Séisme : L'ASEAN se mobilise pour le Myanmar et la Thaïlande

18/04/2025

En sa qualité de présidente de l'ASEAN pour 2025, la Malaisie a convoqué une réunion d'urgence spéciale des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN le 30 mars, en réponse au puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé le Myanmar et la Thaïlande le 28 mars.

Préparation du départ des équipes de secours vietnamiennes vers le Myanmar. Photo : VNA

Le ministère malaisien des Affaires étrangères a souligné dans un communiqué que cette réunion témoignait de l'unité et de la solidarité de l'ASEAN. Les ministres ont exprimé leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie au Myanmar et à la Thaïlande, touchés par cette tragédie, en particulier aux victimes et à leurs familles. Ils ont réaffirmé leur soutien et leur solidarité indéfectibles envers les deux nations, assurant que la famille de l'ASEAN se tenait résolument aux côtés du Myanmar et de la Thaïlande dans leurs efforts pour surmonter les conséquences du séisme.

Opérations de recherche de survivants à Mandalay, Myanmar, le 30 mars 2025. Photo : Xinhua/VNA

Consciente de l'urgence de l'aide humanitaire, l'ASEAN a affirmé son soutien aux opérations de secours et de rétablissement à travers divers mécanismes établis, tels que l'Équipe de Réponse d'Urgence et d'Évaluation de l'ASEAN (ASEAN-ERAT), le système logistique d'intervention d'urgence en cas de catastrophe pour l'ASEAN (DELSA) et le soutien à la recherche et au sauvetage en milieu urbain (USAR). Cette assistance sera déployée en fonction des priorités définies par le Myanmar et la Thaïlande.

S'exprimant lors de la réunion, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a assuré que le Vietnam se tenait aux côtés des deux pays pour surmonter ces épreuves. L'après-midi du 30 mars, des équipes de secours vietnamiennes, totalisant 106 membres issus du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité publique, accompagnées de fournitures d'urgence, ont atterri à l'aéroport de Yangon, au Myanmar.

L'équipe du ministère de la Défense est dirigée par le général de brigade Pham Van Ty, chef adjoint du Département des secours et du sauvetage, tandis que celle du ministère de la Sécurité publique est conduite par le colonel Nguyen Minh Khuong, chef adjoint du Département de prévention et de lutte contre les incendies.

Secouristes vietnamiens, birmans et turcs transportant des victimes vers les ambulances. Photo : Vu Hùng/VNA

Le général de corps d’armée Huynh Chiên Thang, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, a souligné que l'envoi de cette force au Myanmar illustrait la haute responsabilité du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens envers la communauté internationale. Il a également mis en avant le sens des responsabilités et les capacités de l’Armée populaire du Vietnam dans le cadre de ses relations et coopérations internationales.

En signe de solidarité, le Vietnam a décidé de fournir une aide humanitaire d’urgence au Myanmar, en réponse à la demande de son gouvernement, ainsi qu’un soutien financier de 300 000 dollars. Les équipes vietnamiennes ont mené des opérations de recherche et de sauvetage dans les zones sinistrées et ont distribué des fournitures de secours aux populations touchées.

État des lieux à Mandalay, Myanmar, au lendemain du séisme, 30 mars 2025. Photo : Xinhua/VNA

La Malaisie a rapidement déployé une première équipe de soutien composée de 10 experts de l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires (NADMA) à Yangon pour évaluer la situation et offrir une assistance technique. Une deuxième équipe de 40 personnes est également présente au Myanmar pour mener des opérations de secours en fonction des besoins prioritaires identifiés.

D'autres nations ont également manifesté leur soutien. La Chine, l’Inde et la Russie, ainsi que le Laos, ont envoyé des équipes pour aider le Myanmar. Le gouvernement chinois a déclaré sa disposition à fournir une aide humanitaire d'urgence et à soutenir le Myanmar dans ses opérations de sauvetage et de secours, soulignant la profonde amitié entre les deux pays.

L’Organisation des Nations unies (ONU) a débloqué 5 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) pour soutenir le redressement du Myanmar, tout en évaluant les besoins supplémentaires et en coordonnant la réponse humanitaire. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié le séisme au Myanmar d'urgence de niveau maximal et a lancé un appel à l'aide d'urgence de 8 millions de dollars pour sauver des vies et prévenir les épidémies dans les 30 prochains jours./.

Des habitants de Mandalay, Myanmar, se retrouvent sans abri après le séisme. Photo : Xinhua/VNA

Texte: Revue Vietnam Illustré - Photos: VNA - Traduction: Hà Vu - Graphisme: Thao Nguyên