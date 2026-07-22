Tourisme à Hanoï : pionnière de la transformation numérique et de la transition écologique

22/07/2026

En septembre 2025, Hanoï a reçu le prix du « Tourisme durable », l'une des distinctions les plus prestigieuses récompensant les villes pionnières en matière de développement d'un tourisme responsable, lors de la 12ᵉ Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la promotion du tourisme (TPO), organisée à Hô Chi Minh-Ville. Un mois plus tard, en octobre, la capitale vietnamienne a de nouveau été honorée lors des World Travel Awards, l'un des événements les plus prestigieux du secteur touristique mondial.

Deux distinctions internationales obtenues en moins de deux mois. Dans un contexte marqué par le changement climatique et par l'engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, la stratégie de développement touristique du pays à l'horizon 2030, fondée sur une croissance verte et durable, se concrétise à Hanoï à travers quatre grands axes d'action qui affichent déjà des résultats encourageants.

Le vignoble de Chimi Farm (Dong Anh, Hanoï) devient une destination prisée pour les escapades de week-end. Photo : Cong Dat/VI

Hébergements écologiques : d'une démarche volontaire à une nouvelle norme

Depuis le décret gouvernemental n°08/2022 fixant l'objectif d'éliminer les plastiques à usage unique dans les hôtels et les zones touristiques d'ici 2025, le secteur de l'hébergement à Hanoï connaît une transformation progressive mais profonde. Les programmes encourageant les établissements à obtenir des certifications internationales telles qu'EarthCheck, Green Key ou LEED ont incité un groupe d'acteurs pionniers à revoir leurs modes de fonctionnement : réduction de la consommation énergétique, recyclage des eaux usées, tri des déchets à la source et transition progressive vers les énergies renouvelables.

L'hôtel Metropole fait partie des 28 hôtels et complexes d'appartements cinq étoiles de Hanoï. Photo : Tat Son/VI

Les parcs et espaces verts accueillent des touristes et des habitants venus profiter du camping et de moments de détente. Photo : Tat Son/VI

Hanoï compte actuellement 3 761 établissements d'hébergement totalisant plus de 71 000 chambres, dont 28 hôtels et complexes d'appartements cinq étoiles. En 2025, le taux d'occupation moyen devrait atteindre 65,5 %, soit une hausse de 3,5 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, témoignant de l'attractivité croissante d'une destination qui améliore simultanément sa qualité et son offre. Un tournant institutionnel majeur se profile : à partir de 2026, la feuille de route visant à interdire les produits en plastique à usage unique dans l'ensemble des établissements d'hébergement et des zones touristiques de Hanoï entrera officiellement en vigueur. Le Département du tourisme de Hanoï considère cette décision comme « une initiative pionnière à l'échelle nationale ». Écotourisme et tourisme communautaire : un patrimoine vivant millénaire Hanoï possède un atout exceptionnel : plus de 1 350 villages d'artisanat traditionnel, dont 337 sont officiellement reconnus. Ce patrimoine constitue une base idéale pour développer un tourisme communautaire authentique, dans lequel les habitants sont à la fois acteurs et bénéficiaires directs.

Le village de poterie de Bat Trang, par exemple, accueille chaque année entre 500 000 et 600 000 visiteurs ; les villages de la soie de Van Phuc et des plantes ornementales de Hong Van attirent chacun environ 100 000 visiteurs. En 2024, Bat Trang est devenu l'un des deux premiers villages d'artisanat du Vietnam à intégrer le Réseau mondial des villes créatives. Dans la capitale, l'offre de tourisme vert continue de se diversifier : circuits en véhicules électriques à travers 28 rues anciennes, visites guidées de l'architecture française et parcours à vélo reliant des sites historiques tels que Co Loa, Bat Trang et Thang Long – autant d'expériences à faible émission de carbone riches en valeur culturelle.

Le village de fabrication de bâtons d'encens de Quang Phu Cau accueille des touristes. Photo : Cong Dat/VI

En périphérie, le modèle d'écotourisme de Huong Son illustre l'efficacité de la transition écologique, le tourisme et les services représentant près de 35 % de l'économie locale. Ba Vi, véritable poumon vert de la capitale, se développe comme une destination majeure de tourisme de bien-être dans le Nord, proposant bains de forêt, programmes de relaxation et soins à base de plantes médicinales gérés par la communauté Dao.



