Thé parfumé au lotus du lac de l’Ouest, quintessence culturelle des Hanoïens

31/10/2025

Au cœur de la capitale, Hanoï, se trouve un thé d’exception, considéré comme un véritable trésor de la culture vietnamienne : le thé parfumé au lotus du lac de l’Ouest. Cette boisson raffinée incarne non seulement une saveur délicate, mais aussi l’âme élégante et l’amour de la nature propres aux Hanoïens.

La fabrication du thé parfumé au lotus du lac de l’Ouest est un métier traditionnel ancestral, perpétué aujourd’hui par plus de 30 familles du village de Quang An, dans le quartier de Tay Ho.

Pour produire un kilo de thé au lotus, les artisans ont besoin de milliers de fleurs de lotus de la variété Bach Diep, cueillies à l’aube sur le lac de l’Ouest. Les étamines – parties mâles de la fleur, qui contiennent le pollen– est extrait avec soin, puis infusées plusieurs fois avec du thé vert de Thai Nguyen. Ce processus complexe, qui dure de 15 à 21 jours, alterne les étapes d’infusion et de séchage afin que le parfum du lotus imprègne profondément chaque feuille de thé. C’est cette minutie qui confère à la boisson sa légère astringence, son arrière-goût sucré et son parfum de lotus d’une pureté inoubliable.

Il faut entre 100 et 120 fleurs de lotus pour obtenir 100 grammes de grains parfumés.

Malgré les aléas du temps, les familles du village de Quang An, dans le quartier de Tay Ho, continuent de préserver leur métier traditionnel.

Chaque étape de fabrication exige minutie et savoir-faire.

Le village de Quang An (Hanoï) est le berceau de l’art traditionnel de l’infusion du thé au lotus. Ici, depuis des générations, les habitants préservent avec dévouement ce savoir-faire ancestral, transmis de père en fils. Cet artisanat a été reconnu patrimoine culturel immatériel national, confirmant la place singulière du thé au lotus dans la vie spirituelle des Vietnamiens.

Le thé utilisé doit être de qualité supérieure et s’accorder parfaitement avec le parfum du lotus. Les artisans privilégient le thé vert séché de haute qualité de Thai Nguyen.

Le thé parfumé au lotus du lac de l’Ouest est un produit haut de gamme emblématique de Hanoï. Autrefois, la marque “Thé de lotus Hien Xiem” était servie lors des réceptions officielles accueillant les dirigeants étrangers.

Aujourd’hui, le thé parfumé au lotus du lac de l’Ouest n’est plus seulement une boisson d’apparat pour les grandes occasions, mais aussi un cadeau culturel précieux offert aux amis étrangers. Savourer une tasse de ce thé, c’est goûter à la quintessence d’un art culinaire raffiné et ressentir toute la beauté élégante de Hanoï, cité millénaire de culture et de civilisation.

Texte et photos : Khanh Hoa – Traduction : Diêu Vân

