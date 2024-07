Sur les îles du Dragon

19/07/2024

Ayant la volonté de conquérir la mer, depuis l'Antiquité, les Vietnamiens créèrent des légendes sur les dragons associés à de nombreux endroits du golfe du Tonkin. Par exemple, la ville de Hai Phong possède le district insulaire de Bach Long Vi qui signifie «queue du dragon blanc» ; la province de Quang Ninh a le district insulaire de Vân Dôn associé au nom de lieu de la baie de Bai Tu Long signifiant «bébés dragons», le port de Cai Rông signifiant «Mère des dragons» et le district insulaire de Cô Tô possède la plage rocheuse de Mong Rông signifiant «griffes du dragon». Aujourd’hui, ces trois districts insulaires constituent des points forts du développement économique maritime du Nord.

Des touristes sur la plage rocheuse de Mong Rông sur l'île de Cô Tô. Photo : Công Dat/VI

L'ancien nom de Cô Tô est Chang Son (Montagne Chang). Depuis l'Antiquité, il fut le lieu d’embarquement des pêcheurs de la mer du Nord-Est. En 1832, le gouverneur de Hai An, Nguyên Công Tru, demanda à la cour royale de créer des villages et des communes et de nommer des personnes pour les gérer et les protéger contre les ennemis. Après le rétablissement de la paix dans le Nord (1954), le Parti et le gouvernement ont établi une unité administrative au niveau du district sur l'île de Cô Tô.



Situé au Nord-Est de la province de Quang Ninh, le district insulaire de Cô Tô a une superficie naturelle de plus de 47 km², une population d'environ 6 700 habitants, avec plus de 30 grandes et petites îles dont trois grandes îles: la grande île de Cô Tô, l’île de Thanh, l’île Trân (également connue sous le nom d'îles Chan ou Chàng Tây). L'île de Cô Tô borde les eaux internationales à l'Est sur une longueur de près de 200 km, depuis la côte de l'île de Trân jusqu'au district insulaire de Bach Long Vi. C'est l'un des avant-postes, avec une position très importante en termes de politique, d'économie, de défense, de sécurité et d'affaires étrangères,... sur la mer du Nord-Est du pays.

L'île de Cô Tô vue d'en haut. Photo: Truong Giang

L'électrification de l’île de Cô Tô en 2013 et l'investissement synchrone dans la construction de travaux de circulation fluviale ont raccourci la distance de déplacement entre le continent et l'île. Cela est considéré comme un point d’appui solide permettant aux pêcheurs du district insulaire de Cô Tô à continuer d’effectuer des sorties en haute mer.

Île éloignée du continent, Cô Tô compte jusqu'à présent plus de 30 navires à grande vitesse de tous types reliant les ports d'Ao Tien, Cai Rông (Vân Dôn), Tuân Châu (Ha Long), Vung Duc (Câm Pha). En juillet 2023, un nouveau service d'hydravions reliant Tuân Châu dans la ville de Ha Long à l'île de Cô Tô dans la province côtière de Quang Ninh (Nord) a été officiellement lancé avec un temps de vol de moins de 20 minutes.

Cô Tô possède de nombreuses belles plages telles que Mong Rông, Hông Vàn, Vàn Chay, Bac Vàn, Tinh Yêu, Vòm Si, Vung Ông Viên... disséminées dans toute l'île. Certaines plages s'étendent sur un kilomètre de sable blanc et lisse, tandis que d'autres sont nichées entre des falaises, courbées autour de rangées de filaos vertes. De plus, la zone maritime Cô Tô est également considérée comme la grande zone de biodiversité au Vietnam avec de nombreux écosystèmes typiques des eaux tropicales, y compris des écosystèmes concentrés de récifs coralliens. C'est également une zone riche en fruits de mer avec de nombreuses espèces rares et de grande valeur.

Ces dernières années, le tourisme et les services de Cô Tô se sont développés de manière spectaculaire, devenant un secteur économique clé, représentant près de 70% de la structure économique du district insulaire, accueillant chaque année plus de 300.000 touristes nationaux et internationaux.



Vue panoramique de l'île de Bach Long Vi avec 2 abris anti-tempête, Nord et Sud, en cours de réalisation en urgence. Photo : Hoàng Hà/VI

Une légende pendant la période du roi Hùng raconta que la mer de l'Est de l'ancien peuple du Lac Viêt fut riche, que la baie profonde contint des perles, que le grand lagon contint de nombreuses holothuries, des ormeaux, des crevettes et des poissons. Voyant cela, les pirates voulurent le voler. L'Empereur de Jade a vu que le peuple Lac Viêt était en difficulté et a immédiatement envoyé la mère Dragon et ses enfants venir les aider. Après avoir vaincu les pirates, la mère Dragon a vu que la mer du Nord était belle alors elle y est restée pour protéger les habitants du Lac Viêt. Pour se souvenir de cette légende, les gens ont baptisé une île au large du golfe du Tonkin Bach Long Vi, ce qui signifie «queue du dragon blanc».