Infrastructures vertes sur les sites historiques : de petits gestes aux grands messages

Lorsqu'un visiteur étranger découvre, dans un site historique, un système clair de tri des déchets, des panneaux de sensibilisation environnementale multilingues et un espace totalement sans fumée, il perçoit immédiatement une nouvelle approche fondée sur le respect de l'environnement et du patrimoine. Hanoï l'a bien compris. L'arrondissement de Hoan Kiem, cœur culturel et touristique de la capitale, a ainsi instauré un modèle « sans fumée » dans 30 sites historiques, devenant la première localité du Vietnam à appliquer cette initiative à une telle échelle

Visite nocturne du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam. Photo : Cong Dat/VI

Les touristes peuvent découvrir 28 rues anciennes en tramway électrique. Photo : Tat Son/VI

Des touristes étrangers apprécient l'expérience de découverte de 28 rues anciennes en tramway électrique. Photo : Tat Son/VI

Parallèlement, la mise en place de la billetterie électronique au Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam, à la Citadelle impériale de Thang Long et dans de nombreux autres sites historiques représente non seulement une avancée dans la transformation numérique, mais aussi un outil efficace de gestion des flux touristiques et de réduction des déchets liés aux billets papier. De nombreux festivals et événements culturels majeurs adoptent également une approche « zéro déchet », limitant notamment l'utilisation du plastique et contribuant à instaurer de nouvelles habitudes écologiques au sein de la communauté.

Hanoï accorde également une attention particulière à l'accessibilité des infrastructures touristiques pour les personnes handicapées, un critère de plus en plus important dans les systèmes internationaux d'évaluation ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

« Dimanche vert » : quand la sensibilisation devient une culture



Parmi les quatre initiatives majeures, le programme « Dimanche vert » est celui qui possède le plus fort impact social. Organisé chaque mois avec la participation de dizaines de milliers de jeunes, de membres d'organisations, d'habitants et de touristes, il associe nettoyage des espaces publics, tri des déchets, plantation d'arbres et campagnes de sensibilisation dans les sites historiques, les rues piétonnes et autour du lac Hoan Kiem.

James Joseph Kendall et les membres du groupe Keep Hanoi Clean ramassent des déchets dans le quartier de To Ngoc Van. Photo : Thanh Giang/VI

La valeur cumulée des projets et des activités bénévoles menés lors de chaque phase s'élève à plusieurs milliards de dôngs. Ces premiers résultats ouvrent une nouvelle phase d'accélération. En 2025, le secteur touristique de Hanoï devrait accueillir plus de 33,7 millions de visiteurs et générer plus de 134 000 milliards de dôngs de recettes, soit une progression supérieure à 20 % par rapport à l'année précédente.

Le week-end, les touristes peuvent se promener dans le vieux quartier de Hanoï. Photo : Cong Dat/VI

Des touristes découvrent le vieux quartier de Hanoï en cyclo-pousse. Photo : Tat Son/VI

À l'horizon 2030, la capitale vise 48 à 49 millions de visiteurs, pour des recettes estimées entre 270 000 et 300 000 milliards de dôngs, avec une contribution du tourisme supérieure à 10 % du PIB régional. Toutefois, l'ambition essentielle réside dans la qualité du développement : Hanoï souhaite devenir une ville pionnière du tourisme vert et intelligent, où la croissance économique demeure indissociable de la protection de l'environnement.

Dans le contexte national, le tourisme vert à Hanoï dépasse le seul cadre de l'industrie touristique. Il s'inscrit dans la stratégie vietnamienne de croissance verte à l'horizon 2030, dans l'engagement « zéro émission nette » pris lors de la COP26 et dans l'objectif de faire du Vietnam une destination responsable et exemplaire.

Vue panoramique de la « colline de rêve », nichée au cœur de la végétation luxuriante des forêts et des montagnes de Quoc Oai. Photo : Cong Dat/VI

Les excursions à vélo le long de la digue du fleuve Rouge offrent une expérience inoubliable aux touristes visitant Hanoï. Photo : Tat Son/VI

Texte : Hoang Tue Nhi - Photos : VI