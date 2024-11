Stand-Up Paddle, un nouveau loisir nautique à Da Nang

04/11/2024

Ces dernières années, un grand nombre de personnes ont afflué vers la plage de Man Thai (Da Nang) pour découvrir les plaisirs du SUP (Stand-Up Paddle). La plupart sont des jeunes et des touristes étrangers. Pour de nombreux touristes, le SUP est un passe-temps passionnant.

Le SUP (Stand-Up Paddle) est un nouveau sport au Vietnam mais il a rapidement été bien accueilli par les jeunes en raison de sa facilité et des émotions qu'il procure. Avec juste une planche (paddle) et quelques compétences de base grâce à des instructions rapides sur place, il est possible d'aller surfer librement.



Une ambiance animée sur la plage de Man Thai d’un matin d’été. Photo: Thanh Hòa/VI

Située juste au pied de la montagne Son Tra (à Da Nang), la plage de Man Thai est un endroit favorable au SUP. L'eau est claire, les vagues calmes surtout de mars à août. Le moment idéal est entre 5h et 7h du matin, lorsque les vagues sont calmes et le vent léger.



SUP, un nouveau passe-temps pour les jeunes. Photo: Thanh Hòa/VI

En dépensant seulement de 200 à 250.000 dongs, les visiteurs peuvent louer une planche colorée. Selon les pratiquants, le SUP permet de s'immerger dans la nature, de surfer sur les douces vagues de l'océan, de se rapprocher des bateaux de pêche ancrés en mer et d'admirer la beauté de Da Nang à une distance de 1 à 2 kilomètres du rivage.



Heureux de pratiquer le SUP. Photo: Lê Hai Son



Ce nouveau type de sport nautique offre aux touristes une nouvelle expérience pendant les vacances d'été dans cette ville balnéaire du Centre. Photo: Thanh Hòa/VI



Un représentant du Conseil d'administration de la péninsule de Son Tra et des plages touristiques de Da Nang a déclaré qu'actuellement, les activités de SUP sur la plage de Man Thai se développent assez rapidement. Le week-end ou les jours fériés, on y compte des milliers de personnes pratiquant le SUP; créant une scène extrêmement attrayante et animée. Pour assurer leur sécurité, le Conseil d'administration organise régulièrement des patrouilles pour sensibiliser les pratiquants aux règles de sécurité et vérifier que les services commerciaux sont menés avec sérieux.

