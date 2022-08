Tiên Thiên Trà, un cours pour tout savoir sur le thé vietnamien

Tiên Thiên Trà, un cours pour tout savoir sur le thé vietnamien

11/08/2022



Le cours de dégustation du thé, organisé par Tiên Thiên Tra attire de nombreux étrangers vivant ou travaillant au Vietnam

Le samedi, à l’espace du cours baptisé Tiên Thiên Trà (Thé Tiên Thiên), au No 55A, avenue Nguyên Hy Quang, arrondissement Dong Da (Hanoï), plusieurs étrangers vivant ou travaillant au Vietnam se réunissent pour apprendre à faire du thé vietnamien et découvrir la beauté culturelle de l’art de la dégustation du thé vietnamien.



Ce cours destiné aux étrangers a comme origine l'idée suivante : Le thé reflète la délicatesse de la culture gastronomique vietnamienne. Le thé et la forêt de théiers sont attachés depuis longtemps à la vie des Vietnamiens, ce qui a donné naissance à la filière de production du thé traditionnel de marque commerciale vietnamienne. Bien que le thé vietnamien soit connu dans le monde, il y a peu d’étrangers qui savent en faire ou le déguster dans les règles de l'art car cela demande un apprentissage et des connaissances bien précises.

« Au Vietnam, le théier Shan Tuyêt séculaire pousse au sommet des montagnes à une altitude de plus de 1.000 m, et peut atteindre l’âge de 100 à 800 ans. De cette variété précieuse, les habitants des ethnies minoritaires Dao, Thai… récoltent ses bourgeons pour faire de précieux thés de marque commerciale Búp mang Shan, Phô thiên Shan, Bạch trà,Lục trà, Hồng trà, Phổ trà, Trà ướp hoa. Avec ses bourgeons qui poussent en pleine nature dans les forêts et montagnes, dans l’air pur et froid du Nord-Ouest, le thé Shan Tuyêt est bénéfique à la santé humaine », a affirmé Phan Kiêu Hoa, experte du thé et directrice exécutive de Tiên Thiên Tra.

Le cours se divise en plusieurs degrés. Le 1er niveau est baptisé « Trà khởi », et vise à acquérir des connaissances fondamentales sur les thés vietnamiens, l’origine des théiers. Le cours approfondi baptisé « Trà Shan » se spécialise dans la dégustation du thé de théiers séculaires.

Le thé vietnamien a conquis de nombreux étrangers dont l’ancien diplomate américain David Devin qui suit le cours Khởi trà. Le diplomate a confié : « Lorsque je travaillais pour le département d’Etat américain, je suis allé sur les cinq continents. Cependant, ce qui a retenu mes pas, ce sont de simples spécialités comme celle-ci». Bien qu’âgé de 80 ans, David Devin apprend à faire du thé et se renseigne sur les connaissances concernant le thé. Cette boisson orientale l’a aidé à fortifier sa santé, à garder l’équilibre de son âme et lui a donné une vie de bonheur au Vietnam, pays qu’il considère comme sa seconde patrie. Le thé vietnamien passionne encore bien des jeunes étrangers tels que le Russe Andy Bear. Ce rédacteur de presse en russe a découvert avec enthousiasme la culture du thé vietnamien et sa dégustation pour améliorer son vocabulaire professionnel.

La Sud-Coréenne Valentina Yugay a une autre pensée: « L’histoire du thé et la dégustation du thé me permettent de mieux connaître la culture des Vietnamiens »,

Bien que le cours ne dure qu' une heure et demie, la joie règne parmi les élèves qui peuvent faire eux-mêmes du thé et en déguster dans les règles de l'art.

Stella Ciorra, vice-présidente de l’association « Les Amis du patrimoine vietnamien » (APV) apprécie tellement ce cours qu’elle en a suivis deux, et a même invité sa mère vivant en Grande-Bretagne à venir au Vietnam pour déguster du thé vietnamien préparé par ses soins./ .

Les cours de dégustation du thé vietnamien devraient être plus répandus au Vietnam pour que les touristes vietnamiens et étrangers puissent découvrir ensemble le cachet de la culture vietnamienne

Texte : Bich Vân – Photos : Viêt Cuong. Traduction : Diêu Vân