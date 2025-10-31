Thé parfumé au lotus du lac de l’Ouest, quintessence culturelle des Hanoïens
Au cœur de la capitale, Hanoï, se trouve un thé d’exception, considéré comme un véritable trésor de la culture vietnamienne : le thé parfumé au lotus du lac de l’Ouest. Cette boisson raffinée incarne non seulement une saveur délicate, mais aussi l’âme élégante et l’amour de la nature propres aux Hanoïens.
Pour produire un kilo de thé au lotus, les artisans ont besoin de milliers de fleurs de lotus de la variété Bach Diep, cueillies à l’aube sur le lac de l’Ouest. Les étamines – parties mâles de la fleur, qui contiennent le pollen– est extrait avec soin, puis infusées plusieurs fois avec du thé vert de Thai Nguyen. Ce processus complexe, qui dure de 15 à 21 jours, alterne les étapes d’infusion et de séchage afin que le parfum du lotus imprègne profondément chaque feuille de thé. C’est cette minutie qui confère à la boisson sa légère astringence, son arrière-goût sucré et son parfum de lotus d’une pureté inoubliable.
Le village de Quang An (Hanoï) est le berceau de l’art traditionnel de l’infusion du thé au lotus. Ici, depuis des générations, les habitants préservent avec dévouement ce savoir-faire ancestral, transmis de père en fils. Cet artisanat a été reconnu patrimoine culturel immatériel national, confirmant la place singulière du thé au lotus dans la vie spirituelle des Vietnamiens.
Aujourd’hui, le thé parfumé au lotus du lac de l’Ouest n’est plus seulement une boisson d’apparat pour les grandes occasions, mais aussi un cadeau culturel précieux offert aux amis étrangers. Savourer une tasse de ce thé, c’est goûter à la quintessence d’un art culinaire raffiné et ressentir toute la beauté élégante de Hanoï, cité millénaire de culture et de civilisation.
Texte et photos : Khanh Hoa – Traduction : Diêu Vân