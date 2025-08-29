Spectacle unique dans la grotte de Ngoc Rong

Quang Ninh est depuis longtemps une destination touristique incontournable au Vietnam, notamment grâce à la beauté majestueuse de la baie d’Ha Long, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans un contexte d’innovation constante pour attirer les visiteurs, le spectacle dans la grotte de Ngoc Rong, au sein du complexe archéologique des Vestiges de Vung Duc, offre une expérience touristique unique, proposant une immersion inédite aux spectateurs.

Située dans le complexe archéologique de Vung Duc, dans la province de Quang Ninh, la grotte de Ngoc Rong est l'une des plus belles et des plus majestueuses du pays. Photo : Công Dat/VI

Située dans le complexe archéologique de la baie d’Ha Long, la grotte de Ngoc Rong est l’une des plus belles et des plus majestueuses du pays. Longue de près de 2 000 mètres, elle s’est formée au fil de millions d’années par l’érosion des eaux souterraines, donnant naissance à d’imposantes stalactites et stalagmites aux formes variées et uniques.

Selon d’anciennes légendes, la mer du Nord-Est fut autrefois menacée par une invasion étrangère. Un groupe de dragons célestes fut envoyé pour protéger la terre. Menés par la Mère Dragon, symbole de force et de compassion, ils crachèrent perles et trésors pour repousser l’ennemi, donnant naissance aux milliers d’îlots qui composent aujourd’hui les baies d’Ha Long et de Bai Tu Long.

Scène à l’intérieur de la grotte, où se déroule le spectacle « À la recherche des empreintes de la perle ». Photo : Công Dat/VI

Une fois la paix rétablie, avant de retourner au ciel, la Mere Dragon laissa une perle précieuse dans une grotte, en cadeau à l’humanité, symbole de bonheur et de paix durable. C’est ainsi que la grotte fut baptisée « grotte de Ngoc Rong ».

Le spectacle Ngoc Rong – Di Tim Dau Ngoc (« A la recherche des empreintes de la perle ») propose un voyage émotionnel mêlant lumière, son et arts du spectacle modernes. Cette création raconte l’histoire captivante de la Mère Dragon et de la mystérieuse perle, axée sur le courage et le désir d’exploration. Pénétrer dans l’espace de la grotte de Ngoc Rong, c’est entrer dans un autre monde : chaque scène est comme une peinture vivante, invitant le public à contempler la magie du territoire de Quang Ninh. Une expérience sensorielle complète, suscitant toutes les émotions.

Le spectacle combine de nombreux arts du spectacle, tels que danse, cirque et bien d’autres. Photo : Công Dat/VI



Né d’une idée audacieuse, ce spectacle associe la beauté naturelle majestueuse de la grotte aux arts du spectacle contemporains. Plutôt qu’une simple visite, les visiteurs vivent un véritable voyage artistique et émotionnel au cœur même de la grotte. Le programme réunit danse, cirque et autres formes d’arts vivants, avec le soutien d’un comité consultatif composé d’artistes expérimentés de la scène vietnamienne. Les spectateurs bénéficient ainsi d’une immersion multisensorielle profonde dans la culture et l’art. L’eau, source de vie, est au cœur du voyage à la recherche de la perle dans le spectacle. Photo : Công Dat/VI Les enfants de Mère Au Co sont symbolisés par le « dan bau » (monocorde), instrument de musique typiquement vietnamien. Photo : Công Dat/VI

Le principal défi technique réside dans la gestion du son. La géologie particulière de la grotte crée des effets acoustiques complexes, amplifiant et réverbérant fortement les sons, générant des échos difficiles à maîtriser. Cela nécessite l’intervention d’ingénieurs du son hautement qualifiés et l’utilisation d’équipements spécialisés pour garantir une qualité sonore optimale tout au long du spectacle. Ce programme a déjà attiré de nombreux touristes nationaux et internationaux, notamment des passionnés d’art et de culture. De nombreuses délégations étrangères ont exprimé leur profonde admiration pour cette créativité qui mêle harmonieusement nature et art, considérant cette expérience comme un incontournable lors d’un séjour au Vietnam.

Cérémonie de culte de la Déesse Mère des Trois Royaumes lors du spectacle. Photo : Công Dat/VI

Cérémonie de vénération de la perle Ngoc Rong, une perle de charbon, ressource précieuse offerte par la nature aux habitants de Quang Ninh. Photo : Công Dat/VI

Le succès du spectacle vivant dans la grotte de Ngoc Rong ouvre de nouvelles perspectives de développement pour Quang Ninh. Cette approche innovante contribue à fidéliser les visiteurs et à créer une chaîne unique de produits touristiques culturels et artistiques./.



Le succès du spectacle ouvre de nouvelles perspectives pour le développement touristique de Quang Ninh. Photo : Công Dat/VI

Texte et Photos: Công Dat/VI - Traduction: Hà Vu