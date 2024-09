Sa Pa - une symphonie de la nature et de la culture du Nord-Ouest

18/09/2024

De nombreux touristes internationaux comparent souvent Sa Pa (Lao Cai) à une charmante symphonie de la nature et de la culture de la région montagneuse du Nord-Ouest. En outre, à Sa Pa, il n'y a pas seulement la poésie et la majesté de la nature, mais aussi les couleurs vibrantes des cultures des minorités ethniques Mong, les Dao Rouge, les Tay, les Giay et les Xa Pho... Tout ceci fait le charme unique de cette bourgade touristique maintenant de renommée mondiale.

Sa Pa est une destination touristique célèbre de la région Nord-Ouest. Lonely Planet a écrit: « La cordillère de Hoang Lien Son (Sa Pa) est connue des touristes internationaux sous le nom d'Alpes tonkinoises. La majestueuse chaîne de montagnes qui s'élève haut dans le ciel abrite le plus haut sommet de l'Indochine, le Mont Fansipan. Des touristes peuvent découvrir la beauté des chaînes de montagnes sinueuses et pointues, des rizières en terrasses et des villages des minorités ethniques Mong, Dao Rouge et Giay aux identités culturelles traditionnelles bien conservées. »

En arrivant à Sa Pa, les visiteurs découvriront la beauté du sommet Fansipan, à plus de 3.143 m d'altitude, connu sous le nom de « toit de l'Indochine », à environ 9 kilomètres du centre de la ville de Sa Pa. Là-bas, il y a de nombreux temples et pagodes construits majestueusement sur de hauts sommets de montagnes au milieu de nuages volants et de vents forts.

Sur le toit de l'Indochine, les visiteurs vivront de nombreuses émotions étranges, tantôt les nuages volent, tantôt le vent rugit fort. En particulier, chaque matin, la mer de nuages descend du sommet de la montagne jusqu'à la ville de Sa Pa, dans la vallée de Muong Hoa et pénètre dans les villages, créant une scène naturelle à la fois poétique et majestueuse.



Le complexe spirituel au somet du Fansipan. Photo : Sun World Fansipan Legend

Au sommet du Fansipan, chaque jour, chaque saison, la nature revêt des charmes différents qu'aucun autre endroit ne possède. Cela pourrait être le moment où la neige blanche recouvre le grand complexe spirituel au sommet de la montagne en hiver, ou les nuits avec le ciel scintillant d'innombrables étoiles, ou les après-midis lumineux où le coucher du soleil teinte les nuages flottants dorés.



Située dans la commune de Hau Thao, à environ 8 kilomètres de la ville de Sa Pa, la vallée de Muong Hoa attire un grand nombre de touristes en raison de ses magnifiques rizières en terrasses. Au milieu de la brume argentée du ciel et de la terre, la vallée apparaît comme un point culminant unique. Chaque saison, l'âme des visiteurs est émue d'une manière différente.



Des touristes à la conquête du mont Fansipan à pied. Photo : Hoàng Hà/VI