Bach Long Vi est un district insulaire situé dans les eaux du golfe du Tonkin, à environ 110 km de la ville de Hai Phong. Bien que sa superficie soit assez petite (2,33 km²), l'île de Bach Long Vi occupe une position stratégique et importante en termes de défense nationale, de sécurité et de développement économique maritime. La zone maritime de Bach Long Vi est l'une des huit principales zones de pêche du golfe du Tonkin, avec une superficie de 1 500 milles marins carrés, une profondeur moyenne de 35 à 55 m (l'endroit le plus profond est de 60 à 70 m). Le fond est relativement plat, il est donc propice au développement de la pêche. Dans les eaux de Bach Long Vi, on trouve près de 400 espèces de produits halieutiques, dont de nombreuses espèces à forte valeur économique comme : mérou, holothurie, raisin de mer (Caulerpa lentillifera), algue loa gai, algue abricot, algue éventail... En particulier, cet endroit est considéré comme la «capitale» de l'ormeau, à haute valeur nutritionnelle et économique. Côte sud (côté principal) de l'île Bach Long Vi. Photo : Hoàng Hà/VI En tant qu’une grande zone de pêche, le district insulaire de Bach Long Vi a été investi et construit pour devenir un centre de logistique, de recherche et de sauvetage pour les pêches du Nord. Le système d'écluses et de quais de Bach Long Vi accueille près de 2 000 navires et bateaux se mettant à l'abri des tempêtes, faisant le commerce et l'échange de fruits de mer et fournissant de la nourriture, de l'essence et de l'eau douce. C'est une destination familière pour des milliers de bateaux de pêche de tout le pays.

Bach Long Vi possède un paysage naturel unique. L'écosystème de récifs coralliens le plus développé du golfe du Tonkin a une grande couverture, jusqu'à 90 % dans certains endroits autrefois. En outre, sur l'île et ses zones côtières, la ceinture verte de l'écosystème des îles, plages, ouvrages de construction et d'architecture tels que phares, centrales éoliennes; stations météorologiques, stations de marée, port, parc, zone de culture d'ormeaux ainsi que les ouvrages culturels : musées, monument mémorial, pagode Bach Long, temple des rois Trân, pavillon du Bouddha... créent un grand potentiel touristique.

Le pont Câm Hai relie la ville de Câm Pha au district de Vân Dôn. Photo: Truong Giang

Vân Dôn était à l'origine un grand port de commerce, autrefois connu comme le point de départ de la «Route de la Soie» en mer. Il était un lieu d'échanges avec des pays comme le Japon, la Chine, l'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie... Cet ancien port de commerce prospéra durant les trois dynasties des Ly - Trân - Lê postérieure puis fut oublié sous celles des Mac. Aujourd'hui, le district insulaire de Vân Dôn comprend 600 grandes et petites îles, situées principalement dans la baie de Bai Tu Long et une partie de celle d'Ha Long. Ce qui lui confère de nombreux avantages en matière de trafic maritime, aérien et routier. En particulier, Vân Dôn est l'intersection de corridors économiques : ceinture économique Vietnam - Chine et corridor économique Nanning - Singapour, région économique clé du Nord (Hanoi - Hai Phong - Quang Ninh). Ce qui constitue des avantages exceptionnels et distincts de cette région insulaire.

Vân Dôn présente également des avantages en aquaculture. Selon les statistiques, la superficie piscicole du district est de 1 156 hectares et celle de mollusques, de 6 288 hectares. En fonction de facteurs tels que la source d'eau, la profondeur, le débit d'eau, le plancton... la zone d'élevage marin du district est divisée en 71 zones avec 62 installations aquacoles possédant un système de traçabilité.



Située à côté de la baie d'Ha Long, celle de Bai Tu Long est un complexe d'îles rocheuses et de zones résidentielles entrelacées, de nombreuses longues plages de sable blanc, entourées de forêt primitive - «une perle sauvage» de l’écosystème du Vietnam. Le fait que Vân Dôn ait officiellement mis en service le port haut de gamme d'Ao Tien l'a dotée du système d'infrastructures de transport air-eau-terre le plus moderne des districts insulaires du Vietnam. Ce district insulaire est doté d'un aéroport moderne, de routes et de ports de passagers afin de créer une nouvelle attraction pour l'ancienne zone portuaire commerciale et favoriser l'exploitation de la baie de Bai Tu Long.

Posséder une infrastructure de transport développée ainsi qu'un paysage diversifié et un écosystème divers ont aidé Van Don à attirer les touristes et les investisseurs nationaux et étrangers.

Le port de Cai Rông, dans le district de Van Don, est l'un des plus grands ports de transport de la province de Quang Ninh. Photo : Truong Giang

Texte: Thông Thiên

Photos: Hoàng Hà, Công Dat/VI, Truong Giang

Graphique: Huong Thao

Traduction: Hà Vu