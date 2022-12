Superbes reflets du ciel à marée basse à Thai Binh

14/12/2022

Le ciel glorieux fusionne avec les eaux calmes à l'horizon .

Dans les communes de Thuy Xuan et Thuy Hai, du district de Thai Thuy, province de Thai Binh, une zone avec de magnifiques reflets du ciel à marée basse est transformée en pôle touristique par le Comité populaire de la province de Thai Binh, avec l'espoir d'en faire une nouvelle destination pour les visiteurs vietnamiens et internationaux.



Sans sable blanc, eau bleue ou fortes vagues, ces plages attirent les visiteurs pour le ciel glorieux fusionnant avec les eaux calmes.



Selon Pham Minh Toan, 33 ans, du district de Thai Thuy, les visiteurs doivent surveiller le calendrier des marées et les conditions météorologiques pour admirer le ciel et les nuages éclairés par les lueurs de l'aube qui se reflètent sur l'océan qui se retire.

Le premier aspect auquel les visiteurs doivent prêter attention est de vérifier si le niveau d'eau du jour est adéquat, grâce à une série d'applications mobiles avec des informations du calendrier des marées. Un niveau d'eau n'atteignant qu'environ la hauteur de la cheville est idéal pour admirer ce spectacle.

De plus, la situation météorologique doit également être surveillée : évitez les jours de pluie, d'orages ou nuageux. Lorsque le vent est trop fort ou que l'eau est jusqu'aux genoux dans la zone intertidale, la surface de la mer apparaîtra ondulée, rendant la réflexion du ciel impossible. Avec une marée trop basse, il ne peut y avoir de phénomène de réflexion du ciel car il n'y a pas suffisamment d'eau pour que le phénomène de miroir apparaisse.



L'heure à laquelle les plus beaux paysages naturels apparaissent est de 4h30 à 6h00, lorsque le soleil commence à se lever et que la marée est basse, formant un miroir géant où se reflètent le ciel et les pêcheurs, dans une scène unique.

Il faut prendre des photos au lever du soleil .

Cependant, l'hébergement et les déplacements des touristes restent compliqués car la commune ne dispose pas de nombreux services commerciaux. Face à cette situation, le Comité populaire provincial de Thai Binh se concentre sur la publicité, la gestion, ainsi que l'exploitation et le développement du tourisme dans la zone intertidale des communes Thuy Xuan et Thuy Hai.



Tran Thi Bich Hang, vice-président du Comité populaire de la province de Thai Binh, a déclaré : « La province remplit les conditions pour faire des mangroves et des vasières des communes de Thuy Xuan et Thuy Hai une destination touristique n'affectant pas la conservation des écosystèmes ou les activités de pêche de la population locale. Cette destination touristique des "reflets du ciel à marée basse" doit être connectée et incluse dans les circuits qui la relient aux provinces voisines»./.

Une touriste prend une photo .

Réalisé par : Công Dat – Traduction : Hà Vu