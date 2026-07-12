Tang Tien - La renaissance de l'artisanat vietnamien du bambou et du rotin

12/07/2026

Niché au cœur de la paisible campagne du Kinh Bac (ancienne région culturelle correspondant principalement aux actuelles provinces de Bac Ninh et d'une partie de Bac Giang) , le village de Tang Tien, spécialisé dans le tressage du bambou et du rotin, perpétue un héritage artisanal vieux de plus de trois siècles. D'une production artisanale destinée aux besoins du quotidien, le village s'est progressivement transformé en conciliant techniques traditionnelles et créativité, insufflant ainsi une nouvelle vitalité à l'artisanat vietnamien du bambou et du rotin.

Les lamelles de bambou sèchent dans la cour ensoleillée, garantissant un séchage optimal et limitant les risques de moisissure.

Situé à environ 70 km au nord-est de Hanoï, le quartier de Nenh, dans la province de Bac Ninh, conserve tout le charme authentique des villages de Kinh Bac. On y découvre un rythme de vie singulier, bercé par le cliquetis des métiers à tisser, l'odeur du bambou fumé et le travail minutieux de milliers d'artisans.

Le village de Tang Tien, où le tressage du bambou et du rotin se perpétue depuis plus de trois siècles, transmet son savoir-faire de génération en génération depuis au moins dix générations. À l'origine, cette activité constituait un travail saisonnier pratiqué entre deux récoltes : les habitants fabriquaient des paniers, des plateaux et divers récipients en bambou et en rotin destinés aux usages quotidiens des populations du Nord. Au fil du temps, leur maîtrise a permis de transformer de simples lamelles de bambou en véritables objets d'artisanat.

Un coin de l'atelier de production de la SARL du bambou et du rotin Tang Tien, dans la province de Bac Giang, dirigée par M. Dinh Van Tinh.