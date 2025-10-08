Sokfarm : l’histoire d’une « agriculture heureuse »

08/10/2025

Dans un paysage agricole vietnamien en pleine mutation, Sokfarm apparaît comme un conte de fées moderne. Plus qu’une entreprise, elle incarne la résilience, la créativité et l’attachement profond aux valeurs autochtones, avec pour mission de bâtir une « agriculture heureuse » et de faire rayonner la quintessence du Vietnam à l’international.



L’histoire commence à Vĩnh Long, lorsque Mme Thach Thi Chal Thi et son mari Pham Đinh Ngai, tous deux dotés d’une solide formation (elle en technologie alimentaire, lui en génie électrique), quittent l’effervescence d’Hô Chi Minh-Ville pour revenir dans leur province natale. Leur ambition : créer une entreprise capable d’aider leurs parents et les agriculteurs khmers locaux. Leur idée, audacieuse, était de réhabiliter une tradition disparue : la récolte du nectar de fleur de coco.





Vinh Long est la deuxième plus grande zone de culture de noix de coco au Vietnam.

Au départ, l’initiative suscite incompréhension et scepticisme : « Jusqu’ici, on cultive la noix de coco pour ses fruits, personne ne récolte le nectar », répétaient les voisins. Chal Thi convainc néanmoins son père de lui prêter 20 cocotiers pour expérimenter. Six mois plus tard, aucun résultat. Certains villageois ironisent : « Monsieur My est fou, il laisse sa fille détruire ses arbres. » Mais Chal Thi persévère, puisant son inspiration dans des vidéos d’agriculteurs étrangers. Après près d’un an de recherches et de tâtonnements, elle perfectionne enfin la technique de massage des fleurs permettant d’extraire le nectar.





La récolte du nectar de fleur de coco est une méthode efficace d'adaptation au changement climatique et à l'intrusion saline dans le delta du Mékong .

En septembre 2019, la SARL Tra Vinh Farm, sous la marque Sokfarm, voit officiellement le jour. En khmer, sok signifie « bonheur », faisant de Sokfarm bien plus qu’une marque : une véritable philosophie, celle de l’« agriculture heureuse ».

L’entreprise associe savoir-faire ancestral et innovation technologique. Le nectar est récolté à la main selon la méthode traditionnelle khmère, puis condensé sous vide à basse température (55 °C), ce qui permet de préserver arômes, nutriments et minéraux. Les produits Sokfarm se distinguent par leur caractère 100 % naturel, sans sucre ajouté, ni conservateurs, ni additifs.



Lignes de production des produits Sokfarm.

Aujourd’hui, la gamme est vaste et variée : nectar de fleur de coco concentré bio, sucre et vinaigre de fleur de coco bio, boissons, cacao et nectar de coco, cidre et même sauce soja au nectar de fleur de coco. En 2023, la FAO a reconnu le sucre de fleur de coco comme l’édulcorant le plus durable au monde, en raison de sa capacité à améliorer les moyens de subsistance, à s’adapter au changement climatique et à suivre les nouvelles tendances de consommation.





Les produits Sokfarm ont conquis les marchés nationaux et internationaux.

Cette reconnaissance internationale conforte Sokfarm dans sa stratégie. Ses produits ont déjà conquis des marchés exigeants comme le Japon, les Pays-Bas, l’Allemagne, les États-Unis, le Canada, le Liban et le Cambodge. En septembre 2024, le premier lot de nectar bio a été exporté vers le Canada, et début décembre 2024, près d’une tonne de sucre bio a été livrée aux États-Unis pour la production de collations saines.



Sokfarm mise aussi sur la promotion à l’international. L’entreprise a participé à deux éditions du salon BioFach 2024 en Allemagne et prévoit de se présenter à THAIFEX – Anuga Asia 2025. Ces événements stratégiques permettent à Sokfarm de développer son réseau de partenaires, d’accroître sa visibilité et de consolider son ambition : devenir l’un des cinq premiers producteurs mondiaux de nectar de fleur de coco. Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant les 30 milliards de dôngs, Sokfarm s’affirme déjà comme un ambassadeur de l’agriculture vietnamienne durable.



Les produits Sokfarm ont remporté de nombreux prix nationaux et internationaux.

Les efforts de Sokfarm ont été récompensés par de nombreux prix et certifications prestigieux. En 2023, ses trois produits phares — nectar, sucre et vinaigre de fleur de coco — ont obtenu le Great Taste Award au Royaume-Uni, considéré comme l’« Oscar de la gastronomie mondiale ». Cette même année, le nectar et le sucre Sokfarm ont été reconnus produits nationaux OCOP 5 étoiles. L’entreprise a également reçu le prix Luong Dinh Cua 2021, figuré parmi les 10 lauréates du programme des initiatives ESG 2023 et a été classée parmi les 30 meilleures entreprises à impact social au Vietnam.



Sokfarm a par ailleurs décroché plusieurs certifications internationales majeures, dont ISO 22000:2018, la certification biologique et la certification FDA, autant de sésames qui lui ouvrent les portes des marchés mondiaux.





Quelques produits phares de Sokfarm.

En l’espace de quelques années, Sokfarm a transformé une idée jugée folle en un modèle d’innovation sociale et environnementale. Fidèle à sa philosophie du bonheur partagé, elle s’impose désormais comme une référence de l’« agriculture heureuse » et un symbole du renouveau agricole vietnamien./.





Texte: Thao Vy/Revue Vietnam Illustré

Photos: Sokfarm - Traduction: Hà Vu





