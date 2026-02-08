Saison des nuages au col de Ma Pi Leng

08/02/2026

Les ethnies Hmong et Nùng, qui vivent aux abords du col de Ma Pi Leng (province de Hà Giang), attendent chaque année avec impatience l’arrivée de cette saison particulière. Celle-ci débute après le Nouvel An lunaire et se prolonge jusqu’au mois de juin. Durant cette période, les nappes de nuages apportent une humidité précieuse, permettant aux Hmong de brûler les champs, de semer et d’assurer les conditions nécessaires à la germination et à la croissance du maïs et du manioc sur les pentes rocheuses escarpées. C’est également à cette saison que les touristes affluent, séduits par les paysages changeants du col, où la mer de nuages enveloppe montagnes, villages et gorges profondes, créant une atmosphère à la fois mystérieuse et grandiose.

Des nuages descendent lentement sur un village H'mong situé à mi-chemin du col. Photo: Trinh Thông Thiên/VI

Des nuages descendent lentement sur un village H'mong situé à mi-chemin du col. Photo: Trinh Thông Thiên/VI

Réalisé par Trinh Thông Thiên/VI Traduction : Diêu Vân























