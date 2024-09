Subrégion du Mékong-Lancang : la gestion durable des ressources en eau est la première des priorités

La coopération Mékong-Lancang a obtenu ces derniers temps plusieurs importants résultats, contribuant à édifier une région du Mékong de paix, de stabilité et de développement durable. Particulièrement, la protection des ressources du Mékong joue un rôle important et décisif sur l’agriculture de cette région. C'est ce qui ressort de la 9e Conférence des ministres des Affaires étrangères de la coopération Mékong - Lancang (MLC) tenue en août à Chiang Mai, en Thaïlande, avec la participation des six pays riverains : le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande, la Chine et le Vietnam.





Cette conférence était placée sous le thème « Vers un avenir durable et sécurisé pour toute la région ». Les pays ont jugé « la gestion durable des ressources d’eau comme la première priorité de la conférence », ils ont souligné leurs efforts pour mettre en œuvre avec efficacité le plan d’action et de coopération des ressources d’eau Mékong-Lancang au cours de la période 2023-2027 et soutenir le Vietnam dans l'organisation en 2025 de la 2e conférence ministérielle portant sur la coopération en terme de ressources d’eau Mékong-Lancang. Les pays membres se félicitent des résultats impressionnants de la coopération Mékong-Lancang, avec une centaine de projets financés par le fonds spécial Mékong-Lancang qui profitent à des habitants, des localités et entreprises sur différents plans tels que le commerce, l’agriculture, le tourisme, la gestion des ressources d’eau, l’environnement, le développement vert, la santé, le refus de la misère, l’accord des droits aux femmes. Les pays membres de la coopération ont convenu de renforcer la connectivité en développant les réseaux de transport ferroviaire, routier et aérien, d'assurer des chaînes d'approvisionnement stables, de promouvoir une agriculture intelligente et durable, de renforcer la résilience au changement climatique, d'atténuer les catastrophes naturelles, de réduire la pollution de l'air et de lutter contre la criminalité transfrontalière.

S'exprimant lors de la conférence, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang a affirmé la contribution effective du Vietnam à la coopération Mékong-Lancang. La vice-ministre a également souligné cinq résultats et contributions remarquables de la coopération Mékong-Lan Thuong ces derniers temps, à savoir des mécanismes de coordination plus étroits, une coopération plus efficace et plus substantielle et des domaines de coopération ouverts plus larges et plus profonds des secteurs sociaux, et apportant plus de pragmatisme.avantages pour le peuple.

Prenant la parole à la conférence, Nguyên Minh Hang, a affirmé la contribution efficace du Vietnam à la coopération Mékong-Lancang. Pour concrétiser la Vision de développement approuvé par les dirigeants de la coopération Mékong- Lancang, elle a proposé d'élargir les marchés, de renforcer les chaînes d’approvisionnement durables, de relier les infrastructures de communications, d'améliorer les compétences scientifiques et technologiques tout en déployant efficacement le Couloir de renouvellement et de créativité Mékong-Lancang.



Des paysans récoltent du riz dans la province de Chiang Mai (Thaïlande). Photo : AFP/AVI

Pour construire une région Mékong-Lancang verte, durable et inclusive, les pays concernés doivent se coordonner étroitement dans la gestion et l'utilisation des ressources naturelles et dans la réponse au changement climatique. Le Vietnam soutient l'initiative visant à promouvoir davantage la coopération sur les ressources en eau et propose aux pays d'accroître la coopération dans la gestion des inondations et des sécheresses, de partager des données hydrologiques et de mener des recherches générales. La coopération Mékong-Lancang doit continuer de promouvoir des relations de bon voisinage et des liens profonds entre les peuples des six pays,



Ainsi, à l'approche du 10e anniversaire de la création du mécanisme de coopération Mékong-Lancang en 2025, le Vietnam propose de renforcer et de diversifier davantage les activités d'échanges entre les peuples, les échanges de jeunes et les activités de mise en réseau des localités et des entreprises, à la recherche d'une nouvelle coopération et idées de la jeune génération de six pays.

Ce pour mettre en œuvre de façon plus efficace et élargir la coopération dans tous les domaines, avec la participation plus large des habitants des diverses couches sociales et des intérêts plus concrets aux habitants. /.