les services connexes, tels que la signalisation, les guides touristiques, les transports, les points de check-in et les spectacles d’art populaire, sont de plus en plus organisés de manière professionnelle, répondant mieux aux besoins variés des visiteurs.

À l’avenir, les sites emblématiques tels que le mât du drapeau national de Lũng Cú, le temple de Lung Cu, le village culturel et touristique communautaire de Lô Lô Chai et le village culturel typique de Ma Le continueront d’être prioritaires en matière de préservation et de mise en valeur. Le village de Lô Lô Chai est notamment identifié comme un point fort du développement touristique, associant étroitement la valorisation du patrimoine culturel, la conservation de l’architecture traditionnelle et la protection de l’environnement. Les fêtes traditionnelles des différentes ethnies seront maintenues et rehaussées en qualité, afin de devenir progressivement des produits touristiques distinctifs, contribuant au développement d’un tourisme vert et durable.Grâce à une orientation adéquate et à l’implication active des autorités et des habitants, le tourisme à Lung Cu a enregistré des résultats encourageants.

Au cours des cinq dernières années, la commune a accueilli plus de 780.000 visiteurs, générant des recettes touristiques de plus de 15 milliards de dôngs, tout en créant des emplois et des revenus stables pour de nombreux travailleurs locaux. Rien qu’en 2025, le taux de pauvreté a reculé de 5,2 %, et plus de 3.300 personnes ont bénéficié de formations professionnelles, dont plusieurs métiers étroitement liés au tourisme communautaire.

Malgré ces acquis, le développement touristique de Lung Cu fait encore face à plusieurs défis, notamment des infrastructures de transport et des services auxiliaires insuffisamment synchronisés, un manque de profondeur des produits touristiques, une qualité inégale des ressources humaines et un caractère saisonnier encore marqué de l’activité touristique.

En 2026, la commune de Lung Cu ambitionne d’accueillir plus de 450.000 visiteurs, tout en poursuivant l’achèvement de sa planification et la mise en œuvre d’une stratégie de développement du tourisme fondée sur le principe « vert – identité – sécurité – convivialité », afin de faire du tourisme un véritable levier du développement socio-économique et de l’amélioration des conditions de vie des habitants de l’extrême Nord du Vietnam./.

VNA/Revue Vietnam Illustré