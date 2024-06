“Sông”, un livre qui tisse des liens entre les cultures vietnamienne et française

02/06/2024

L’œuvre littéraire “Vivre” exprime un amour pour le Vietnam, avec les paroles romantiques de Hai Anh, une Française d’origine vietnamienne, et les illustrations de la peintre française Pauline Guitton. Les deux amies offrent aux lecteurs des moments inoubliables sur les cultures vietnamienne et française.

Récemment, la Maison d'Édition Kim Dong a publié « Sông » (Vivre) de Hai Anh et Pauline Guitton, déjà publié en France où il a rencontré un grand succès.

Via les illustrations vivantes de Pauline Guitton, "Sông" dévoile une période historique des Vietnamiens, à l’époque de résistance et actuellement. Elle met en valeur les relations entre mère et enfant, guerre et paix, peuple et intégration…L’œuvre sert de trait d’union entre le passé et le présent, et relie les cultures vietnamienne et française.



Née en 1993, Pauline Guitton a fait ses études supérieures à l' Université des Beaux-Arts de Caen, puis est venue vivre au Vietnam où elle a rencontré Hai Anh. Pendant une année au Vietnam, elle a pu découvrir la culture locale avant de la faire revivre dans l’œuvre "Sông". Hai Anh a choisi Pauline Guitton pour illustrer son livre en raison de sa sensibilité et de sa créativité. « J’ai rencontré Pauline à l’âge de 10 ans et je ne cesse depuis d'admirer ses dessins », a-t-elle dit.

"Sông" réunit des histoires racontées par la réalisatrice Viêt Linh, mère de Hai Anh, à sa fille, tirées de ses souvenirs de travail dans la zone de la guerre anti -américaine pendant la période 1969-1975. Durant ses sept années de travail là-bas, Linh, son père, et ses coéquipiers réalisèrent des films avec passion malgré les bombardements des avions ennemis. Viêt Linh est devenue une réalisatrice célèbre et s’est installée en France.



« Sông » contribue à faire revivre une époque mémorable du Vietnam, mettant en relief la relation entre la mère et sa fille et le souhait d’une jeune Vietnamienne née à l’étranger de retrouver ses racines.



Lors d'une rencontre organisée à Hanoï, la réalisatrice Viêt Linh a parlé des auteurs et des personnages du livre qui est la première œuvre illustrée de Hai Anh, et qui relie de façon excellente l’amitié et la culture du Vietnam et de la France./.