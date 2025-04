Solutions pour prévenir l'érosion côtière en Asie du Sud-Est

L'Asie du Sud-Est est la région la plus touchée par l'érosion côtière au monde. Au Cambodge, ce phénomène affecte les plages des quatre provinces côtières. En Indonésie, environ 35 % du littoral subit une érosion d'intensité moyenne à très élevée. Ce chiffre atteint 29 % en Malaisie, 10 % aux Philippines et 11,1 % du littoral du golfe de Thaïlande.

L'Indonésie, surnommée le « pays des milliers d'îles », compte plus de 17 000 îles formant un vaste archipel. La plupart des petites îles du pays se situent à peine à un mètre au-dessus du niveau de la mer, les rendant particulièrement vulnérables au changement climatique. Selon les experts, d'ici 2050, des milliers de petites îles et des millions d'habitations côtières en Indonésie pourraient disparaître. Pour faire face à ce défi, le ministre de la Coordination des Affaires économiques, Airlangga Hartarto, a annoncé que l'Indonésie construirait un vaste système de digues marines autour de la zone nord de l'île de Java, baptisé « Great Garuda ». Ce projet est estimé à 60 milliards de dollars.

La route côtière de la plage de Phu Thuan (Thua Thien Hue) a été endommagée par les vagues. Photo : Tuong Vi/VNA

En Thaïlande, les autorités reconnaissent que l'érosion côtière contribue directement à la dégradation de l'environnement. Actuellement, 830 kilomètres du littoral thaïlandais, soit environ 27 % du total, sont gravement touchés. L'érosion menace les écosystèmes naturels, y compris les mangroves et les récifs coralliens.

Dès les années 1980, le roi Bhumibol et la reine ont initié des projets pour limiter ce phénomène. Le Centre royal de recherche pour le développement de Cha-am, situé dans la province de Phetchaburi, a mis en place des réservoirs, des barrages sur les collines et des campagnes de reforestation. Une initiative nationale a également encouragé la plantation de mangroves afin de stabiliser les sols et de limiter l'érosion causée par les vagues.

Des ouvriers travaillent sur le chantier du remblai anti-érosion d'urgence de Gio Hai - Cua Viet (province de Quang Tri). Photo : Nguyen Linh/VNA

Le Vietnam, lui aussi, subit une érosion côtière de plus en plus marquée, tant en intensité qu'en superficie touchée. Les plages, qui jouent un rôle essentiel dans l'économie et la protection du littoral, sont gravement menacées. Pour faire face à ce problème, le pays met en œuvre deux types de solutions : structurelles et non structurelles.

Aux Philippines, les communautés du sud du pays doivent également s'adapter aux effets du changement climatique. Grâce au soutien du Fonds d'innovation et d'adaptation aux changements climatiques (AFCIA) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), des initiatives durables sont mises en place. Perino, chef tribal de Jemuel, souligne l'importance du bambou dans la lutte contre l'érosion et la restauration des sols dégradés. Son projet prévoit la plantation de 20 hectares de végétation le long de la rivière Pulangi. Le bambou est également utilisé pour construire des habitations plus résistantes aux tempêtes et aux inondations.

Le remblai brise-lames favorise la sédimentation et permet la création d'une zone forestière protectrice le long de la digue maritime du district de Hon Dat (province de Kien Giang). Photo : Le Huy Hai/VNA

L'érosion côtière est un phénomène complexe et évolutif, aux conséquences environnementales, écologiques et économiques considérables. Il est donc crucial pour les pays d'Asie du Sud-Est de poursuivre et de renforcer leurs efforts pour protéger durablement leurs littoraux./.

Texte: Revue Vietnam Illustré - Photos: VNA - Traduction: Hà Vu - Graphisme: Thao Nguyên