Thap Dôi ou l'empreinte de la culture Cham à Quy Nhon

24/05/2024

En venant à Quy Nhon (province de Binh Dinh), les visiteurs peuvent non seulement explorer de belles plages et des paysages majestueux, mais aussi admirer d'anciennes tours Cham datant de centaines d'années. Parmi elles, les Thap Dôi (les tours jumelles) sont l’une des œuvres architecturales typiques qui attire toujours un grand nombre de touristes.

Situées en plein centre-ville de Quy Nhon, dans un grand espace de 6 000 m², Thap Dôi est une destination attrayante pour les touristes. C'est l'un des huit groupes de tours Cham restants à Binh Dinh et c'est également l'une des vestiges architecturaux Cham imprégnée de couleurs religieuses uniques.

Selon les documents conservés au Conseil de gestion des reliques de Thap Dôi, les tours jumelles (également connues sous le nom de tour Hung Thanh) ont été construites de la fin 12e - début du 13e siècles. Il s’agit d’une œuvre architecturale religieuse de l’ancien royaume du Champa. En langue Cham, elles sont appelées « kalan », ce qui signifie mausolée. Les rois en construisaient pour adorer les divinités Shiva, Ganesha ou les Bouddhas selon les croyances et la dévotion de chaque roi. Cependant, l’ancienne société du Champa combinait royauté et théocratie, de sorte que de nombreuses tours vénéraient encore les rois Cham.

Thap Dôi se compose de deux tours: la grande mesure environ 25 m de haut, la petite 23 m. Ses portes principales sont orientées vers le Sud. Les tours ont été construites en briques étroitement assemblées avec un liant spécial. Chaque tour est structurée en trois parties principales : la base est un bloc de pierre (grande tour) ou de brique (petite) empilés solidement ; le corps est carré et le toit incurvé.

Motifs de décoration uniques.

Concernant la grande tour, la forme est assez équilibrée. Le corps et le toit sont tous deux délicatement ornés de motifs symétriques associés à 21 figures de la danseuse. La partie séparant le toit et le corps de la tour est décorée d'une figure de moine en méditation et ses deux côtés décorés par des éléphants symétriques. La minutie dans la construction vous impressionnera.

La petite tour a la même structure que la grande, mais son toit est décoré des motifs d’un troupeau de 13 cerfs aux looks très différents et vivants.

Spectacles de danses anciennes Cham au pied des tours.

Les tours jumelles attirent de plus en plus les touristes nationaux et internationaux, non seulement grâce à leur architecture unique, sophistiquée, mais aussi parce qu’elles laissent aussi des valeurs culturelles dans le cœur des touristes./.

Quelques informations: + Billet d’entrée: Tarif adulte: 20.000 dongs; gratuit pour les enfants de moins de 1,2 m. + Horaires d'ouverture : De 7h à 18h tous les jours de la semaine

Texte et Photos: Khanh Long/VI - Traduction: Hà Vu