Rythme de vie sur l'île de Song Tu Tay

05/04/2024

Les soldats et les habitants de l'île Song Tu Tay, dans le district insulaire de Truong Sa (Spratly), province de Khanh Hoa, se préparent avec impatience à accueillir les visiteurs du continent.

Malgré la mer agitée, le navire 571 (relevant du commandement de la région 2 de la Marine) a poursuivi son voyage vers l'île de Song Tu Tay. Lorsque le navire approchait de la terre, les soldats débarquaient sur l'île les marchandises nécessaires. Les invités ont été accueillis chaleureusement, avec beaucoup d'affection et de joie.

Des soldats et des habitants de l'île Song Tu Tay. Photo : Son Nghia/VI

Le lieutenant-colonel Nguyen Van Tho, commandant adjoint de la 146e Brigade, à la tête de la délégation, a déclaré que le Parti, l'État et le peuple prêtaient toujours attention à Truong Sa et assuraient les préparatifs matériels et spirituels afin d'organiser les voyages de visite.

Durant ces jours, les habitants réparaient et décoraient leurs maisons. Les soldats nettoyaient et décoraient les rues et les ouvrages publics, tels que la pagode Song Tu Tay, la statue de Tran Quoc Tuan et le siège du Comité populaire,…

Selon la tradition, une cérémonie de lever du drapeau et un défilé militaire sont généralement organisés tous les lundis au monument marquant la souveraineté nationale.

De nombreuses activités sportives et jeux traditionnels, tels que le football, le volley-ball, le đây gây (deux adversaires se poussent avec un bâton), la course en sac, ont été organisés attirant de nombreux participants. Le soir, l'équipe musicale de l'île Song Tu Tay, en collaboration avec les élèves de l'école primaire éponyme, a présenté des spectacles vivants et de qualité, contribuant à une atmosphère joyeuse et vibrante.

Texte & Photos: Son Nghia/VI - Traduction: Hà Vu