Tableau d’école de Tân Ha, une marque commerciale prestigieuse du Vietnam

07/04/2023

Créé en 1995 avec le souhait d’apporter au Vietnam du mobilier scolaire n'ayant rien à envier à celui des économies développées, la SARL de mobilier scolaire Tân Ha a enregistré un développement vigoureux.

En une trentaine d’années de développement dans le secteur de l’éducation, Tân Ha est devenue une marque symbolique de la créativité en termes de mobilier scolaire du Vietnam. En 1995, Tân Ha avait importé des technologies danoises et produit de premiers tableaux d’école anti-éblouissement en acier, qui avait ensuite dominé le marché domestique du mobilier scolaire.

La société avait lancé une ligne de tableaux de conférence et s’était vu attribuer un satisfecit du design industriel exclusif. Son tableau de conférence était devenu le plus vendu au Vietnam.

L’application de la technologie Duratech à la production de tableau d’école avait permis à Tân Ha de devenir une société pionnière ouvrant l’ère du tableau anti-vibration. Ses technologies de tableau sans bordure étaient également privilégiées par des designers d’intérieur moderne.

Avec ses marques AirFrame et Oval, Tân Ha a insufflé un vent nouveau aux tableaux de bureau. Les catégories Easyboard et Kidmate destinées à la famille et aux enfants sont devenues les articles les plus vendus dans les librairies à travers le pays. Le tableau coulissant horizontal Mositech SS03, considéré comme une révolution de la société Tân Ha, s’est vu attribuer le brevet « Solution utile » du Département de la propriété intellectuelle. Ce produit est présent dans la quasi-totalité des écoles internationales ou bilingues, et la totalité des écoles étatiques des 63 villes et provinces du pays.

La société est pionnière dans la création de plusieurs autres produits à savoir tableau d’affichage, cloison insonorisé, cloisons à haute absorption acoustique, salle de sport multifonctions… qui sont également des produits exclusifs de Tân Ha. Ses chaises et tables d’école modernes de marque commerciale Kota, Maya, Inca,… sont utilisés dans des établissements éducatifs de premier plan au Vietnam tels que l’école bilingue international Vinschool, l’école supérieure VinUni, l’école internationale CIS,….

Tân Ha est la seule société de mobilier scolaire disposant d'un établissement de recherche et d’application éducatives baptisé « Centre de recherche et de développement de l’intérieur éducatif Tân Ha ». Seule société de mobilier scolaire présente dans les 63 villes et provinces du pays, elle opère non seulement dans la production de mobilier scolaire mais aussi dans la recherche et développement, la conception.

Elle compte actuellement des milliers d’agences au service des dizaines de milliers d’écoles, bureaux, usines et des millions d’habitations dans l’ensemble du pays./.