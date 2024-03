Tây Son Thuong Dao, le «pays des arts martiaux»

Maître Thai Minh Quang enseigne la «Thiêt linh chuy», la plus célèbre de l'école d'arts martiaux Bach Long.

Tây Son Thuong Dao est la terre que les trois frères Tây Son choisirent à la fin du 18e siècle pour se rassembler, lever des troupes et hisser le drapeau de l'insurrection. De nos jours, cet endroit préserve les lignées d'arts martiaux traditionnels célèbres, notamment celles originaires de la dynastie Tây Son.

Au cours du 17e siècle, sous la dynastie Trinh - Nguyên, Tây Son appartint au district de Quy Nhon, comprenant les parties Ouest et Est du col d'An Khê (situé à la frontière des provinces de Gia Lai et Binh Dinh). La partie Ouest est légèrement en pente, appelée Tây Son Ha Dao, qui appartient désormais au district de Tây Son (province de Binh Dinh). La partie Est présente un terrain accidenté et des montagnes, appelées Tây Son Thuong Dao, appartenant désormais au bourg d'An Khê et aux districts de Kong Chro, Dak Po et Kbang (province de Gia Lai).

L'école d'arts martiaux Bach Long a hérité de la quintessence de la lignée des arts martiaux Tây Son de la région de Tây Son Thuong Dao.

À cette époque, pour aller de la région Tây Son Ha Dao à la région Tây Son Thuong Dao, il n'y avait qu'une seule route passant par le dangereux col d'An Khê. C'est pourquoi les trois frères Tây Son - Nguyên Nhac, Nguyên Huê et Nguyên Lu - choisirent le pays de Tây Son Thuong Dao comme camp de base. Ils y recrutèrent des soldats pour pratiquer les arts martiaux, construisirent une armée et organisèrent un soulèvement avant de remporter la célèbre victoire de Ngoc Hôi - Dông Da au printemps de l'année du Coq Ky Dâu (1789), en battant plus de 200 000 envahisseurs Qing.

Des générations de maîtres et d’adeptes de l'école Bach Long offrent de l'encens au temple «Tây Son tam kiệt» dans le complexe de sites historiques de Tây Son Thuong Dao pour commémorer les trois héros Nguyên Nhac, Nguyên Huê et Nguyên Lu.

Après 1975, le mouvement des arts martiaux traditionnels à An Khê s'est développé assez fortement grâce à la création de nombreuses écoles créées par des maîtres de la région et même de célèbres maîtres de Binh Dinh tels que Châu Kim Long, Doàn Ngoc Sang, Thai Hòa Hung,…

Les Maîtres d'arts martiaux de l'école Bach Long.

La région d'An Khê compte de nombreuses écoles d'arts martiaux traditionnels différentes. Ces dernières ont une grande influence des arts martiaux Tây Son-Binh Dinh, une célèbre lignée d'arts martiaux vietnamiens formée depuis l'Antiquité. Par conséquent, en plus de leurs propres mouvements et fonctions spéciaux, ces écoles ont également des leçons communes provenant des arts martiaux Tay Son - Binh Dinh tels que Ngoc Tran quyên, Lao Mai quyên, Hùng kê quyên, Dôc lu thuong... Les mouvements sont efficaces et rapides. Les techniques combinent défense et attaque avec des changements imprévisibles.

Le Maître Thai Van Nhân, chef de l'Association d'Arts Martiaux traditionnels d’An Khê-Tây Son Thuong Dao, pratique une technique du «Song long phu».

Dans les années 90, le mouvement des arts martiaux traditionnels d'An Khê s'est développé le plus fortement avec de nombreuses générations de maîtres d'arts martiaux d'élite et prestigieux jouissant d'une réputation et d'une certaine influence sur le monde des arts martiaux du Vietnam. Un exemple typique est celui du Maître Doàn Tho Son (1953-2007), ancien vice-président de l'Association des arts martiaux traditionnels de la province de Gia Lai. En 1998, il a remporté une médaille d'or dans la compétition de “quyền” (enchaînements de techniques) au championnat national d'arts martiaux traditionnels.

La «Dôc lu thuong» a été reconnue comme l’une des dix Séquences Codifiées nationales des arts martiaux du Vietnam.

Le Maître Thai Minh Quang de l'école Bach Long est célèbre pour sa leçon «Thiêt linh chuy» grâce à laquelle il a remporté de nombreux prix lors de concours provinciaux et nationaux.

En 2001, lui et les Maîtres Thai Van Nhân et Thai Minh Quang ont remporté la médaille d'argent nationale et ont été envoyés par le Comité sportif pour assister au Festival sportif de bonne volonté des pays de la région du Mékong en Thaïlande. Cette année-là, il a été envoyé par la Fédération des arts martiaux traditionnels du Vietnam pour assister au Festival mondial de la culture et du sport organisé en République fédérale d'Allemagne.

En particulier, le Maître Doàn Tho Son est celui qui a réussi à préserver et à enseigner la «Dôc lu thuong» («Lance de l'Encensoir Unique»). Elle est la Séquence Codifiée fondamentale de la lance (giáo), des arts martiaux du Vietnam, créée à l’époque des Tây Sơn. La «Dôc lu thuong» a été reconnue comme l’une des dix Séquences Codifiées nationales des arts martiaux du Vietnam.

La «Dôc lu thuong» qui comporte 3 parties, 166 mouvements facilite ainsi une harmonie entre attaque et défense, permet au guerrier de cacher son intention d’attaque ou de défense. Cette leçon est actuellement introduite dans le programme officiel d'enseignement et de pratique des arts martiaux traditionnels au Vietnam et à l'étranger. Elle est aussi utilisée comme une épreuve lors d'un passage de grades ou du festival d'arts martiaux traditionnels au niveau national et international.

Les adeptes de l'école Bach Long s'entraînent à An Khê Truong, un site historique associé aux trois frères Tây Son.

Grâce à leurs traditions d'arts martiaux, la région d'An Khê d'aujourd'hui (Tây Son Thuong Dao autrefois) a fait naître de nombreux Maîtres des arts martiaux célèbres au niveau national tels que: Thai Van Nhân, Cao Dang Khoa, Luong Van Hung, Hà Nhât Linh, Nguyen Thi Phuc, Chau Van Thua… Ils continuent non seulement à glorifier la terre des arts martiaux de Tây Son Thuong Dao, mais contribuent également à préserver et à diffuser les précieuses connaissances en arts martiaux laissées par leurs ancêtres. /.