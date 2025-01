Saigon : Un pôle économique en pleine effervescence

Située à un carrefour géographique et culturel privilégié, Saigon-Ho Chi Minh-Ville est une porte d'entrée majeure vers le Vietnam. Desservie par un réseau de voies fluviales, routières et aériennes dense, elle constitue un point de convergence entre l'Est et l'Ouest, reliant le delta du Mékong à l'intérieur du pays et s'ouvrant sur la mer de l'Est. Sa position centrale en Asie du Sud-Est en fait un hub économique et culturel incontournable.