Sunhouse - Une marque mondiale d'appareils électroménagers

04/11/2022

Existant sur le marché depuis 22 ans et possédant actuellement 12 usines, Sunhouse est connue au Vietnam comme l'une des marques avant-gardistes dans le domaine de la fabrication et du commerce d'appareils électroménagers. Fort des aspirations et de la sagesse vietnamiennes, le groupe Sunhouse essaie actuellement de construire une marque mondiale avec des milliards de dollars de revenus d'ici 2025.

Une salle d’exposition d'appareils électroménagers du groupe Sunhouse .



De premiers pas

À l'instar du parcours entrepreneurial traditionnel de nombreux entrepreneurs, Nguyen Xuan Phu, président du conseil d'administration du groupe Sunhouse, a déclaré qu'en 2000, il avait fondé la société Phu Thang (prédécesseur du groupe Sunhouse actuel) pour importer des produits sud-coréens tels que casseroles et poêles… afin de les vendre au Vietnam. Des voyages d'études de marché à l'étranger l'ont aidé à élargir son horizon et à se rendre compte que les Vietnamiens pouvaient aussi fabriquer des produits, ouvrir des usines, maîtriser les technologies. C'est ainsi que Phu a fondé sa société de produits ménagers.

Vu Thanh Hai, directeur national des ventes de Sunhouse, a déclaré : « Sunhouse est l'entreprise qui possède le plus grand écosystème de fabrication d'appareils électroménagers au Vietnam. Notre groupe est sur le chemin de la construction d'une marque de niveau mondial. Nous ne nous satisfaisons pas du succès que nous avons, nous cherchons toujours des moyens d'exploiter de nouveaux marchés, comme en 2022, nous avons conquis le marché américain (vente sur Amazon), puis élargi nos exportations vers l'Indonésie".

En 2003, Sunhouse a officiellement coopéré avec la République de Corée pour construire la première usine de production de poêles antiadhésives, de casseroles en acier inoxydable...

En 2005, Sunhouse a installé une ligne d'anodes en aluminium à haute résistance, anti-conductrices et anti-corrosion d'une capacité de 480 000 pièces par an. Cette entreprise a continuellement mis en service des lignes de production de produits tels que des cuiseurs à riz, des lignes de cuisinières à gaz, des lignes de cuisinières à induction, ainsi que diverses usines: de purificateurs d'eau R.O, de production d'aluminium et de plastique Aluba, de micropuces Narae et d'ampoules LED, de friteuses sans huile pour l'exportation vers les États-Unis...

Les friteuses sans huile et ampoules LED fabriqués par Sunhouse répondent aux réglementations internationales les plus strictes et ont été reconnues par les États-Unis. Le chiffre d'affaires de ces deux usines en 2021 a atteint près de 1 500 milliards de dongs. Des produits tels que poêles antiadhésives, casseroles en acier inoxydable, casseroles anodisées et cuiseurs à riz électriques Sunhouse sont présents sur près de 20 marchés internationaux tels que le Laos, le Cambodge, le Myanmar, le Brésil, les États-Unis, la Corée, le Japon, le Canada... avec un chiffre d’affaires à l’export de 100 millions de dongs par an.

Fier des produits vietnamiens

En tant que le plus grand groupe vietnamien dans la fabrication d'appareils électroménagers, Sunhouse applique constamment les avancées dans les sciences et les technologies pour améliorer la qualité et mettre sur le marché des produits esthétiques et sûrs. Sunhouse a investi aussi dans la formation des ressources humaines de haut niveau pour transformer la marque en une entreprise d'un milliard de dollars d'ici 2025. Sunhouse se fixe également comme objectif stratégique des ventes de 5 000 milliards de dongs d'ici 2022 et de 10 000 milliards de dongs d'ici 2025.

Vu Thanh Hai, directeur national des ventes de Sunhouse, a déclaré : "Sunhouse a construit un écosystème de « cuisine vietnamienne heureuse », créant une chaîne de valeur complète pour la cuisine. Avec un réseau de 60 000 points de vente, nos produits occupent 30% des parts de marché au Vietnam. Les produits comme cuisinières à gaz, cuiseurs à riz, poêles antiadhésives ont été récompensés par de nombreux prestigieux et satisfecit pendant de nombreuses années consécutives".

Avec un contingent de 2 500 employés passionnés par leur travail, Sunhouse s'est développée durablement non seulement sur le marché vietnamien mais également à l'international./.

Sunhouse Group a reçu de nombreux prix prestigieux tels que « Produits vietnamiens de haute qualité » votés par les consommateurs pendant de nombreuses années consécutives de 2012 à 2021, « Principaux produits industriels de la capitale » de 2014 à 2021; Top 1 « Produits vietnamiens appréciés des consommateurs » de 2016 à 2021. Sunhouse est également fière d'être la seule entreprise de l'industrie des ustensiles de cuisine à être reconnue Marque Nationale (période 2018 - 2020 - 2022).

Texte : Bich Vân – Photos : Thanh Giang – Traduction: Hà Vu