Simexco Daklak, la société qui a marqué de son empreinte la caféiculture vietnamienne

02/04/2024

Implantée sur les Hauts plateaux du Centre (Tây Nguyên) dans la zone de culture de café Robusta la plus importante et la plus célèbre du Vietnam, connectée avec plus de 40.000 foyers paysans, la société Simexco Daklak est devenu l’un des plus exportateurs de café de grains du pays, capable d’expédier chaque année 120.000 tonnes vers une centaine de pays et territoires.

Simexco Daklak, marque vietnamienne de café de premier plan. Photo : Thanh Hoa et Trinh Bô/VI

La SARL d’import-export Dak Lak (Simexco Daklak) est une société à capital entièrement étatique de la province de Dak Lak. Rattrapant les tendances du marché mondial du café, Simexco Daklak a pu rédiger une stratégie à long terme et efficace pour conquérir et élargir graduellement ses marchés d’exportation.

La société a pu élargir ses marchés vers une centaine de pays et territoires dans le monde dont les plus exigeants tels que Etats-Unis, Japon, République de Corée, Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Chine…

Simexco Daklak a créé une chaîne de liaison avec plus de 40.000 foyers paysans et dispose de près de 50.000 ha de cultures. Photo : Thanh Hoa/VI et archives



Les atouts de Simexco Daklak résident dans les abondantes ressources du café du Tây Nguyên, sa stratégie d’investissement en masse dans des technologies de production modernes, ses entrepôts et ses trois grandes usines de transformation de près de 80.000 m² dans les provinces de Dak Lak et Binh Duong, d’une capacité annuelle de centaines de tonnes. Elle coopère avec plus de 40.000 foyers paysans qui possèdent près de 50.000 ha de café Robusta de haut rendement et de café de spécialité.

De 1993 à 2023, Simexco Daklak a obtenu des acquis impressionnants. Elle a créé une chaîne de liaison avec plus de 40.000 foyers paysans, exporté vers une centaine de pays et territoires pour plus de 2,2 millions de tonnes de café, réalisé un chiffre d’affaires total de 83.000 milliards de dongs, et reversé au budget de l’Etat plus de 570 milliards de dongs.

Simexco Daklak coopère avec des paysans pour mettre en culture et transformer les variétés de café de spécialité dans un cycle fermé partant de la ferme aux consommateurs, ce pour apporter de meilleures valeurs à tous les composants du cycle.

Comme l’Europe interdit de détruire des forêts et d’utiliser des mineurs dans la culture et la production du café, Simexco Daklak accorde une attention particulière au développement durable pour que les habitants puissent mieux gagner leur vie tout en préservant l’environnement.

Les infrastructures homogènes et modernes permettent à Simexco Daklak de fabriquer des produits de haute qualité. Photo : Thanh Hoa/VI

Simexco Daklak a remis en culture 3,5 millions de plantes de reproduction, mis en culture 2,8 millions de plantes d'ombrage, réalisant 7.500 ha de paysages durables en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ses efforts ont été récompensés. La société a enregistré depuis sa création en 1993, un chiffres d’affaires de 83.000 milliards de dongs, une valeur d’exportation de 3.900 millions d’USD et a exporté plus de 2.2 millions de tonnes de café. En 2022-2023, période post-pandémie de Covid-19 pleine de difficultés pour le Vietnam comme pour le reste du monde, Simexco Daklak est restée première en termes d’exportations de café de grains de Dak Lak avec 105.667 tonnes, générant près de 227 millions d’USD.

Avec le prestige et la qualité de ses produits, Simexco Daklak bénéficie de la confiance de tous ses partenaires. Photo : Thanh Hoa/VI

Bonne nouvelle : la ville de Buôn Ma Thuôt bénéficie depuis le 1er janvier 2023 du statut d’un centre urbain central du Tây Nguyên stipulant des politiques concrètes visant à faire de Buôn Ma Thuôt la "ville mondiale du café". A la fête du café de Buôn Ma Thuôt, M. Lê Duc Huy, directeur général de Simexco Daklak, a exprimé ses ambitions sur l’avenir de la filière caféiere vietnamienne à laquelle contribue Simexco Daklak.

« Dans un futur proche, lorsque le monde pensera au café Robusta, il pensera au Vietnam et aussitôt à Buôn Ma Thuôt, la ville mondiale du café. C’est comme quand on boit du vin, on pense à la ville française de Bordeaux et quand on regarde des blockbusters, on pense à Hollywood »./.

Texte: Thanh Hoa, Photos: Thanh Hoa, Trinh Bô/VI et archives de Simexco Daklak. Traduction: Diêu Vân