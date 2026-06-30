Sous les doigts des artisans, le papier dó reprend vie au cœur du vieux Hanoï

30/06/2026

Au cœur du vieux quartier de Hanoï, au 40, rue Lan Ông, une exposition discrète mais profondément évocatrice a pris ses quartiers du 17 avril au 17 mai. Intitulée « Tu dó mà ra » (« Du papier dó »), elle ne se présente pas comme une simple vitrine d’objets, mais comme un pont jeté entre mémoire et modernité, entre l’âme d’un artisanat millénaire et les aspirations créatives d’aujourd’hui.

L’espace d’exposition, situé au 40, rue Lan Ông, plonge les visiteurs dans les gestes ancestraux de la fabrication du papier dó.

Le papier dó – fabriqué à partir de l’écorce du Rhamnoneuron balansae – fut longtemps bien plus qu’un simple support d’écriture. Il fut le témoin silencieux de l’histoire vietnamienne : des décrets impériaux calligraphiés sur un papier d’une blancheur précieuse aux célèbres estampes populaires de Dông Hô et aux peintures raffinées de Hàng Trông. Ce matériau, d’une apparente fragilité, possède en réalité des qualités techniques remarquables : robustesse, longévité, capacité à absorber l’encre sans la laisser baver, ainsi qu’une grande résistance au temps. Une feuille de papier dó bien fabriquée peut traverser les siècles sans perdre ni ses traits ni ses couleurs.



Pourtant, la modernité a failli avoir raison de lui. L’industrie du papier bon marché, rapide à produire et pratique à utiliser, a peu à peu relégué le papier dó au second plan. Les villages artisanaux se sont vidés de leurs gestes ancestraux, et la mémoire s’effilochait, fibre après fibre.

Des visiteurs suivent avec attention les démonstrations des différentes étapes de fabrication ainsi que la présentation de produits artisanaux emblématiques.

Cette exposition permet aux visiteurs de découvrir l’histoire et la portée culturelle de cet artisanat millénaire.

Mais un patrimoine n’est jamais vraiment perdu tant qu’il reste quelqu’un pour en reconnaître la valeur. Depuis quelques années, un mouvement inattendu redonne vie au papier dó. De jeunes artistes, designers, calligraphes et chercheurs se le réapproprient, non par nostalgie, mais par conviction. Ils l’intègrent au graphisme contemporain, à l’art de l’installation, à la mode ou encore à l’édition de luxe. Le papier dó retrouve ainsi une seconde jeunesse, loin des musées, dans les ateliers où les traditions se réinventent.



Le choix du lieu porte lui aussi une forte symbolique. La maison du 40, rue Lan Ông, chargée d’histoire, était autrefois consacrée à la médecine traditionnelle vietnamienne. Les effluves des herbes médicinales semblent encore flotter entre les murs, mêlés aujourd’hui à l’odeur discrète du papier et de l’encre de Chine. Cette rencontre entre les parfums et les époques crée une atmosphère singulière, propice à la contemplation.



L’exposition ne se limite pas à une leçon d’histoire. Elle donne à voir, à toucher et à rêver. Des lanternes diffusant une lumière chaleureuse, des carnets artisanaux cousus à la main, des œuvres contemporaines mêlant techniques ancestrales et regards nouveaux : autant de preuves que la fibre de dó n’a rien perdu de sa vitalité.

Des touristes étrangers s’initient directement au processus de fabrication du papier dó.

Des touristes étrangers s’initient directement au processus de fabrication du papier dó.

Peintures et estampes sur papier dó témoignent de la place centrale de ce matériau dans la vie culturelle vietnamienne. Des carnets de notes en papier dó aux motifs variés et aux finitions soignées.

L’écrin historique du 40, rue Lan Ông, associé à la présentation d’objets traditionnels, fait de ce lieu une étape culturelle appréciée des visiteurs.