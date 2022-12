S’orienter vers le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France

14/12/2022

Le président du Sénat français, Gérard Larcher, a terminé avec succès sa visite officielle au Vietnam les 8 au 9 décembre, à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue. Cette visite a approfondi le partenariat stratégique Vietnam-France.

Cette visite était le premier échange de délégations de haut niveau entre les deux organes législatifs depuis la maîtrise de la pandémie de COVID-19. C'était aussi un événement important pour s’orienter vers le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023) et le 10e de leur partenariat stratégique (2013-2023).

Durant son séjour, le président du Sénat français et le président de l'Assemblée nationale vietnamienne se sont entretenus et ont assisté à la cérémonie de lancement des événements pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France.

Le dirigeant français a également rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, au président de la République, Nguyen Xuan Phuc, et a rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Entretien entre le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue et le président du Sénat français, Gérard Larcher. Photo : Doan Tan - VNA

Lors de ces rencontres, les dirigeants vietnamiens ont déclaré que cette visite du président du Sénat français était significative dans le contexte où les deux pays se préparent à célébrer en 2023 le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e de leur partenariat stratégique. L'occasion pour les deux pays de revenir sur les résultats obtenus dans la relation bilatérale et de proposer des orientations pour la promouvoir davantage dans les temps à venir.

Les dirigeants vietnamiens ont affirmé que dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, le Vietnam attache de l'importance à son partenariat stratégique avec la France.

Les deux parties ont ouvertement discuté de nombreux domaines de coopération entre les deux pays, convenant qu'il était nécessaire de renforcer davantage les échanges et les contacts à tous les niveaux. Le Sénat français et l'Assemblée nationale du Vietnam continueront à se coordonner dans les forums multilatéraux.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération décentralisée. Actuellement, il existe 55 projets de coopération entre plus de 20 localités françaises et plus de 30 villes et provinces vietnamiennes. En outre, les 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne auront lieu en avril 2023 à Hanoï.

Les dirigeants vietnamiens ont déclaré souhaiter que la France ratifie rapidement l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA), et incite la Commission européenne à retirer prochainement le « carton jaune » en matière de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) imposé sur les produits aquatiques vietnamiens.

Gérard Larcher visite le temple de la Littérature. Photo : Pham Kien – VNA

Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner pour résoudre les problèmes et accélérer la mise en œuvre des projets financés par la France au Vietnam dont la ligne de chemin de fer urbaine de la gare Nhôn-Hanoï.

Les deux parties ont hautement apprécié la communauté vietnamienne en France (environ 300 000 personnes), la considérant comme un facteur important, un pont d'échanges et de coopération entre les deux pays.

Concernant la coopération multilatérale, les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner plus étroitement dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux, afin que la France et le Vietnam puissent jouer un rôle plus fort dans la décision sur des sujets régionaux et mondiaux.

Gérard Larcher est allé inspecter des projets financés par la France au Vietnam. Photo : VNA

Activités du président de Gérard Larcher à Hanoï. Photo : VNA

Dans le cadre de sa visite au Vietnam, le président du Sénat français, Gérard Larcher a assisté à la cérémonie d’ouverture du nouveau siège de l’Institut français de Hanoï, a visité le pont Long Biên, le temple de la Littérature, la ligne de chemin de fer urbaine de la gare Nhôn-Hanoï, le vieux quartier de Hanoï, … .

Cette visite de Gérard Larcher a permis de consolider et d'approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que la bonne amitié et la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Sénat français./.

Synthétisé par la VI – Photos : VNA – Traduction : Hà Vu