Tang Tien - La renaissance de l'artisanat vietnamien du bambou et du rotin
Niché au cœur de la paisible campagne du Kinh Bac (ancienne région culturelle correspondant principalement aux actuelles provinces de Bac Ninh et d'une partie de Bac Giang) , le village de Tang Tien, spécialisé dans le tressage du bambou et du rotin, perpétue un héritage artisanal vieux de plus de trois siècles. D'une production artisanale destinée aux besoins du quotidien, le village s'est progressivement transformé en conciliant techniques traditionnelles et créativité, insufflant ainsi une nouvelle vitalité à l'artisanat vietnamien du bambou et du rotin.
Situé à environ 70 km au nord-est de Hanoï, le quartier de Nenh, dans la province de Bac Ninh, conserve tout le charme authentique des villages de Kinh Bac. On y découvre un rythme de vie singulier, bercé par le cliquetis des métiers à tisser, l'odeur du bambou fumé et le travail minutieux de milliers d'artisans.
Le village de Tang Tien, où le tressage du bambou et du rotin se perpétue depuis plus de trois siècles, transmet son savoir-faire de génération en génération depuis au moins dix générations. À l'origine, cette activité constituait un travail saisonnier pratiqué entre deux récoltes : les habitants fabriquaient des paniers, des plateaux et divers récipients en bambou et en rotin destinés aux usages quotidiens des populations du Nord. Au fil du temps, leur maîtrise a permis de transformer de simples lamelles de bambou en véritables objets d'artisanat.
Assis sous la véranda de sa maison, dans le hameau de Chua, l'artisan Dinh Van Tien façonne avec patience de fines lamelles de bambou blanchi. Né en 1949, il est l'un des derniers témoins vivants de l'histoire de ce village artisanal. Il se souvient : « Dès l'âge de cinq ou six ans, les enfants du village savaient manipuler les lamelles de bambou et apprenaient à les tresser avant même de savoir lire. » Selon lui, le secret d'un bel ouvrage ne réside pas dans la force, mais dans la patience et la délicatesse des mains : un seul geste d'inattention suffit à compromettre des heures de travail.
Si l'artisan Dinh Van Tien est le gardien de la tradition, Dinh Van Tinh, directeur de la SARL du bambou et du rotin Tang Tien, dans la province de Bac Giang, a insufflé un nouvel élan au village artisanal. À la fin des années 1990, alors que le marché des produits tressés traditionnels s'essoufflait, il est allé à la rencontre d'autres villages artisanaux afin de s'inspirer de leurs méthodes.
En 1999, il a fondé la coopérative de tressage du bambou et du rotin de Tang Tien, marquant une transition vers des techniques modernes de fabrication de stores en bambou. La création de cette coopérative a profondément transformé l'économie locale. D'activité complémentaire pratiquée pendant les intersaisons agricoles, le tressage du bambou et du rotin est devenu la principale source de revenus de nombreux foyers, représentant près de 80 % des revenus des habitants. Aujourd'hui, le village est réputé pour ses stores en bambou, ses parasols artistiques et ses articles d'artisanat haut de gamme.
La particularité de Tang Tien réside dans son procédé de transformation entièrement naturel. Au lieu d'utiliser des colorants chimiques, le bambou est fumé à la paille ou au bois sec afin d'obtenir une élégante teinte brun rougeâtre tout en le protégeant des termites. Le processus de fabrication comprend plusieurs étapes rigoureuses : la sélection des matières premières, leur prétraitement, le fendage des lamelles de bambou, le fumage, le tressage et les finitions.
Dinh Van Tinh déclare avec fierté : « Grâce à l'alliance du savoir-faire traditionnel et des métiers à tisser modernes, le village fait aujourd'hui vivre près de 4 000 personnes. De nombreux produits ont obtenu les certifications OCOP trois et quatre étoiles et sont très appréciés sur les marchés japonais, coréen, chinois, allemand, canadien et dans plusieurs autres pays. »
Aujourd'hui, Tang Tien n'est plus seulement un centre de production artisanale, mais également une destination touristique immersive. Les visiteurs peuvent observer chaque étape de la fabrication et découvrir le quotidien d'un village vietnamien qui a su préserver son authenticité tout en s'adaptant à la modernité. Comme le résume l'artisan Dinh Van Tien : « Tant qu'il y aura des tisserands, il y aura un village artisanal. » Cette phrase simple traduit la vitalité de Tang Tien, où l'artisanat du bambou et du rotin continue d'être préservé, renouvelé et transmis aux générations futures./.
Texte et photos : Tran Thanh Giang Traduction : Diêu Vân