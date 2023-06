Tam Dao, un bourg touristique dans la brume

29/06/2023

Le Prix World Travel Awards 2022 a été décerné à la station d’altitude Tam Dao ( province de VinhPhuc), en tant que meilleure destination urbaine du monde. Avec sa gamme variée de services touristiques, de l'écotourisme au tourisme d'aventure en passant par le tourisme spirituel, Tam Dao attire de nombreux touristes vietnamiens et internationaux.

Panorama du bourg de Tam Dao

Située au centre de Tam Dao, l'église en pierre se dresse solennellement à flanc de montagne, entourée de pins. Avec de nombreuses caractéristiques précieuses et uniques, l'église de Tam Dao est devenue une attraction populaire. Construite en 1906 sur la route de la montagne Thien Nhi, c'était à l'origine un édifice à toit de chaume construit par les Français. Ce n'est qu'en 1937 que l'église a été reconstruite en pierre dans un style architectural gothique. C'est l'une des œuvres architecturales classiques de Tam Dao qui a le mieux survécu à la destruction causée par la guerre.

Une autre destination incontournable pour presque tous les touristes est le pont May (Nuages), où l'on peut admirer le paysage paisible de Tam Dao. Si l'on a la chance de visiter les jours de nuage et de brume, on se sentira immergé dans un espace mystique, comme debout au milieu d'une mer de nuages. Le pont a été équipé d'une balançoire sous forme de nid d'oiseau et d'un bel escalier dit conduisant “ au paradis’’ qui est définitivement un "spot photo".

Sur le chemin de Tam Dao, les touristes peuvent également explorer le monastère zen Truc Lam Tay Thien. C'est l'un des trois plus grands monastères zen du Vietnam. Construit à côté de l'ancienne pagode de Tay Thien, c'est un lieu d'apprentissage du bouddhisme et aussi d’échanges avec d'autres pays.

Connu sous le nom de "Da Lat du Nord", Tam Dao offre des expériences et des sensations uniques aux visiteurs, et est depuis longtemps une destination de vacances préférée./.

Le bourg de Tam Dao abrite de nombreuses belles stations d’altitude

À 80 km de Hanoï, le touriste peut venir à Tam Dao soit à moto, soit en bus. De Hanoï, il faut emprunter l’autoroute Thang Long - Noi Bai puis tourner vers Vinh Yen- Phuc Yen. En bus: prendre des cars limousines empruntant le circuit Hanoï- Tam Dao. Cette station de villégiature étant relativement petite, le touriste peut marcher d’un site à l’autre pour le visiter.

Texte: Vy Thao – Photos : Cong Dat/Revue Vietnam Illustré. Traduction: Diêu Vân